“ลลิล”มั่นใจตลาดแนวราบปี68ยังเติบโตลุยเปิด6-8โครงการใหม่ตั้งเป้าขาย5,000ล.

ทั้งนี้ ลลิลฯ ยังคงมีแผนเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นคุณภาพและความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "National Property Company" โดยมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลัก ESG (Environmental, Social, and Governance) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี68 ลลิลฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด "Year of Competitive Survival with Quality, Lean and Innovation for Resilience & Sustainable Growth" เพื่อนำพาองค์กรเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ด้วยการปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับภาวะเศรษฐกิจ ทั้งด้านการตลาดแบบ Lifestyle & Experience Marketing, การใช้ Big Data เพื่อเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค และการพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ โดยปีนี้ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ มีแผนจะเปิดโครงการใหม่ 6-8 โครงการ มูลค่ารวม 4,000-5,000 ล้านบาท โดยตั้งเป้าว่าจะมียอดขาย 5,000 ล้านบาท และรับรู้รายได้ 4,050 ล้านบาท

ลลิลฯ เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยผู้ซื้อในกลุ่มReal Demandต้องการบ้านที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ยืดหยุ่นขึ้น เช่น การมีพื้นที่Work from Homeพื้นที่สีเขียว และบ้านแนวคิดGreen Living Standardซึ่งเป็นแนวทางที่ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ให้ความสำคัญและนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

กล่าวว่าโดยลลิลฯจะมุ่งเน้นใน2ด้านหลัก คือ1.Design & Innovation (การออกแบบและนวัตกรรม) ออกแบบบ้านที่ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคใหม่ ทั้งด้านความสวยงาม ฟังก์ชันการใช้งาน และการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า ใช้วัสดุ/2.นำเทคโนโลยีก่อสร้างที่มีนวัตกรรมล้ำสมัย เพื่อให้บ้านมีความทนทานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมออกแบบพื้นที่ให้เหมาะกับการใช้ชีวิต ยุคดิจิทัล เช่น มีพื้นที่สำหรับการใช้ชีวิตแบบHybrid Smart & Flexible Function (ฟังก์ชันที่ฉลาดและยืดหยุ่น)สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยได้ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย