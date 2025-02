SKILL เตรียมขาย IPO 15 ล้านหุ้น

สกิลเลน เทคโนโลยี" เตรียมขาย IPO 15 ล้านหุ้น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai หลัง ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง ชูจุดเด่นผู้นำ EdTech ผ่านการให้บริการแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์แบบครบวงจร รวมถึงธุรกิจให้คำปรึกษาและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา พร้อมตั้งเป้าหมายขยายและพัฒนาธุรกิจเพื่อยกระดับการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าสามารถเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของตนเองได้อย่างสะดวกโดยปราศจากข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและบรรลุเป้าหมายของแต่ละช่วงในชีวิตได้ นอกจากนี้ SKILL ยังประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา แก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษามากว่า 10 ปี โดยมีคอร์สออนไลน์คุณภาพมากกว่า 3,900 คอร์สเรียน สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 1,300 คน และมีการเปิดบัญชีผู้ใช้งานในระบบมากกว่า 1,300,000 บัญชีสำหรับบุคคลทั่วไปและลูกค้าองค์กร

นายฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกิลเลน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SKILL บริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีด้านการศึกษา (Education Technology : EdTech) ของไทย เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์แบบครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนออนไลน์ (Content) แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ (Platform) และการให้บริการที่ปรึกษาการเรียนออนไลน์ (Serviceโดยในปัจจุบัน บริษัทมีบริการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่1.ธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์แบบครบวงจร1.1 สำหรับบุคคลทั่วไป (SkillLane for Public : B2C) ให้บริการแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งรวบรวมคอร์สออนไลน์จำนวนมาก โดยผู้เรียนสามารถเลือกคอร์สออนไลน์ที่ตนสนใจ ลงทะเบียน และชำระเงินผ่านแพลตฟอร์ม และสามารถเข้าเรียนผ่านเว็บไซต์ www.SkillLane.com หรือแอปพลิเคชัน SkillLane โดยแบ่งการให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์เป็น 2 ประเภท ดังนี้(1) การเรียนรู้ตามความต้องการตนเอง (On-Demand) ให้บริการแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ ซึ่งรวบรวมคอร์สออนไลน์ในหลากหลายหัวข้อซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญทางการปฏิบัติ (Practical Skills) ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้ และ (2) การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสำหรับบุคคลทั่วไป (Continuing Professional Development : CPD) ให้บริการระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ (e-Learning) แก่บุคคลทั่วไป สำหรับการขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยปัจจุบันมี 2 วิชาชีพ ได้แก่ วิชาชีพประกันภัย และวิชาชีพการลงทุน1.2 สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร (SkillLane for Business : B2B) ให้บริการแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์สำหรับองค์กร (Corporate Online Training) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะในด้านต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่พนักงานขององค์กร โดยสามารถเลือกคอร์สเรียนได้อย่างอิสระตามเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรขององค์กรนั้นๆ ซึ่งรูปแบบคอร์สเรียนมีดังนี้ (1) การเรียนแบบไม่จำกัด (Buffet) ให้บริการแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละองค์กร โดยมีคอร์สเรียนออนไลน์ของบริษัทกว่า 1,500 คอร์สเรียน ให้แก่พนักงานขององค์กร (2) การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสำหรับองค์กร (Continuing Professional Development : CPD) ให้บริการระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ (e-Learning) แก่พนักงานขององค์กร ซึ่งต้องการขอรับและ/หรือขอต่อใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต ตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และนักวิเคราะห์การลงทุน และ (3) ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ในองค์กร (Learning Management System : LMS) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาและให้บริการระบบจัดการการเรียนรู้ในองค์กรทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้บริการตั้งแต่การติดตั้งระบบ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล และการโอนย้ายข้อมูล (Implementation, Data Integration และ Data Migration) ของระบบคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าองค์กรแต่ละรายโดยเฉพาะ1.3 สำหรับปริญญาออนไลน์ (SkillLane for Online Degrees) ให้บริการแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ สำหรับหลักสูตรปริญญาออนไลน์ โดยการเรียนปริญญาออนไลน์แบบ Self-Paced ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาปริญญาแต่มีข้อจำกัดด้านเวลาและการเดินทาง สามารถเรียนปริญญาออนไลน์ได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยในปัจจุบัน SKILL ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้บริการแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ สำหรับปริญญาโทออนไลน์ภายใต้โครงการ TUXSA โดยเป็นหลักสูตรแบบ Self-Paced Online Master’s Degree ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์จำนวน 4 หลักสูตร นอกจากนี้ SKILL ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีแผนในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจำนวน 3 หลักสูตรภายในปี 2570 ซึ่งมุ่งเน้นด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เทคโนโลยีทางการตลาด (Marketing Technology) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)2.ธุรกิจการให้คำปรึกษาและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา (SkillLane Innovation) ปัจจุบัน SKILL เริ่มพัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ของผู้ใช้งาน ได้แก่ การพัฒนาแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการเรียนรู้ เพื่อช่วยยกระดับการศึกษาไทย“SKILL มีความมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษามายกระดับการศึกษาไทย โดยเราจะยังคงเดินหน้าพัฒนาและขยายผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนและองค์กร พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่แก่การศึกษาไทย ให้การศึกษาไทยก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน” นายฐิติพงศ์ กล่าวนายวิศรุต อังศุภากร ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า ความคืบหน้าแผนการเสนอขายหุ้น IPO และการนำ “SKILL” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) แล้ว เพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 15 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 15% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายนำเงินจากการเสนอขาย IPO ไปใช้ในการพัฒนาและขยายธุรกิจของบริษัทเพื่อสนับสนุนผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุน