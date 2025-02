บล.พาย"เปิดตัว"Investment Advisory"ต่อยอดโอกาสการลงทุน

บล. พาย ประกาศความสำเร็จในการดำเนินงานปี 2567 พร้อมเผยกลยุทธ์ปี 2568 เปิดตัว 'Investment Advisory' ต่อยอดโอกาสการลงทุน มุ่งขยายบริการด้านการลงทุนที่ครอบคลุมทุกความต้องการ พร้อมสร้างประสบการณ์การลงทุนที่เข้าถึงง่ายตามแนวคิด 'Investing, simplified'

นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) บล.พาย เปิดเผยว่า "บล.พาย ยังคงขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมั่นคง แม้ปี 2567 จะเป็นปีที่ตลาดการลงทุนประสบกับความผันผวนสูงและเผชิญกับปัจจัยกดดันหลากหลาย แต่บล.พายยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริการและสร้างสรรค์นวัตกรรมการลงทุนอย่างต่อเนื่องภายใต้แบรนด์ 'พาย' ซึ่งทำให้เรามียอดเปิดบัญชีใหม่เพิ่มขึ้นราว 40% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งยังสามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาดอนุพันธ์ (TFEX) ด้วยการเป็นบริษัทหลักทรัพย์อันดับหนึ่งด้านรายได้ของ TFEX อีกทั้งยังได้เปิดตัวบริการ Pi MT4 อย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับประสบการณ์การซื้อขายอนุพันธ์ด้วย Innovative Trading เสริมเครื่องมือให้แก่นักลงทุนพร้อมต่อยอดความมั่งคั่ง ซึ่งจากความมุ่งมั่นพัฒนาของบล.พายที่มีเสมอมา ทำให้เราสามารถคว้า 3 รางวัลทรงเกียรติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ TFEX Agent of the Year ติดกัน 6 ปีซ้อน (2562-2567) พร้อมด้วย TFEX Best Award of Honor 2024 สาขา Active Agent ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (2563-2567) และรางวัล TFEX Best Award 2024 สาขา Most Active House ตอกย้ำความเป็นผู้นำในวงการ TFEX ของบล.พายได้เป็นอย่างดี""ด้าน Pi Financial แอปพลิเคชัน ที่เปิดตัวไปในปี 2567 มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 140,000 ครั้ง ซึ่งบล.พายพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถซื้อ-ขายหลักทรัพย์หลากหลายประเภทได้ครบจบในที่เดียวผ่านเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สะท้อนการเป็นแนวหน้าของวงการการเงินดิจิทัลของ บล.พาย ส่วนธุรกิจ Pi Private Wealth ซึ่งเปิดตัวไปในปี 2567 เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) ก็สามารถเริ่มต้นได้เป็นอย่างดี มีสินทรัพย์ภายใต้การดูแล (AUA) เติบโตอย่างต่อเนื่อง" นายณัฐพลกล่าว"สำหรับปี 2568 บล.พาย วางกลยุทธ์ขยายผลิตภัณฑ์การลงทุนให้ครอบคลุมตลาดและความต้องการที่หลากหลายของนักลงทุนยิ่งขึ้น ทั้งเปิดตัว Pi DR03 ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ช่วยให้นักลงทุนไทยเข้าถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้อย่างสะดวก ซึ่งบล.พายได้นำเสนอแก่นักลงทุนมาถึง 4 รายการ ทั้ง WORLD03 ที่เน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีระดับบลูชิพ 10 อันดับแรกของโลก JAP03 ที่รวบรวมหุ้นบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำที่มีศักยภาพการเติบโตระดับโลก GOLD03 ที่ลงทุนในทองคำแท่งโดยตรงเพื่อรักษามูลค่าเงินในภาวะเงินเฟ้อ และ OIL03 ซึ่งนับเป็น DR ตัวแรกของตลาดที่อ้างอิงกับราคาน้ำมัน นอกจากนี้ เรายังพัฒนาบริการ Pi MT5 เสริมเครื่องมือการลงทุนหุ้นไทยด้วย Innovative Trading และจะขยายครอบคลุมไปยังอนุพันธ์ไทยและต่างประเทศในช่วงครึ่งหลังปี 2568 ด้านของ Pi Financial แอปพลิเคชัน ที่มีจุดเด่นในการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายได้ครบจบในหนึ่งเดียวอยู่แล้วนั้น เรายังคงไม่หยุดยั้งพัฒนาฟีเจอร์สต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานง่ายยิ่งขึ้น สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ไปพร้อมกับความมีเสถียรภาพและความปลอดภัยในการลงทุน"นางสาวณัชชา สุนทรธาราวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) และผู้บริหารสูงสุดด้าน Private Wealth กล่าวเสริมถึงเป้าหมายในปี 2568 ว่า "Pi Private Wealth มุ่งมั่นยกระดับบริการการลงทุนสำหรับกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ (HNW) ด้วย Business Ecosystem ที่แข็งแกร่งจากความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลก พร้อมนำเสนอโซลูชันการลงทุนที่ออกแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Investment Solutions) โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ครบถ้วน ทำให้สามารถจัดพอร์ตการลงทุนโดยกระจายในทุกสินทรัพย์ทั่วโลก ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนของลูกค้า อีกทั้งยังสอดคล้องกับภาวะตลาดที่มีความผันผวนและเป็นความท้าทายมาโดยตลอด นอกจากนี้ เรายังมีบริการระบบ Consolidated Portfolio ที่ช่วยให้ลูกค้าติดตามพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นสร้างประสบการณ์พิเศษผ่าน Privilege & Lifestyle Experience ด้วยกิจกรรมที่คัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้า Pi Private Wealth อย่างแท้จริง"นอกจากนี้ ในปี 2568 บล.พาย ยังเตรียมเปิดตัวบริการ Investment Advisory โดยมีนายกวี ชูกิจเกษม ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายการบริหารพอร์ตการลงทุน "บริการ Investment Advisory เป็นบริการพิเศษที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้าของบล.พาย โดยมีผม 'กวี ชูกิจเกษม' ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินมาแล้วมากกว่า 30 ปี ผ่านโอกาสและวิกฤติทางการเงินมาอย่างมากมายเป็นผู้ดูแลบริการดังกล่าว ซึ่งผมจะนำประสบการณ์ที่สั่งสมเหล่านี้มาใช้พัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ บริการนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน พร้อมเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่ต้องการการดูแลพิเศษและพร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความผันผวนของสถานการณ์ตลาด" นายกวีกล่าว"บล.พายมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ พร้อมสร้างประสบการณ์การลงทุนที่เข้าถึงง่ายภายใต้แนวคิด 'Investing, simplified' นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ครอบคลุม เรายังมุ่งเสริมสร้างความรู้และกลยุทธ์การลงทุนให้แก่ลูกค้า ผ่านทีมนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ ด้วยเป้าหมายในการเป็น 'House of Alpha' ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเทรดได้อย่างมั่นใจ สร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายของการลงทุนเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จทางการเงิน (Financial Success) ไปกับ บล.พาย" นายณัฐพลกล่าว