GULF เคาะอดอกเบี้ยหุ้นกู้อายุ 4-10 ปี ที่ 3.00 – 3.55% ต่อปี

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ประกาศอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่จะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป 4 ชุด โดยหุ้นกู้อายุ 4 ปี มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี รุ่นอายุ 5 ปี ที่ 3.15% ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี ที่ 3.35% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี ที่ 3.55% ต่อปี ชูอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “A” และอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ “A+” แนวโน้ม “Positive” มั่นใจได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนที่มองหาโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ พร้อมเสนอขายระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ 3 มีนาคม 2568 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 10 แห่ง

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF หรือ บริษัทฯ) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจดิจิทัล เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด โดยแต่ละชุดมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้ 1) หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี 2) หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.15% ต่อปี 3) หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.35% ต่อปี และ 4) หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% ต่อปี โดยจะเสนอขายผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำรวม 10 แห่งทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของ GULF ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้หุ้นกู้ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2567 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567) มีรายได้รวม 124,585 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5% จากปี 2566 มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 39,934 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.9% เมื่อเทียบกับปี 2566 และมีกำไรจากการดำเนินงาน (Core Profit) 18,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.6% เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และการรับรู้ส่วนแบ่งกำไร Core Profit จากการลงทุนในบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 GULF มีสินทรัพย์รวม 496,202 ล้านบาท มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest-bearing Debt to Equity) อยู่ที่ 1.80 เท่า ซึ่งต่ำกว่าเงื่อนไขและข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิฯ ที่ 3.50 เท่านอกจากนี้ ปัจจุบัน GULF อยู่ระหว่างการควบรวมกิจการกับ INTUCH ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงต้นไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ โดยบริษัทใหม่ (NewCo) จะมีผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก NewCo จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน ADVANC เพิ่มขึ้นเป็น 40.44% จากเดิมถือทางอ้อมในสัดส่วน 19.16% ส่งผลให้ได้รับส่วนแบ่งกำไรและมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคตผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจหุ้นกู้ GULF สามารถจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่www.sec.or.th และสามารถติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Krungthai NEXT ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572 หรือจองซื้อผ่าน krungsri app สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย(ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อผ่านแอป SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์)- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ CIMB Thai สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร.1428 กด #4 (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารทหารไทยธนชาต)- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555- บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Dime! สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร)- บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050 4-10 ปี ที่ 3.00 – 3.55% ต่อปี