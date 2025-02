ทีทีบีเปิดตัวบัตรเดบิต-บัตรเครดิต ทีทีบี ดิสนีย์ เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่-วัยทำงาน-ครอบครัว

เปิดเผยว่า ทีทีบีเปิดตัวบัตรเดบิตและบัตรเครดิต ทีทีบี ดิสนีย์ ความร่วมมือนี้ถือเป็นครั้งสำคัญที่ทีทีบีได้ส่งมอบแคมเปญ “ชีวิตทุกวันอัศจรรย์ได้จริง” เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงประสบการณ์ความสนุก ความคุ้มค่าในทุก ๆ วัน อาทิ สิทธิประโยชน์จากการรับเงินคืนสูงสุด 2% ทุกการใช้จ่ายออนไลน์ผ่านบัตรเดบิต และมีสิทธิ์ใช้ e-Slip หลากหลายธีมดังจากดิสนีย์ สำหรับบัตรเครดิตรับคะแนนสะสมสูงสุด 5 เท่า และเลือกทำรายการแบ่งจ่าย 0% นานถึง 6 เดือน กับร้านค้าดิสนีย์ที่ร่วมรายการทั้งการใช้จ่ายหน้าร้านค้าและการทำรายการผ่านออนไลน์ รวมถึงการจองกิจกรรมดิสนีย์ผ่าน Klook โดยทำรายการแบ่งจ่ายได้เองผ่านบริการ ttb so goood บนแอป ทีทีบี ทัช นอกจากนี้ ทีทีบียังได้จับมือกับ 11 พันธมิตรชั้นนำระดับประเทศ ส่งมอบโปรโมชันเอ็กซ์คลูซีฟให้ลูกค้าผู้ถือบัตร ครอบคลุมทุกการใช้จ่าย ทุกหมวด ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งความบันเทิง กิน-เที่ยว-ช้อป และเร็ว ๆ นี้เตรียมพบกับเอ็กซ์คูลซีฟดีลจากฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ โดยคาดว่าจะมีลูกค้าเปิดบัตรเดบิต จำนวน 725,000 ใบ และบัตรเครดิต จำนวน 300,000 ใบ ในปี 2568 นี้"ทีทีบีเชื่อว่าสิทธิประโยชน์จากแคมเปญบัตรเดบิตและบัตรเครดิต ทีทีบี ดิสนีย์ จะสามารถตอบโจทย์คนทุกรุ่น ตั้งแต่วัยรุ่น วัยทำงาน ครอบครัวที่มีลูก หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ เพราะเราทุกคนล้วนมีความชื่นชอบ ความผูกพันธ์กับตัวละครของดิสนีย์มาอย่างยาวนาน และมากไปกว่านั้นลูกค้ายังได้รับสิทธิประโยชน์ใช้จ่ายคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นในทุกวัน"ทั้งนี้ การเปิดตัวบัตรเดบิตและบัตรเครดิต ทีทีบี ดิสนีย์ นี้ มีลายหน้าบัตรให้เลือกมากถึง 20 ลาย จากแบรนด์ดังของดิสนีย์ ทั้ง Disney, Pixar, Marvel and Star Wars characters เช่น Mickey & Friends, Disney Princess heroines, Elsa จาก Frozen, Buzz Lightyear จาก Toy Story, Marvel Super Heroes และอีกมากมายที่แฟนดิสนีย์สามารถเลือกลายที่ชื่นชอบ ไม่เหมือนใคร และผู้ถือบัตรเดบิตยังมีสิทธิ์ใช้ e-Slip หลากหลายธีมดังจากดิสนีย์เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์อัศจรรย์โอนเงินได้ฟินยิ่งกว่าเดิม และครั้งแรกของโลกกับการเปิดตัวบัตรเดบิต ทีทีบี ออลล์ฟรี ดิสนีย์ Limited Edition หน้าบัตร 2 ลายพิเศษ Captain America และ Brave New World ที่มีจำนวนจำกัด สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตร 5,000 คนแรก ต่อลายเท่านั้น