เสนาฯ เผยแผนธุรกิจปี 68 เน้นตลาด 1-3 ล้าน ผุด 12 โครงการ 1.3 หมื่นล้าน เป้าขาย 1.55 หมื่นล้าน

กล่าวว่า“เสนาพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจในปี 68 เพื่อก้าวข้ามทุกความท้าท้ายและยกระดับมาตรฐานของการเป็นผู้นำด้านการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน (Sustainable Living Leader) ผ่านกลยุทธ์ "Refined Focus" ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนา แต่ยังยกระดับโครงการและบริการให้ดีที่สุดพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งมีการพัฒนาโครงการรวมมากแล้ว 66 โครงการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 83,000 ล้านบาท ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพทางการเงิน และการเติบโตที่แข็งแกร่ง 3.SENA Eco System to Make Us Stronger การขับเคลื่อนธุรกิจที่เสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการยกระดับบริการอสังหาฯด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ใช้ Smart Tech บริหารจัดการที่อยู่อาศัยในโครงการอย่างยั่งยืน ก้าวสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด The New S-Curve ขยาย SENA Green Automotive สู่การเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า 3 แบรนด์ NETA, LEAP และ DEEPAL รองรับเทรนด์พลังงานสะอาดและอนาคตของการขับเคลื่อน SENA Solar Energy เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน เช่น เดินหน้าแนวคิดบ้านพลังงานเป็นศูนย์ พัฒนา 42 โครงการ รวมจำนวน 4,290 ยูนิต ลดการปล่อยคาร์บอน โดยการตอกย้ำความสำเร็จ SENA Low Carbon ด้วยการเปิดตัวครั้งแรก แฟล็กชิป คอนโดโลว์คาร์บอน พร้อมเข้าอยู่ 2 โครงการ คือ เฟล็กซี่ เมกะ สเปซ บางนา (Flexi Mega Space Bangna) และ นิช โมโน บางโพ (Niche Mono Bangpo)