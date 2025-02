"อนุสรณ์" แนะไทยวางนโยบายเศรษฐกิจรับมือความผันผวนโลกหลังทรัมป์รุกจัดระเบียบโลกใหม่

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจดิจิทัล การลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (DEIIT-UTTC) เปิดเผยว่า ความเคลื่อนไหวของรัฐบาลทรัมป์เพื่อจัดระเบียบโลกใหม่ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง พลังงาน และความมั่นคงชัดเจนขึ้นตามลำดับ ระเบียบโลกหลังยุคสงครามเย็นภายใต้แนวคิดเสรีนิยมใหม่อันเป็นฐานของชุดนโยบายฉันทมติวอชิงตันกำลังถูกปรับเปลี่ยนด้วยชุดนโยบายของอนุรักษนิยมใหม่ หรือฉันทมติวอชิงตันใหม่ของรัฐบาลทรัมป์อันเป็นฐานของชุดนโยบายประชานิยมฝ่ายขวาแรกเริ่มเดิมทีความเป็นโลกาภิวัตน์ของฉันทมติวอชิงตันนั้นมีมิติทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ประกอบไปด้วยชุดความคิดและนโยบายอยู่ 5 กลุ่มด้วยกัน เริ่มตั้งแต่กลุ่มที่หนึ่งนโยบายว่าด้วยวินัยทางการคลัง (Fiscal Discipline) กลุ่มที่สองนโยบายว่าด้วยการสนับสนุนโลกาภิวัตน์ไร้พรมแดน (Borderless Globalization) และ การเปิดเสรี (Liberalization Policy) อันหมายถึง การเปิดเสรีทางด้านการค้า การเงิน การลงทุน กลุ่มที่สามชุดนโยบายว่าด้วยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือการเพิ่มบทบาทของเอกชนในกิจการภาครัฐ (Privatization) กลุ่มที่สี่ชุดนโยบายว่าด้วยการลดการควบคุมและการผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ (Deregulation) การควบคุมหรือกำกับมากเกินไปทำให้เกิดต้นทุนเพิ่มขึ้นและยังเปิดช่องให้มีการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย กลุ่มที่ห้า คือ ชุดนโยบายว่าด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (Property Rights) ต้องการให้มีการกำหนดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้ชัดเจนและปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในการปกป้องสิทธิดังกล่าวเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการลงทุนและการสะสมทุนอันจะส่งผลดีต่อการขยายตัวของระบบทุนนิยมแต่เมื่อย่างเข้าสู่ทศวรรษ 2540-2550 แล้วฉันทมติวอชิงตันได้ขยายพรมแดนไปสู่ประเด็นทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ตลอดจนถึงความเป็นประชาธิปไตยและการปรับเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย (Democratization) มาตรฐานเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นและน่าจะกลายเป็นฉันทมติร่วมกันของโลกในลักษณะที่เป็นมาตรฐานอย่างเดียวกันมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชน ธรรมาธิบาลและการปรับเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย ถูกชูให้เป็นเป้าหมายของการดำเนินนโยบายต่างประเทศเข้มข้นมากขึ้นในยุครัฐบาลโอบามาและรัฐบาลโจ ไบเดน แต่สิ่งนี้กำลังถูกทบทวนให้เป็น "ฉันทมติวอชิงตันแบบใหม่" ในยุครัฐบาลทรัมป์ที่มีแนวคิดแบบชาตินิยมมากขึ้น เน้นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มากกว่าบทบาทของสหรัฐฯ ในฐานะผู้พิทักษ์คุณค่าแบบประชาธิปไตยการประกาศถอนตัวออกจากองค์การอนามัยโลก การถอนออกจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยสิ่งแวดล้อม การระงับการให้งบประมาณหน่วยงานอย่าง US Agency for International Development (USAID) และ National Endowment for Democracy (NED) เพื่อแก้ปัญหาฐานะทางการคลังของสหรัฐอเมริกาแต่ทำให้บทบาทของสหรัฐฯเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก สหรัฐอเมริกากำลังปรับเปลี่ยนสถาบันของรัฐบาลอย่างพลิกโฉมและลดขนาดลงด้วยหน่วยงานตั้งใหม่ DOGE ที่ Elon Musk เป็นหัวหน้าหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐบาลอเมริกากำลังประกาศว่าองค์กรระดับโลกต่างๆ กำลังหมดความสำคัญลงถ้าไม่มีสหรัฐอเมริการ่วมอยู่ด้วย หากจะดำเนินการต่อประเทศอื่นๆ ต้องร่วมรับผิดชอบทางด้านงบประมาณสนับสนุนมากกว่านี้ ไม่ใช่สหรัฐฯเป็นเจ้าภาพใหญ่อยู่เพียงผู้เดียวทั้งที่ประเทศมีภาระหนี้สินจำนวนมาก ขาดดุลการค้าและขาดดุลงบประมาณมหาศาล ข้อเสนอของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในการผนวกกรีนแลนด์ปานามา และแคนาดา ถูกมองว่าเป็นจักรวรรดินิยมแบบ "ลัทธิมอนโร"นโยบายต่อยุโรปและนาโตของสหรัฐฯ กำลังเปลี่ยนแปลงไป ชะลอการสนับสนุนยูเครนเพื่อให้เกิดการเจรจาโดยสันติภาพที่มีสหรัฐฯเป็นเจ้าภาพใหญ่ไม่ใช่ยุโรปหรือนาโต อำนาจและบทบาทของสหภาพยุโรปจะลดลง ง่ายต่อการบริหารจัดการเจรจาแบบทวิภาคีกับประเทศขนาดเล็กในยุโรปการเริ่มกระบวนการเจรจาสันติภาพยูเครนช่วยกดราคาพลังงานลดลง รัสเซียสามารถกลับมาส่งออกพลังงานได้ การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจะถูกยกเลิกไป เพิ่มอุปทานน้ำมันในตลาดโลก ขณะที่อุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกเพิ่มเพียง 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยอุปสงค์น้ำมันโลกขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 103.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน (ตัวเลขการคาดการณ์ของเจพี มอร์เกน) เงินเฟ้อมีแนวโน้มต่ำลงจากปัจจัยดังกล่าวอีลอน มัสก์ และเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมไฮเทค กำลังรื้อสร้างระบบรัฐการเดิมที่มีโครงสร้างใหญ่โตด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำให้บริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความมีประสิทธิภาพนี้เป็นไปเพื่อใครเป็นสิ่งที่ปัญญาชนจำนวนไม่น้อยตั้งคำถามเพราะการรื้อสร้างทิ้งปัญหาทางสังคมด้วยการปลดคนออกจำนวนมากนายอนุสรณ์ กล่าวต่อว่า เป้าหมายของการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจต้องครอบคลุม 8 ด้านภายใต้ความผันผวนเศรษฐกิจโลกจากการจัดระเบียบโลกใหม่ภายใต้รัฐบาลทรัมป์ มีดังต่อไปนี้1.การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic growth) คือ การผลิตสินค้าและบริการมากขึ้นและคุณภาพสูงขึ้นหรือเพิ่มมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้น ในทางทฤษฎีอธิบายโดยใช้เส้นเป็นไปได้ในการผลิต (Production Possibility Curve or Frontier) นั่นคือ การทำให้เส้นเป็นไปได้ในการผลิตขยายออกไปทางขวามีการอัตราการขยายตัวสูงขึ้นอันนำมาสู่ความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจแนวคิดการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้รับการท้าทายโดยสำนักคิดเศรษฐศาสตร์ทางเลือกว่า จริงๆ แล้วแนวคิดนี้นำมาสู่ความสุขและคุณภาพที่แท้จริงของมนุษย์หรือไม่ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อมา จึงให้ความสำคัญกับ "คุณภาพชีวิต" และให้ "มนุษย์" เป็นศูนย์กลางของการพัฒนามากขึ้น รวมทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีความยั่งยืน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และมีความสมดุล2.ภาวะการจ้างงานเต็มที่ (Full employment) นั่นคือสามารถหางานให้ประชาชนทุกคนทำได้ตามขีดความสามารถและศักยภาพปกติของแรงงาน ภาวะการจ้างงานเต็มที่หมายถึงระบบเศรษฐกิจมีอัตราการว่างงานเท่ากับอัตราการว่างงานตามธรรมชาติ (Natural Rate of Unemployment) เท่านั้นภาวการณ์มีการทำงานของประชาชนในระบบเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายสำคัญของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ3.ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency) คือสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดได้ หรือตอบสนองความต้องการได้สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่4.เสถียรภาพของระดับราคา (Price-level stability) ต้องไม่ให้เกิดความผันผวนทางด้านราคามากเกินไปอันนำมาสู่ความไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หลีกเลี่ยงไม่ให้ระดับราคามีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว พยายามไม่ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ และภาวะเงินฝืด5.มีเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ (Economic freedom) มีหลักประกันว่าองค์กรธุรกิจ แรงงาน และผู้บริโภคมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยที่เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมายสิ่งนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจที่เป็นรากฐานของประชาธิปไตยทางการเมืองที่มั่นคง6.การกระจายรายได้ ทรัพย์สินและความมั่งคั่งที่เป็นธรรม (Equitable distribution of income/Asset/Wealth) พัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดการกระจายตัวของรายได้ ทรัพย์สินความมั่งคั่งอย่างเป็นธรรมการพัฒนาหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องไม่ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างชนชั้นมากเกินไป7.ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Economic security) ให้สมาชิกของสังคมเกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกันในการมีงานทำ สร้างระบบที่มีการดูแลผู้ป่วย ผู้ทุพพลภาพ ผู้ถูกเลิกจ้างหรือผู้ที่ไม่สามารถหางานทำได้ตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ จัดตั้งและพัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมตลอดจนบริการทางการศึกษาและระบบสาธารณสุข8.การสร้างดุลยภาพต่อภายนอกด้วยดุลการชำระเงินที่เหมาะสม (Balance of Payment) หาจุดที่เหมาะสมที่สุดในการก่อให้เกิดดุลการค้าและดุลบริการหรือดุลบัญชีเดินสะพัดที่เหมาะสมกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกหรือเกิดดุลยภาพของธุรกรรมทางการค้า การเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยขณะนี้ไทยยังมีสถานะของดุลการชำระเงินที่แข็งแรงมาก