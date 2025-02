FSMART กำไรเพิ่ม 43.7% เตรียมขอเพิ่มทุน RO รับขยายพอร์ตสินเชื่อเท่าตัว

ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส งวดปี 67 รายได้ 2,315.38 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 430.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.9% และ 43.7% จากปีก่อน จากธุรกิจสินเชื่อ พอร์ตเติบโต 224.2% รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มกว่า 251% หลังขยายพอร์ตสินเชื่อได้ตามแผน 1,182 ล้านบาท ส่วนธุรกิจหลักเติมเงินและรับชำระเงินอัตโนมัติยอดเติมเงิน Wallet และ VAS ผ่านตู้บุญเติมและเคาน์เตอร์เซอร์วิสเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บอร์ดเคาะเพิ่มทุน RO แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ชงที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 24 เมษายนนี้ เตรียมความพร้อมทางการเงินรับแผนงานปี 2568 ขยายพอร์ตสินเชื่อเพิ่มเป็น 2,000 ล้านบาท ตั้งเป้าผลงานปีนี้โต 10-15%

นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMART ผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจร “บุญเติม” และเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า “GINKA Charge Point” ภายใต้วิสัยทัศน์ “นวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” เปิดผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมจากธุรกิจ 2,315.38 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 430.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.9% และ 43.7% เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีรายได้ 2,068.77 ล้านบาท กำไร 299.45 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากธุรกิจสินเชื่อที่เติบโตแบบก้าวกระโดด จากการปล่อยสินเชื่อและขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือให้แก่ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ได้มากขึ้น โดยธุรกิจสินเชื่อมีการขยายพอร์ตมากกว่า 1,000 ล้านบาท สร้างรายได้ดอกเบี้ย 134.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 251.3% จากปีก่อน เช่นเดียวกับการขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือที่มีปริมาณการขายมากขึ้นทำให้มีรายได้ 74.74 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 432.6% จากปีก่อนเช่นเดียวกับธุรกิจเติมเงินและรับชำระเงินอัตโนมัติที่แม้พฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนจากการโทรผ่านโทรศัพท์มือถือ มาเป็นการซื้อแพกเกจอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้งาน หรือใช้ช่องทางอื่นมากขึ้น แต่ยังมีการเติบโตรวม 4.7% จากปีก่อน โดยบริษัทมีรายได้ธุรกิจเติมเงินและรับชำระเงินอัตโนมัติรวม 2,105.81 ล้านบาท จากยอดการใช้บริการเติมเงินเข้า Wallet ที่เติบโตมากกว่า 10% และยอดการทำธุรกรรมการเติมเงินซื้ออินเทอร์เน็ต (VAS) เติบโตมากกว่า 50% สะท้อนถึงความความต้องการใช้บริการผ่านช่องทางของบริษัททั้งตู้บุญเติมที่ให้บริการอยู่ 119,697 ตู้ เคาน์เตอร์แคชเชียร์กว่า 3,800 จุด และแอปพลิเคชันยังได้รับความสะดวกเป็นอย่างมากขณะเดียวกัน บริษัทยังคงได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการถือหุ้น 26.71% ในบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด เจ้าของเครื่องจำหน่ายเครื่องดื่มชงสดอัตโนมัติภายใต้แบรนด์ “เต่าบิน” ที่ในปี 2567 มียอดขายรวม 1,975 ล้านบาทและมีจำนวนแก้วขายรวมกว่า 66 ล้านแก้ว ด้วยจำนวนตู้เต่าบินทั้งสิ้น 7,150 ตู้ เพิ่มขึ้น 11.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนเครื่อง GINKA Charge Point หรือกิ้งก่า อีวี มีการติดตั้งเพิ่มขึ้นเป็น 274 จุดชาร์จ จากปีก่อนที่มีเพียง 80 จุดชาร์จ แสดงให้เห็นถึวแนวโน้มการเติบโตและได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับแผนการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจและสร้างโอกาสหารายได้ให้บริษัท โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจบริการทางการเงินและสินเชื่อครบวงจรที่เป็นเรือธงสำคัญผลักดันรายได้ในปีนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน 23,429,350 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 376,570,650 บาท เป็น 400 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้จำนวนหุ้นเท่ากับจำนวนหุ้นเดิม ณ วันที่บริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 46,858,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ทั้งจำนวน รวมถึงมีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2567 ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567 ในอัตรา 0.23 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ปี 2567 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลรวม 0.23 บาทต่อหุ้นโดยบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ อาคารสำนักงานของ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) วันที่ 13 มีนาคม 2568 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิในวันที่ 12 มีนาคม 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปสำหรับการเพิ่มทุนและงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นการเตรียมพร้อมทางการเงินตามแผนงานที่จะขยายพอร์ตสินเชื่อให้เติบโต 100% มากกว่า 2,000 ล้านบาท ด้วยการให้บริการสินเชื่อกับองค์กรใหม่อีก 1-2 กลุ่มที่มีสมาชิกมากกว่า 500,000 ราย เพิ่มจากกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกมากกว่า 1 ล้านรายที่มีอยู่ โดยสินเชื่อทั้งหมดบริหารจัดการภายใต้ผลิตภัณฑ์ “บุญเติมเงินพร้อมใช้” ที่ครอบคลุมทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า (Buy Now Pay Later: BNPL) และผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่นๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินของลูกค้าแบบครบวงจร อย่างไรก็ตาม บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้อยู่ในระดับต่ำกว่า 3%ขณะเดียวกัน บริษัทจะรักษารายได้ในธุรกิจเติมเงินและรับชำระเงินอัตโนมัติ ด้วยการเพิ่มบริการใหม่ๆ เน้นให้ช่องทางบุญเติมเป็นจุดให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อให้รายได้เฉลี่ยต่อตู้ (ARPU) เพิ่มขึ้น และขยายช่องทางเคาน์เตอร์แคชเชียร์ให้ครอบคลุมมากกว่าเดิม ควบคู่กับการขยายสถานีชาร์จ GINKA อย่างต่อเนื่องทั้งระบบ AC และ DC โดยเตรียมเปิดตัวเครื่องชาร์จ DC ขนาด 40 กิโลวัตต์ เพื่อต่อยอดจากเครื่องชาร์จ AC ขนาด 7 กิโลวัตต์ และ 22 กิโลวัตต์ที่มีอยู่แล้วเพื่อติดตั้งให้ได้ 1,000 จุดภายใน 2 ปี ส่วนเครื่องชงเครื่องดื่มอัตโนมัติ “เต่าบิน” ทาง ฟอร์ท เวนดิ้ง มีแผนขยายจำนวนเครื่องให้ครบ 10,000 เครื่อง ภายในปี 2568 จากขณะนี้มีมากกว่า 7,000 เครื่อง พร้อมพัฒนารสชาติใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น จากการดำเนินงานที่กล่าวมาทั้งหมดบริษัทคาดว่าจะสามารถสร้างการเติบโตโดยรวมในปีนี้ประมาณ 10-15%