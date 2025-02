ดร.วรวุฒิ คงศิลป์นำคณะ SBS, University of Oxford, และ OKXเข้าร่วมประชุมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

ดร.วรวุฒิ คงศิลป์, วินตัน (Winton)อังกฤษ,นำ SBS, University of Oxford, และ OKXเข้าร่วมประชุมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศุภมาส อิศรภักดีดร.วรวุฒิ คงศิลป์ (คนที่ 3 จากขวา) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วมอาวุโส (Senior Partner) Winton Associates Ltd. (Co Advisor and Investment Banking) ประเทศอังกฤษ ร่วมด้วย Dr. Peter Frank Hinton (คนที่ 4 จากขวา), Associated Fellow, Said Business School (SBS), University of Oxford, กรรมการแผนกลยุทธฯ, Riverstone Capital Ltd. (Private Equity) และ Mr. David Gibson Moore (คนที่ 2 จากซ้าย), กรรมการ, OKX (2nd Largest and Top 3 Spot Cryptocurrency Exchange in the World ),Chairman, บริษัท เรเนซองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ Renaissance Private Equity, และ Former Chairman, the Boards of Chase Manhattan Bank (JP Morgan Chase) in Switzerland, Luxembourg and Jersey, New Yorkทั้งหมดเป็น ศิษย์เก่าของ University of Oxford (OXON), UK โดย ดร. วรวุฒิฯ ได้ สำเร็จ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง Executive and Management Programme ของ Kellogg College, University of Oxford, UK, ศิษย์เก่า PhD, MA (Finance and Economics), University of Greenwich, London, UK, และ B.Eng (EE), คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ทั้งหมดได้เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศุภมาส อิศรภักดี(คนที่ 3 จากซ้าย). ซึ่งเป็นศิษย์เก่า B.Eng, M.Eng. คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, University of Warwick, UK เช่นกัน ที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้