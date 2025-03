เมย์แบงก์ คว้า 3 รางวัลใหญ่ จากเวที Alpha Southeast Asia

รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ได้แก่ BEST IPO/EQUITY DEAL OF THE YEAR IN THAILAND 2024 จากการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทเพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ มูลค่า 6.27 พันล้านบาท (185.39 ล้านเหรียญสหรัฐ) รางวัล BEST PERPETUAL BOND 2024 การออกหุ้นกู้ถาวรของ PTT Global Chemical PCL มูลค่า 17,000 ล้านบาท (507 ล้านเหรียญสหรัฐ) และรางวัล BEST LOCAL CURRENCY BOND DEAL OF THE YEAR IN THAILAND 2024 การออกพันธบัตรของ Gulf Energy Development PCL มูลค่า 25,000 ล้านบาท (729 ล้านเหรียญสหรัฐ) รางวัลเหล่านี้ตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกรรมทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเสนอขายหุ้นและตราสารหนี้ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล