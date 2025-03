GUNKUL แต่งตั้ง CEOใหม่ “นฤชล ดำรงปิยวุฒิ์”

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ผู้นำด้านพลังงานสะอาด แบบครบวงจร ประกาศแต่งตั้ง “นฤชล ดำรงปิยวุฒิ์” ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ (CEO) คนใหม่ มั่นใจนำทีมบริหารเดินหน้าทรานฟอร์มสู่วิสัยทัศน์ใหม่ “The Most Recognized Partner in Inclusive Green Energy and Infrastructure across Asia” ชูจุดแข็งในการเป็นพาร์ทเนอร์ โซลูชั่นด้านพลังงานสีเขียวที่ยั่งยืน และอินฟราสตรัคเจอร์ในประเทศและทวีปเอเชีย พร้อมสร้าง บทพิสูจน์จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมพลังงานที่สั่งสมกว่า 15 ปี ท่ามกลางสภาวะแวดล้อม ทางธุรกิจที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ มีประสบการณ์ในการทำงานเชิงลึกในด้านธุรกิจพลังงานกับ GUNKUL มากกว่า 15 ปี และมีความสนใจส่วนตัวเป็นพิเศษด้านพลังงานสะอาด และพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน โดยหลัง จากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทอีก 2 ใบ ทางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ได้ เริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นวาณิชธนากรกับองค์กรชั้นนำ ทำให้มีประสบการณ์ที่ดีด้านการวางแผนการ เงิน ก่อนเข้ามาทำงานสายงานบริหารธุรกิจพลังงาน ด้วยตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน วางแผน กลยุทธ์และการลงทุน ซึ่งมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต และมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถ ต่อยอดได้จากนั้นได้เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจพลังงานและกลยุทธ์ การลงทุน ซึ่งนับว่าเป็นกำลังสำคัญในการนำองค์กรเข้าสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด โดยมีธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม เป็นธุรกิจเรือธง รวมถึงขยายไปยัง ธุรกิจโซลาร์รูฟท็อปทั้งในระดับอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และระดับครัวเรือน ซึ่งทำให้เกิดการร่วมทุนกับพันธมิตรในหลากหลาย อุตสาหกรรม จนนำไปสู่การสร้างการเติบโตของพอร์ตพลังงานสะอาดของบริษัทฯ อย่างมีนัยยะทั้งนี้ นางสาวนฤชล เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผลงานสำคัญ อาทิ เป็นเจ้าของวิสัยทัศน์ที่บุกเบิกธุรกิจ โซลาร์ฟาร์ม ในต่างประเทศ รวมถึงเป็นผู้ผลักดันโครงการโซลาร์ฟาร์มและวินด์ฟาร์มในประเทศ ซึ่งนับเป็น ผลงานชิ้นสำคัญ ที่ส่งผลให้พอร์ตโฟลิโอด้านพลังงานสะอาดของ GUNKUL เติบโตขึ้นมากกว่า 100 % หรือเพิ่ม ขึ้นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี อีกทั้งเป็นผู้ก่อตั้งหน่วยงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม ภายในองค์กร เพื่อศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ รองรับตลาดพลังงานดิจิทัล จากวิสัยทัศน์ในการบริหารและผลงานเชิงประจักษ์ ดังที่กล่าวมา ทำให้ชื่อของ คุณนุก-นฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ กลายเป็น ผู้บริหารหญิงรุ่นใหม่ ในอุตสาหกรรม พลังงานที่มากความสามารถ เป็นที่ยอมรับและถูกจับตามอง ไม่ได้เป็นเพียงทายาทรุ่นที่สองของกันกุล เอ็นจิเนียริ่งนางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับบทบาทใหม่ ในฐานะซีอีโอของกันกุลเอ็นจิ เนียริ่ง พร้อมสานต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการขับเคลื่อนภารกิจเดิมให้ดำเนินต่ออย่าง ราบรื่น ควบคู่การพัฒนาสิ่งใหม่ โดยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ “The Most Recognized Partner in Inclusive Green Energy and Infrastructure across Asia” ตั้งเป้าในการเป็นพาร์ตเนอร์โซลูชั่นด้าน พลังงานสีเขียวและอินฟราสตรัคเจอร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรในประเทศและในทวีปเอเชีย ซึ่งจะดำเนินกลยุทธ์การเติบโตทั้งในกลุ่มธุรกิจพลังงานและอินฟราสตรัคเจอร์เดิม และขับเคลื่อนธุรกิจที่เป็น New S-curve บนกรอบ 3 ปีข้างหน้าในอุตสาหกรรมใหม่ๆ เน้นย้ำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง ที่มีความครบวงจร ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ รวมถึงขยายศักยภาพในด้านนวัตกรรมพลังงานและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เติมเต็มอีโคซิสเต็มของ GUNKUL ให้แข็งแกร่ง เพื่อสร้างการเติบโตและความก้าวหน้าทางรายได้ที่มั่นคง ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ให้ความเชื่อมั่นและมอบหมายภารกิจในการสานต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ด้วยค่ะ”นอกจากผลงานงานเชิงประจักษ์ในทางธุรกิจแล้ว นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ยังได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กร ชั้นนำอีกมากมาย อาทิ รางวัล Women in Power Award 2020 โดยสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ IEEE Power & Energy Society – Thailand, รางวัล Best Emerging Women COO in Sustainable Energy โดยเวที The Global Economics Awards 2022 และอีกมากมายนางสาวนฤชล กล่าวเสริมว่า “ในฐานะซีอีโอคนใหม่ของ กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง หรือ GUNKUL ขอยืนยันถึง เจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น และตั้งใจที่จะดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ใหม่ อย่างมีแบบแผนที่ได้ วางโรดแมพไว้ ซึ่งได้เตรียมประกาศทิศทางการดำเนินธุรกิจประจำปี 2568 และเปิดตัววิสัยทัศน์ใหม่อย่างเป็น ทางการ พร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุน โดยจะจัดงานในวันที่ 11 มีนาคม 2568 นี้”