ทำเลทอง "ฟินน์ อโศก" เพิ่มโอกาสจับจองเป็นเจ้าของคอนโดฯ จัดโปรแรงกระตุ้นยอด อยู่เอง-ลงทุนสุดคุ้ม

"ฟินน์ อโศก" ส่งโปรแรงรับต้นปี ฟรีทุกค่าใช้จ่าย ณ วันโอน สร้างโอกาสให้ผู้อยู่อาศัย-นักลงทุนเป็นเจ้าของคอนโดฯ ทำเลทองใจกลางเมือง มอง Supply สุขุมวิท-อโศก เริ่มหายาก เฉลี่ยราคาที่พักอาศัย 2000,000 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับทำเลย่านทองหล่อ มั่นใจสร้างทางเลือกที่ดีให้แก่ผู้ที่มองหาคอนโดฯ ไว้อยู่เอง หรือเพื่อลงทุน ในราคาเริ่มต้น 5.9 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2568 นี้



สุขุมวิท-อโศก ถือเป็นโซน CBD ที่น่าจับตา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจาะกลุ่มตลาดกลุ่มนิช พรีเมียม ภายใต้แบรนด์ “ฟินน์” และโครงการสุดหรูอย่าง ‘ฟินน์ อโศก’ (FYNN Asoke) คอนโดมิเนียมโลว์ไรส์ ภายใต้แนวคิด "Bridging Asoke with Nature" พร้อมรางวัลด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม จาก Thailand Property Award เปิดเผยว่าตลาดคอนโดมิเนียมลักชัวรี โลว์ไรส์ ที่ตั้งอยู่บนทำเลใจกลางเมือง ยังสร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหนุนจากตลาดเช่าของชาวต่างชาติกลับมาค่อนข้างมาก รวมถึงความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการอยู่อาศัยทำเลใจกลางเมือง เเพียบพร้อมด้วยความสะดวกการเดินทาง พื้นที่ใช้สอยและฟังก์ชันสำหรับการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทั้งนี้ ทำเลเพราะรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ทั้งเรื่องการเดินทางที่สามารถเชื่อมต่อถนนสายหลักอย่างสุขุมวิท การคมนาคมทั้ง BTS, MRT รวมถึงจุดขึ้นลงทางด่วน รองรับการเดินทางที่สะดวกสบาย นอกจากนี้ บริเวณของถนนสุขุมวิทยังเชื่อมต่อไปยังสวนเบญจกิติ สวนลุมพินี สวนเบญจสิริ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น The Emporium EmQuartier EmSPHERE Terminal 21 โรงพยาบาลชั้นนำ อย่างโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รวมถึงสถาบันศึกษาชั้นนำระดับประเทศ​ เช่น โรงเรียนวัฒนาวิทยา NIST International School และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้นสำหรับโครงการ ‘ฟินน์ อโศก’ (FYNN Asoke) นับเป็นอีกหนึ่งโครงการคุณภาพที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนเมืองที่ต้องการเข้าถึงธรรมชาติ ในโลเกชั่นที่ใช่ และคุ้มค่า ออกแบบในแนวคิดโมเดิร์น ทรอปิคอล ฟื้นฟูสมดุลของการใช้ชีวิตใจกลางเมือง ด้วยการเชื่อมหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจที่หนาแน่นที่สุดเข้ากับความร่มรื่นของธรรมชาติแวดล้อมด้วยสวนสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผสมผสานการใช้ชีวิตคนเมือง และสโลว์ไลฟ์ได้อย่างลงตัว ตกแต่งพร้อมอยู่ ตั้งอยู่บนสุขุมวิทซอย 10 ห่างจาก BTS และ MRT อโศก เพียง 550 เมตร สามารถเดินเชื่อมต่อไปยังสวนเบญจกิตติ ด้วยระยะทางเพียง 200 เมตร มีรูปแบบห้องให้เลือก 3 แบบหลัก ได้แก่ 1 ห้องนอน เริ่ม 24-38 ตารางเมตร 1 ห้องนอนใหญ่ (Plus) เริ่ม 40-52 ตารางเมตร และ 2 ห้องนอน เริ่ม 45-64 ตารางเมตร พร้อมด้วย Fully Fitted ทุกห้อง และภายในห้องให้ความสำคัญเรื่องวัสดุและอุปกรณ์ระดับพรีเมียม เช่น เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูงแบบ Conceal พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ในราคาที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและจับต้องได้ครบครัน จึงเป็นหนึ่งในโครงการคอนโดมิเนียมที่น่าอยู่อาศัยในย่านอโศกนอกจากนี้ โครงการ ฟินน์ อโศก (FYNN Asoke) ได้แต่งตั้ง PRIMA REALTY เป็น Exclusive Agent ซึ่งเล็งเห็นถึงศักยภาพของโครงการที่เป็น Rare Item ว่า Demand ของทำเลสุขุมวิท-อโศกนับว่าเป็นทำเลที่ต้องการของนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง หรือซื้อเพื่อการปล่อยเช่าให้กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ (เอ็กซ์แพท) โดยมีอัตราค่าเช่าได้ถึง 800-1,000 บาท/ตร.ม. ส่งผลให้มีผลตอบแทนค่าเช่าสูงกว่า 5% ต่อปี โดยอัตราการเช่า 1 ห้องนอน เฉลี่ยอยู่ที่ 35,000 บาท/เดือน และ 2 ห้องนอนเฉลี่ยอยู่ที่ 60,000 บาท/เดือนอย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าปัจจุบันทำเล สุขุมวิท-อโศก ยังเป็นทำเลยอดฮิตสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่และนักลงทุน โดยกลุ่มดังกล่าวยังมีความต้องการมองหาที่พักอาศัยในย่านนี้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่โครงการใหม่พร้อมอยู่ยังไม่มีออกมารองรับตลาด ดังนั้นเชื่อว่าโครงการ ‘ฟินน์ อโศก’ (FYNN Asoke) จะสร้างโอกาส และเป็นหนึ่งในทางเลือกโครงการคุณภาพที่ดีที่สุด คุ้มค่าที่สุด ให้กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี และสำหรับผู้สนใจจองโครงการในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2568 นี้ ทางโครงการได้จัดโปรโมชัน ฟรีทุกค่าใช้จ่าย ณ วันโอน เมื่อลงทะเบียนออนไลน์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.09-2201-9999 หรือ www.FynnAsoke.comโครงการ ฟินน์ อโศก (FYNN Asoke) เป็นโครงการคอนโดมิเนียมโลว์ไรส์ตกแต่งพร้อมอยู่ สูง 8 ชั้น 2 อาคาร จำนวน 263 ยูนิต แบ่งเป็น อาคาร A จำนวน 144 ยูนิต และอาคาร B จำนวน 119 ยูนิต ให้ความสำคัญในการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกอาคารอย่างครบครัน เช่น พื้นที่ส่วนกลาง ประกอบด้วย ล็อบบี้ที่มีดีไซน์ Double Volume และออกแบบให้มีความโปร่งโล่ง สระว่ายน้ำระบบเกลือ Free Form ขนาด 25 เมตร ฟิตเนสมาพร้อมกับวิวสระว่ายน้ำ Raintree Pavilion สำหรับการพักผ่อน ใต้ต้นจามจุรี และ Roof Garden ซึ่งมีพื้นที่สวนบนดาดฟ้าครบครันทั้งโซน Urban Plantation Relaxing Hill และ Playground สำหรับเด็กๆ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ Co-Working Space ห้อง Steam Sauna และบริการ Laundry ให้ลูกบ้านได้ใช้งาน