"โซแอนด์ + รีเน่ ขอนแก่น" คอนโดฯ CP LAND ผ่าน EIA ฉลุย! ลุยสร้างเพิ่มยอดขาย 3,000 ล้าน

CP LAND ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญของโครงการคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองขอนแก่น SOū& Khon Kaen (โซ-แอนด์ ขอนแก่น) และ RI-NÉ Khon Kaen (รี-เน่ ขอนแก่น) มีมูลค่าโครงการรวม 3,000 ล้าน แบรนด์คอนโดมิเนียมใหม่จาก CP LAND ได้รับ EIA จาก สผ.เป็นที่เรียบร้อย สะท้อนถึงมาตรฐานการพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย พร้อมเดินหน้าก่อสร้างเพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงในทำเลศักยภาพของย่านกังสดาลซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการศึกษาที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

โครงการ SOū& Khon Kaen (โซ-แอนด์ ขอนแก่น) คอนโดมิเนียม Low–Rise

RI-NÉ Khon Kaen (รี-เน่ ขอนแก่น) คอนโดมิเนียม High–Rise

ผู้อำนวยการอาวุโส CP LAND กล่าวว่า การที่โครงการ SOū& Khon Kaen (โซ-แอนด์ ขอนแก่น) และ RI-NÉ Khon Kaen (รี-เน่ ขอนแก่น) ผ่านการอนุมัติ EIA เป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ CP LAND ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เราให้ความสำคัญกับความต้องการและมุมมองของลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา First Jobber คนทำงาน และกลุ่ม Young Affluent (ผู้มีกำลังซื้อสูงในยุคใหม่ ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย) ด้วยการออกแบบที่อยู่อาศัยให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ผสานดีไซน์ที่ทันสมัย ฟังก์ชันครบครัน ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และบริการหลังการขาย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Welcome Home Club by CP LAND ที่มาพร้อมการรับประกันนานถึง 10 ปี* เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับความมั่นใจและสัมผัสประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีที่สุด สอด คล้องกับปรัชญาของ CP LAND ที่มุ่งมั่นส่งมอบสินค้าและบริการที่มี "คุณภาพเพื่อทุกชีวิต"8 ชั้น จำนวน 337 ยูนิต สำหรับคนนิวเจน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Play Unbound, Live Inspired” สนุกอย่างไร้ขีดจำกัด สู่แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ผสานความโมเดิร์นและไลฟ์สไตล์ที่อิสระ มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เติมเต็มความสุขทุกช่วงเวลา เช่น Co-Working Space, Lobby Lounge, ที่นั่งพักผ่อน Semi-outdoor, Swimming Pool, Gym, Garden, Sky Garden, EV Charger, Retail Space และพื้นที่ส่วนกลางที่ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเรียน เล่น พักผ่อน เริ่มต้นเพียง 1.89 ล้านบาทด้าน31 ชั้น จำนวน 767 ยูนิต ระดับ Luxury ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Craft Your Finest Life” ความเรียบง่ายที่สมบูรณ์แบบ โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เรียบหรูเหนือระดับและแนวคิดที่สะท้อนความเป็นส่วนตัวของการอยู่อาศัย เน้นความสงบ ผ่อนคลาย แต่ยังคงความสะดวกสบายที่เหนือระดับ มาพร้อม Double Sky Facility ส่วนกลางลอยฟ้า 2 ชั้น และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น Sunset Lounge ที่มาพร้อมวิวเมืองแบบพาโนรามา, Swimming Pool (Olympic Size ยาวถึง 51 เมตร), Fitness, Wellness Room, Sauna, Gameroom, Twilight Terrace, BBQ Yard, Party Zone, Sunset Garden, Grand Garden, Kids Yard, Business Club, Lobby Lounge, EV Charger ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ที่ต้องการพื้นที่พักผ่อนที่เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย เริ่มต้นเพียง 2.3 ล้านบาททั้งสองโครงการมีมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท ตั้งอยู่บนทำเลทองของย่านกังสดาล ใจกลางเมืองขอนแก่น รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ศูนย์การค้า โรงพยาบาล และระบบขนส่งสาธารณะที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ทำให้โครงการนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงในเมืองที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรับสิทธิพิเศษ! พร้อมส่วนลดสูงสุด 400,000 บาท เมื่อจองภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568 นี้ พร้อมเงื่อนไขการผ่อนที่สบายขึ้น