SCB WEALTHจับมือทิสโก้ขายTACTIVET7M1เปิดโอกาสลงทุนในจังหวะตลาดปรับฐาน

เปิดเผยว่า SCB WEALTH ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์สูง และมีความเชี่ยวชาญ ในการสร้างผลตอบแทนให้กองทุนประเภท Trigger Fund ได้ร่วมกันในการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิด ทิสโก้ แอคทีฟ ทริกเกอร์ 7M1 ( TACTIVET7M1 ) ภายใต้โครงการ No Gain No Pay แนวคิดใหม่ของการลงทุน เป็นกองทุนที่ 2 หลังประสบความสำเร็จ จากกองทุนเปิดทิสโก้ ทาร์เก็ต 8M1 ในช่วงเดือนส.ค. 2567 ผลตอบแทนถึงเป้าหมายภายในระยะเวลา เพียง1เดือน 13 วัน"จากดัชนีหุ้นไทยปิด ณ สิ้นปี 2567 อยู่ที่ 1,400.21 จุด และ วันที่ 25 ก.พ. 68 อยู่ที่ 1,206.39 จุด ปรับตัวลดลง 13.84% SCB WEALTH จึงมองเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะเปิดตัวกองทุนฯ ขณะที่ บจล.ทิสโก้ ซึ่งมีประสบการณ์สูง และมีความเชี่ยวชาญ ในการสร้างผลตอบแทนให้กองทุนประเภท Trigger Fund ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายก่อนระยะเวลาที่กำหนด จึงเป็นที่มาของ TACTIVET7M1 กองทุนที่ 2 ภายใต้โครงการ No Gain No Pay"ทั้งนี้ กองทุน TACTIVET7M1 เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและครั้งเดียว (IPO) ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. – 12 มี.ค. 2568 เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียว นโยบายเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เพื่อหาจังหวะและทิศทางการลงทุนโดยพิจารณาจากระดับราคาของสินทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนในขณะเริ่มจัดตั้งกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัดสำหรับเหตุผลที่นักลงทุนควรเพิ่มโอกาสสำหรับการลงทุนในกองทุน TACTIVET7M1 เนื่องจาก SCB CIO มองว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ ที่ทยอยออกมาต่อเนื่อง จะช่วยหนุนโมเมนตัมเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งแรกของปี 2568 ให้ยังดีต่อเนื่องได้จากช่วงปลายปี 2567 ส่วนในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 เศรษฐกิจไทยอาจขยายตัวชะลอลง จากผลของมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ที่จะกระทบการค้าโลกรุนแรงขึ้นทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายโดยอัตโนมัติ ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ ภายในระยะเวลา 7 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.73 บาท ณ วันทำการใด หรือเป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป สามารถรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.50 บาทต่อหน่วยหากหน่วยลงทุนมีมูลค่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายภายในระยะเวลา 7 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ และเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.30 บาท ณ วันทำการใด หรือเป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป สามารถรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.20 บาทต่อหน่วยโดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 2% เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนถึงเป้าหมาย ภายในระยะเวลาที่กำหนด 7 เดือน และหลังครบกำหนด 7 เดือนบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนก็ต่อเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.10 บาท ในอัตรา 0.5% ต่อปี และ หากมูลค่าหน่วยลงทุนต่ำกว่า 10.10 บาท จะไม่คิดค่าธรรมเนียมบริหารจัดการและรับซื้อคืน ทั้งนี้ กองทุนที่อยู่ในแนวคิดใหม่ของการลงทุนนี้ จะต้องมีสัญลักษณ์ของ No Gain No Pay เท่านั้น