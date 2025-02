กรุงไทยจัดเต็ม ออก DR-DRx อ้างอิง 6 หุ้นนำโดย “POP MART-Eli Lilly” ดีเดย์ 11 มี.ค.นี้

กล่าวว่า ธนาคารเตรียมออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ DR และ DRx อ้างอิงหุ้นบริษัทชั้นนำจากตลาดหุ้นจีนและสหรัฐฯ เพิ่มอีก 6 หลักทรัพย์ รวมเป็น 41 หลักทรัพย์ ครอบคลุมทั้งตลาดหุ้นเอเชีย ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา และตลาดหุ้นยุโรป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเข้าถึงหุ้นต่างประเทศที่มีโอกาสเติบโตสูงเพิ่มขึ้น ตอกย้ำความเป็นผู้นำ ด้านผลิตภัณฑ์ DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงให้ลูกค้าเลือกลงทุนได้มากที่สุด โดยปัจจุบันมีผู้ลงทุนถือครอง DR และ DRx ที่ออกโดยธนาคารกรุงไทยจำนวนมาก โดยคิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market cap.) สูงกว่า 11,000 ล้านบาท (ข้อมูลจาก www.set.or.th ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)สำหรับ DR ใหม่ อ้างอิงหุ้นจีน ได้แก่● บริษัท POP Mart International Group Limited (POPMART80) แบรนด์ของเล่นสะสม ที่สร้างกระแสอันโด่งดังในกลุ่มนักสะสมทั่วโลก โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์และกลยุทธ์การตลาดที่ดึงดูดใจผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ● บริษัท JD. com, Inc. (JDCOM80) แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีน ที่ให้บริการครบวงจรทั้งการค้าปลีกออนไลน์และระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ โดดเด่นด้วยการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว● บริษัท Trip. com Group Limited. (TRIPCOM80) เจ้าของแพลตฟอร์มจองการท่องเที่ยวออนไลน์ ทั้ง Skyscanner, Ctrip และ Trip.com มีผู้ใช้บริการทั่วโลก● บริษัท Meituan (MEITUAN80) ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันไลฟ์สไตล์จากจีน ครอบคลุมบริการส่งอาหาร (Food Delivery) รีวิวร้านอาหาร ไปจนถึงการจองกิจกรรมต่างๆ มีฐานผู้ใช้งานจำนวนมากและยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง● บริษัท Nongfu Spring Co.,Ltd. (NONGFU80) ผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำของจีน มีชื่อเสียงในด้านการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดและผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่ม ด้วยคุณภาพและมาตรฐานที่ดีของสินค้า ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้บริโภคภายในประเทศจีนDRx อ้างอิงหุ้นสหรัฐฯ ได้แก่● บริษัท Eli Lilly and Company จากตลาด NYSE (LLY80X) บริษัทผู้ผลิตยาชั้นนำระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนายาและนวัตกรรมทางการแพทย์ และยังเป็นบริษัทยารายแรกของโลกที่ผลิตอินซูลินในการรักษาโรคเบาหวานผู้สนใจสามารถลงทุนใน DR/DRx ทั้ง 6 หลักทรัพย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2568 โดย DR ซื้อขายในเวลา 10.00-16.30 น. ส่วน DRx ซื้อขายตาม US Time Zones หรือเวลา 20.00-04.00 น. (T+1) ตามเวลาไทย ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการลงทุน เสมือนกับการลงทุนในต่างประเทศโดยตรง ผู้ลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว สามารถลงทุนในรูปแบบสกุลเงินบาท ผ่านทางแอปพลิเคชันสตรีมมิ่ง (Streaming) ได้ทันที