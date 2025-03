โอสถสภายกระดับมาตรฐานด้านความยั่งยืน

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP ผู้ผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลังสัญชาติไทยหนึ่งเดียว ที่มีพัฒนาการด้านความยั่งยืนโดดเด่นที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจากทั่วโลก คว้ารางวัล Industry Mover และติดทำเนียบ The Sustainability Yearbook 2025 เป็นปีที่ 2 จาก S&P Global ด้วยคะแนนประเมินที่เพิ่มขึ้นสูงถึง 27% (จาก 65/100 เป็น 83/100 คะแนน) ความสำเร็จนี้เกิดจากการพัฒนาด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุม ทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างโปร่งใสและผ่านการรับรองโดยผู้ตรวจสอบภายนอก การจัดการขยะที่มุ่งเน้นการรีไซเคิลขวดแก้วร่วมกับพันธมิตร การจัดการน้ำในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ รวมถึงการยกระดับการบริหารจัดการด้านดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์นอกจากนี้ โอสถสภายังได้รับ 4 รางวัลสุดยอดผู้นำเทรนด์แห่งปีด้าน ESG จากเวที Future Trends Ahead & Awards 2025 ได้แก่ รางวัล Leading of ESG in Environmental Product กับนวัตกรรม “ขวดแก้วรักษ์โลก” ที่ลดน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ลงถึง 15% แต่ยังคงความแข็งแรงทนทาน และช่วยลดคาร์บอนฟุตพรินต์จากการผลิตและการขนส่ง รางวัล Leading of ESG in Social Product ที่ไม่เพียงส่งมอบสินค้าคุณภาพแก่ผู้บริโภค แต่ยังคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นสำคัญโดย 99% ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในประเทศมีส่วนประกอบของน้ำตาลน้อยกว่า 6% และ 65% ของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและลูกอมไม่มีการเติมน้ำตาล รางวัล Leading of ESG in People บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรในทุกมิติ ด้วยหลัก ACT (Achievement, Consumer Focus และ Teamwork) ซึ่งช่วยผลักดันพนักงานและองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง และรางวัล Best of ESG สะท้อนการเป็นต้นแบบองค์กรผู้นำด้าน ESG ของโอสถสภา ที่นำหลักการ ESG มาใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปี 2568 เป็นหมุดหมายสำคัญด้านความยั่งยืนของโอสถสภา เนื่องจากเป็นช่วงการวัดผลของแผนงานความยั่งยืนระยะแรก (ปี 2562-2568)ทั้งนี้ ในระยะต่อไป โอสถสภาจะขยายแนวทางการทำงานให้ครอบคลุมประเด็นด้านนวัตกรรมและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค และมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 โดยบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Climate Disclosure Project (CDP) ตั้งแต่ปี 2567 ซึ่งเป็นมาตรฐานการการดำเนินงานด้านภูมิอากาศและการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล่าสุด โอสถสภาได้รับคะแนนระดับ B จาก CDP ด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโอสถสภาในการร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมประชาคมโลก และเป็น “พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต” ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมอย่างยั่งยืน