Bitkub โชว์วิสัยทัศน์ที่งาน CATIZEN Night หนุนสร้างระบบนิเวศบน Telegram - LINE

ภายในงานมีการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจจากทั้ง Catizen, TON และ Bitkub Academy ซึ่ง Catizen เริ่มต้นจากโปรเจกต์เกมบน Telegram แพลตฟอร์มสื่อสารระดับโลกที่มีเครือข่ายบล็อกเชนเป็นของตัวเองอย่าง TON ที่มีผู้ใช้มากกว่า 100 ล้านคน โดยมีเกม Catizen ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และสร้างระบบนิเวศเกมที่รวมกว่า 50 เกมไว้ด้วยกัน โดยในขณะนี้ Catizen มีการขยายเครือข่ายไปยังบล็อกเชน Kaia จากเกาหลีใต้ที่เปิดให้ผู้ใช้แอพพลิเคชั่น LINE กว่า 55 ล้านคนเข้าถึงเกมได้นายทวิฉัตร ธานีรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพาร์ทเนอร์ธุรกิจ บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด ร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “บทบาทสำคัญของบิทคับต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Significance of Bitkub's Role in Southeast Asia's Growth) และ “ขยายมินิเกมส์สู่ตลาดนอกเอเชีย” (Breaking Barriers Expanding Mini Games Beyond Asia) โดยเน้นถึงความร่วมมือระหว่าง Bitkub Academy และ Catizen รวมถึงเจาะลึกแนวทางการขยายระบบนิเวศของ บิทคับ กรุ๊ป ไปยังผู้ใช้งานกว่า 100 ล้านคนบนแอปพลิเคชั่น Telegram อีกด้วย