ก.ล.ต.จัดสัมมนา Governance for Sustainability-Instilling Governance for Sustainable Value Creation

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงานสัมมนา "Governance for Sustainability - Instilling Governance for Sustainable Value Creation" เพื่อให้ภาคธุรกิจเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจ สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตลอดจนความท้าทาย และสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568ศ.พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของกลไกการกำกับดูแลในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะยกระดับความเชื่อมั่น (Trust and Confidence) ในบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุนในองค์รวม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยการกำกับดูแลกิจการในปัจจุบันจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปกับการสร้างการโตเติบของผลประกอบการ ซึ่ง ก.ล.ต. มุ่งสร้างความตระหนักให้แก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง"หนึ่งในมาตรการสำคัญคือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ ให้สามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียหรือปัจจัยด้านความยั่งยืนในการกำหนดทิศทาง เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ตลอดจนดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปตามทิศทางที่วางไว้ ซึ่งสอดรับกับหลักการ G20/OECD Principles of Corporate Governance ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ฉบับปรับปรุงที่เผยแพร่เมื่อปลายปี 2566 โดยเน้นพิจารณาความเสี่ยงและปัจจัยด้านความยั่งยืนต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำไปสู่ผลประกอบการที่ดีและยั่งยืนในระยะยาว"สำหรับการสัมมนาในหัวข้อ Building a Sustainability ? Competent Board ได้รับเกียรติจากนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทการกำกับดูแลของคณะกรรมการในยุคปัจจุบันที่จำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับทิศทางการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายในปัจจุบัน โดยสิ่งสำคัญ คือ การมีทัศนคติ (attitude) และแรงจูงใจ (motivation) ประกอบกับทักษะและความรู้ของผู้นำองค์กรที่จะส่งเสริมเรื่องความยั่งยืน การสร้างสมดุลที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมในการดำเนินธุรกิจด้วยนอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ Reflecting ESG Values in the Business โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา และนายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกำกับดูแลกิจการ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในการนำทิศทางที่คำนึงปัจจัยด้านความยั่งยืนมาสู่กระบวนการธุรกิจ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีสรุปใจความสำคัญว่าความยั่งยืนไม่ใช่ภาระหรือประเด็นที่แยกออกจากการดำเนินการปกติของธุรกิจ แต่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถรับมือกับปัญหาและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำได้อย่างยั่งยืนการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนจากบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคตลาดทุน เข้าร่วมงานประมาณ 120 คน