CKP กวาดรายได้กว่า หมื่นล.

ซีเค พาวเวอร์ โกยรายได้รวมงวดสิ้นปี67 ที่ 10,789 ล้านบาทและมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 5,554 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.0% ผลจากปีก่อนรายได้จากการขายไฟฟ้าของไฟฟ้าน้ำงึม 2 และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในระหว่างปี 67 มากกว่าก่อนทำให้ NN2 สามารถประกาศความพร้อมจ่ายไฟฟ้าได้มากขึ้น ส่งผลให้ ปี 67 NN2 ทำกำไรสุทธิได้สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ด้วย





นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP เปิดเผยว่า ในปี 2567 CKP มีรายได้รวม 10,789 ล้านบาท มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 5,554 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 จากปีก่อน สะท้อนความมั่นคงของกระแสเงินสดของบริษัท แม้จะเผชิญกับวิกฤติการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ผันผวนและอยู่ในระดับสูง ด้านกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท อยู่ที่ 1,345 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.0 สาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากบริษัทร่วมลดลง และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ หลวงพระบางซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้ EBITDA ของบริษัทเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง คือ รายได้จากการขายไฟฟ้าของ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในช่วงต้นปี 2567 และปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในระหว่างปี 2567 ที่มากกว่าปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากปรากฎการณ์ลานีญา (La Niña) ที่ทำให้ NN2 สามารถประกาศความพร้อมจ่ายไฟฟ้าได้มากขึ้น โดยในปี 2567 NN2 สามารถทำกำไรสุทธิได้สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์อีกด้วยนายธนวัฒน์ กล่าวว่า คาดว่าในครึ่งปีแรกของปี 2568 แม้จะเป็นช่วงฤดูแล้ง แนวโน้มผลการดำเนินงานคาดว่าจะดีกว่าปี 2567 จากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 มีปริมาณน้ำที่สูงกว่าปีก่อน ทำให้ NN2 สามารถประกาศความพร้อมจ่ายไฟฟ้าเดือนมกราคม ได้มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณร้อยละ 5 สอดรับกับทิศทางของปริมาณน้ำไหลผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ซึ่งในเดือนมกราคม ปี 2568 มีปริมาณสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนจากอิทธิพลของปรากฎการณ์ลานีญา ที่ยังคงมีอิทธิพลต่อเนื่องมาในปี 2568 โดย XPCL สามารถขายไฟฟ้าในเดือนมกราคมได้มากกว่าปีก่อนประมาณร้อยละ 23อีกทั้ง โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ สำหรับผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ในระยะแรกจำนวน 3 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 7.0 MW ก็มีความคืบหน้าการก่อสร้างในระยะแรก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2567 อยู่ที่ร้อยละ 65 ซึ่งเป็นไปตามแผน โดยเริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้แล้ว 1 โครงการเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2567 และจะทยอยแล้วเสร็จครบทุกโครงการในช่วงไตรมาส 2 ปี 2568 นับเป็นก้าวสำคัญสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของไทยฐานะการเงินของ CKP ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 1.86 เท่า เพิ่มขึ้น 0.18 เท่าจากปีก่อน ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 0.52 เท่า สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาดว่าแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกา และของประเทศไทย ประกอบกับการไถ่ถอนหุ้นกู้มูลค่า 1,400 ล้านบาทของ NN2 ในปีที่ผ่านมา จะช่วยลดภาระทางการเงินของ CKP ไปได้อีกพอสมควร ทั้งนี้บริษัทจะยังคงติดตามการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยและบริหารจัดการหนี้สินระยะยาวให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องนายธนวัฒน์ กล่าวว่า CKP มุ่งมั่นขับเคลื่อนการเติบโตผ่านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำประเทศไทยก้าวสู่ สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน บริษัทได้รับการรับรองและรางวัลจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและระดับสากล อาทิ SET ESG Ratings ระดับ "AAA" จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ESG100 บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน สถาบันไทยพัฒน์ , คะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CG Score) ระดับดีเลิศ (Excellent) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรางวัล AREA จากองค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย เป็นต้น โดยการดำเนินงานดังกล่าวขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน "C-K-P" ประกอบไปด้วย C – ไฟฟ้าสะอาด (Clean Electricity) มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดภายในปี 2586 และเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มากกว่า 95% ภายในปีเดียวกันรวมถึงเดินหน้าสู่ Net Zero ภายในปี 2593 , K – เพื่อนบ้านที่ดี (Kind Neighbor) สนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนและชุมชน โดยดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบจริยธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนผ่านการพัฒนาพลังงานสะอาดและโครงการด้านสังคมและ P – พันธมิตรที่ยั่งยืน (Partnership for Life) ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่าน การขยายฐานลูกค้าและการเติบโตในภูมิภาคเอเชีย ควบคู่กับ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ด้วยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์นี้ CKP พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน