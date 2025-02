BEYOND อวดรายได้งวดนี้ 3.4 พันล้าน

นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEYOND ผู้ประกอบธุรกิจลงทุน พัฒนา และดำเนินธุรกิจโรงแรมและบริการระดับ Ultra-Luxury แถวหน้าของเมืองไทย ประกาศความสำเร็จครั้งใหญ่ในปี 2024 ด้วยรายได้โรงแรมทะลุเป้าแตะ 3,473 ล้านบาท เติบโต 17% จากปีก่อนหน้า พร้อมทำกำไรสุทธิจากธุรกิจโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยจากโรงแรมทั้ง 2 แห่ง โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคาเพลลา กรุงเทพ อานิสงส์การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวไฮเอนด์ที่ยังคงเติบโตดี หนุนรายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (RevPAR) เพิ่มขึ้น 23% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ครองแชมป์อันดับ 1 โรงแรมระดับ Ultra-Luxury ริมแม่น้ำเจ้าพระยาความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากกลยุทธ์การแข่งขันที่แม่นยำ ตั้งแต่การยกระดับประสบการณ์ลูกค้า การบริหารพอร์ตโฟลิโออย่างชาญฉลาด ไปจนถึงการนำเทคโนโลยีเสริมแกร่งการบริการ ทุกองค์ประกอบล้วนช่วยผลักดัน BEYOND สู่การเติบโตแบบก้าวกระโดด และโรงแรมของเราทั้ง 2 แห่ง ได้สร้างความภาคภูมิใจด้วยรางวัลระดับโลกมากมายในปี 2567 เช่น โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ คว้าตำแหน่ง โรงแรมที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของโลก จาก “The World's 50 Best Hotels 2024” BKK Social Club บาร์สุดหรูแห่งโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดอันดับ 12 ของโลก และอันดับ 1 ในประเทศไทย ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน และ Côte by Mauro Colagreco ร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งของโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ ก้าวสู่ 2 ดาวมิชลินนางกมลวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2025 วางแผนขยายธุรกิจด้วยกลยุทธ์ “BEYOND Profitability, Toward Limitless Growth” ตั้งเป้ารายได้ 3,700 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าพัฒนา Luxury Immersive Experience มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยยังคงให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การเติบโตและรักษาความเป็นผู้นำของโรงแรมทั้ง 2 แห่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการขยายพอร์ตโรงแรมและร้านอาหารไปยังทำเลท่องเที่ยวสำคัญนอกกรุงเทพฯ และต่างประเทศ พร้อมเสริมพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับแบรนด์ระดับโลกอีกทั้งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนวัตกรรมในธุรกิจบริการและไลฟ์สไตล์ พร้อมยกระดับธุรกิจของบริษัทไปสู่อีกขั้นBEYOND ยังคงยึดหลักดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวและยกระดับอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการของไทยสู่เวทีโลก และพร้อมทะยานสู่อนาคต ด้วยมาตรฐาน Ultra-Luxury ที่เหนือชั้นกว่าที่เคย