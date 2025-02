บอร์ด ตลท.จับตา TRITN ลงทุน The Haven สั่งกำหนดมาตรการคุมเข้มลงทุน-แจ้งความคืบหน้าทุกระยะ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สั่งให้ บมจ.ไทรทัน โฮลดิ้ง [TRITN] กำหนดมาตรการและแนวทางกำกับดูแลเงินลงทุนที่ใช้ในการพัฒนา โครงการ The Haven พร้อมเปิดเผยข้อมูล และรายงานความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว รวมถึงการเพิ่มทุน ในอนาคต พร้อมกับงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีจนกว่าโครงการจะเปิดดำเนินการได้ตามที่ TRITN ได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท บ้านไร่เตชะอุบล โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีแผนจะนำที่ดินที่ได้จากการรับโอนกิจการดังกล่าวมาพัฒนาโครงการ The Haven มูลค่ารวมไม่เกิน 2,290 ล้านบาท และจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบ้านไร่โฮลดิ้งคณะกรรมการ ตลท.และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ให้บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม แม้ขนาดรายการในกรณีนี้ยังไม่เข้าเกณธ์การจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor Listing) แต่เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน จึงอาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 172 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มีมติสั่งให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งเปิดเผย ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย1. กำหนดมาตรการและแนวทางที่จะใช้กำกับดูแลทั้งในระดับของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการตรวจสอบสำหรับติดตามมูลค่าเงินลงทุนที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ The Haven ซึ่งรวมถึงแผนการ เพิ่มทุนในอนาคตให้เป็นไปตามที่บริษัทได้เคยชี้แจงและ/หรือ เปิดเผยข้อมูลไว้ โดยให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25682. รายงานความคืบหน้าของโครงการ The Haven ทั้งในส่วนของการก่อสร้างและการใช้เงินลงทุน พัฒนาโครงการ รวมถึงการเพิ่มทุน โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่บริษัทได้เคยเปิดเผยต่อ ตลท.เป็นรายไตรมาส หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่สำคัญใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ และหากข้อมูลที่รายงานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้เปิดเผยไว้ บริษัทจะต้องชี้แจงเหตุผลประกอบด้วย โดยการรายงานความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการตรวจสอบ และให้นำส่งพร้อมกับงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี (แล้วแต่กรณี) จนกว่าโครงการ The Haven จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้ทั้งนี้ หากบริษัทฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งข้างต้น คณะกรรมการ ตลท.อาจพิจารณาดำเนินการกับบริษัทตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป