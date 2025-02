TKN กำไรปี 67 พุ่งทำนิวไฮ 836.1 ล้านบาท

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสาหร่ายทะเลแปรรูปทั้งในและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้า “เถ้าแก่น้อย” รวมถึงขนมขบเคี้ยว และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขาย 5,712.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขาย 5,323.4 ล้านบาท และทำกำไรสุทธิ 836.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 743.0 ล้านบาททำให้บริษัทมีการเติบโตทั้งในด้านยอดขายและกำไรอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันนับจากหลังสถานการณ์โควิด-19 และเป็นปีที่บริษัทสามารถสร้างสถิติใหม่ (New High) ของยอดขายและกำไรสูงที่สุดในรอบ 20 ปี โดยมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ 14.6% จากปีก่อนอยู่ที่ 14.0% แม้มีปัจจัยกดดันจากราคาสาหร่ายงวดใหม่ที่เป็นต้นทุนวัตถุดิบหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ 30 ปี อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เดินหน้าบริหารจัดการยอดขาย (Revenue Management) บริหารพอร์ตสินค้าและช่องทางการขาย (Product Mix and Channel Mix) ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมดำเนินการภายใต้นโยบาย 3 GO (GO FIRM, GO BOARD, GO GLOBAL) เพื่อมุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่ดี ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและความสามารถ ซึ่งช่วยสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดอันจะส่งผลในระยะยาว สะท้อนออกมาเป็นผลการดำเนินงานที่เติบโตและการทำกำไรที่ดีอย่างยั่งยืนขณะเดียวกัน TKN ยังประสบความสำเร็จจากการทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนรายได้ในประเทศราว 37% และต่างประเทศราว 63% โดยตลาดต่างประเทศปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขาย 3,580.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการส่งออกไปกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยตลาดที่มีอัตราการเติบโตโดดเด่น ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา รวมถึงได้ขยายเข้าไปในตลาดใหม่ๆ อย่างเช่น กลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก กลุ่มสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย โดยเน้นเจาะตลาด Mainstream ที่เป็นผู้บริโภคท้องถิ่น ผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น Costco, Walmart, Kroger และ ALDI ทำให้สามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงยอดขายจากตลาดประเทศจีน และถือเป็นการปรับสมดุลของตลาดจีนที่มีอัตราเติบโตลดลงจากปัจจัยเศรษฐกิจชะลอตัวสำหรับตลาดในประเทศ บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,131.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้รับผลดีจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยว ส่งผลบวกให้ธุรกิจในประเทศเติบโตมากขึ้น สะท้อนจากยอดขายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด (MT) รวมถึงจากการออกสินค้าใหม่ๆ ให้ผู้บริโภคได้ทดลอง ได้แก่ สาหร่ายปรุงรสโรยหน้า (Topping) สาหร่ายอบรสเกลือชมพู เป็นต้น รวมถึงการผลักดันการบริโภคกลุ่มสาหร่ายอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการขายในร้านค้า และกิจกรรมด้านการตลาดในการโปรโมตสินค้าสาหร่ายอบรสชาติใหม่ และการโปรโมตสินค้าผ่านพันธมิตรต่างๆ เพื่อเพิ่มการรับรู้ว่าสาหร่ายทานคู่กับอาหารอะไรก็อร่อย เช่น เถ้าแก่น้อย X คุ้มสึ ทำเมนูพิเศษ คือ มันปูย่างเตาถ่าน ทานคู่กับสาหร่ายอบ เถ้าแก่น้อย x เส่ย ทำเมนูพิเศษ เช่น เมี่ยงปลาทู กุ้งแช่น้ำปลา ห่อทานคู่กับสาหร่ายอบ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยผลักดันยอดขายสินค้ากลุ่มสาหร่ายอบให้เติบโตได้ดี ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดสาหร่ายในประเทศไทยอย่างแท้จริงนอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมทางการตลาดมุ่งเน้นกลยุทธ์ Idol Marketing โดยให้ “อุ๋งอิ๋ง เพชรบ้านแพง” ไอดอลขวัญใจชาวอีสาน ดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งวงการหมอลำมาเป็น Brand Ambassador พร้อมทั้งมีการจัดคอนเสิร์ตในภาคอีสาน เพื่อขยายช่องทางการขายผ่าน Traditional Trade และเจาะกลุ่มผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงร่วมมือกับ Influencer - Game Caster ชื่อดัง “แป้งZBing” ที่มีผู้ติดดตามบนช่องทาง Youtube กว่า 20 ล้านคนด้านธุรกิจร้านอาหารหมูกระทะ 71 ที่เปิดเมื่อปลายปี 2566 มีการเติบโตมากขึ้น ด้วยกระแสความนิยมอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมการตลาดที่ทำให้ร้านอาหารเป็นที่รู้จักด้วยการใช้อินฟลูเอ็นเซอร์ในการโปรโมตร้านให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 3 สาขา ได้แก่ สาขาถนนบรรทัดทอง คอมมูนิตี้มอลล์ Att U Park Bangna และคอมมูนิตี้มอลล์ Meet UP แจ้งวัฒนะ และเตรียมเปิดอีก 1 สาขาในไตรมาส 1/2568ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานงวดปี 2567 ที่แข็งแกร่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) มีมติอนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.207 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 19 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 สำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 25 เมษายน 2568 ทั้งนี้ หากรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 ทำให้ผู้ถือหุ้น TKN ได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2567 รวมทั้งสิ้น 0.507 บาทต่อหุ้น ตอกย้ำเป็นหุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TKN กล่าวเพิ่มว่า แนวโน้มการดำเนินงานปี 2568 คาดว่ารายได้จะเติบโตต่อเนื่อง โดยได้เดินหน้านโยบาย “3GO” โดยเฉพาะ “GO Broad” หรือการขยายฐานธุรกิจให้กว้างขึ้นและมีคุณค่า ผ่านการพัฒนาสินค้านวัตกรรมกลุ่มใหม่ๆ (Innovation Food) รวมถึงเพิ่มมูลค่าให้สินค้า โดยเตรียมออกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สาหร่าย (Non-seaweed) เพื่อสร้าง New S-curve คาดว่าจะเปิดตัวเร็วๆ นี้ พร้อมกันนี้ วางแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่หลากหลายประเภท (Category) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คาดว่าจะไม่ต่ำกว่าปีก่อนที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ส่งเข้าตลาดในประเทศและต่างประเทศกว่า 79 SKUsนอกจากนี้ ได้มุ่งขยายตลาดต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประเทศหลัก เช่น จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา เวียดนาม เป็นต้น จะทำการตลาด ออกแคมเปญโปรโมชันใหม่ๆ และ Co-Branding กับแบรนด์อื่นๆ รวมถึงสถานที่ต่างๆ ผลักดันให้แบรนด์ “เถ้าแก่น้อย” ขึ้นแท่นเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภครัก “Brand Love” สร้างประสบการณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มประเทศใหม่ คือ กลุ่มยุโรปตะวันตก กลุ่มสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ผ่านการขยายช่องทางจัดจำหน่ายที่กว้างขึ้น รวมถึงปรับแพกเกจผลิตภัณฑ์และรสชาติให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆนอกจากนี้ ต้องติดตามราคาวัตถุดิบสาหร่ายฤดูกาลใหม่ ซึ่งคาดว่าราคาจะทยอยปรับลดลงจากปี 2567 แต่ยังคงสูงกว่าปี 2566 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมพร้อมรับมือบริหารจัดการด้วยการติดตามทิศทางราคาวัตถุดิบสาหร่ายอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการเจรจากับซัปพลายเออร์หลายรายไว้ล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และการบริหารต้นทุนอื่นให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง