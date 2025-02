“ทรัมป์มีเดีย”ลุยธุรกิจการเงิน เล็งออกกองทุน Bitcoin ETF

ทรัมป์ มีเดีย แอนด์ เทคโนโลยี กรุ๊ป (TMTG) บริษัทแม่ของทรูธ โซเชียล แตกไลน์จากธุรกิจโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเข้าสู่ภาคการเงิน โดยเตรียมออกผลิตภัณฑ์การลงทุนภายใต้แบรนด์ Truth.Fi ชูจุดขายเป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักลงทุนที่สนับสนุนนโยบายการเมืองและเศรษฐกิจของทรัมป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการ “อเมริกาต้องมาก่อน” เช่น กองทุน Truth.Fi Made in America ETF ซึ่งจะทำให้ทรัมป์กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาที่ออกกองทุน ETFTMTG เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสฯ (6 ก.พ.) ว่า ได้ยื่นขอเครื่องหมายการค้าสำหรับกองทุน ETF และบัญชีแบบที่มีการบริหารจัดการแยกต่างหาก (SMA) ภายใต้แบรนด์ Truth.Fiผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ TMTG เล็งนำเสนอมีอาทิ Truth.Fi Made in America ETF, Truth.Fi US Energy Independence ETF และ Truth.Fi Bitcoin Plus ETF เป้าหมายของกองทุนเหล่านี้คือนักลงทุนที่กำลังมองหาตัวเลือกใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับหลักการ “อเมริกาต้องมาก่อน” ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์อิริก บัลชูนัส นักวิเคราะห์อาวุโสด้าน ETF ของบลูมเบิร์ก ชี้ว่า ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน TMTG ทรัมป์จึงกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์ของอเมริกาที่ออกกองทุน ETF แม้ตัวเขาเองและทำเนียบขาวไม่ได้เป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์เหล่านั้นโดยตรงก็ตามTMTG ระบุว่า กองทุนที่จะเปิดตัวมีสินทรัพย์ราว 250 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะฝากไว้กับชาร์ลส์ ชวาบ ผู้ให้บริการการเงินรายใหญ่ และมียอร์กวิลล์ แอดไวเซอร์ ทำหน้าที่ที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน ซึ่งจะรับประกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนเดวิน นูเนส ซีอีโอและประธานกรรมการ TMTG ระบุว่า บริษัทต้องการนำเสนอระบบการเงินทางเลือกใหม่ที่อิงกับแนวทางการเมืองให้แก่นักลงทุน และย้ำเป้าหมายในการสร้างโอกาสการลงทุนในภาคพลังงาน การผลิต ตลอดจนถึงบริษัทภายในประเทศที่นำเสนอความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนของพวกตื่นรู้และปัญหาการยกเลิกบัญชีของธนาคารที่เกิดขึ้นทั่วไปในตลาดนูเนสย้ำว่า TMTG กำลังสำรวจกลยุทธ์การเงินที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งรวมถึงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยน์ รวมทั้งกำลังปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองนักลงทุนที่สนับสนุนหลักการ “อเมริกาต้องมาก่อน”ทั้งนี้ ทรัมป์สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมคริปโตนับจากประกาศยอมรับบิตคอยน์เมื่อต้นปีที่แล้ว รวมทั้งตั้งตัวเป็น “แคนดิเดตคริปโต” จึงคาดกันว่า นโยบายของคณะบริหารชุดใหม่จะส่งเสริมนวัตกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเมื่อเร็วๆ นี้ทรัมป์เพิ่งลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนสำรองสินทรัพย์ดิจิทัลเชิงยุทธศาสตร์การที่ทรัมป์เปลี่ยนแปลงแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) เกี่ยวกับการรับฝากสินทรัพย์คริปโต ยังช่วยขจัดอุปสรรคสำคัญสำหรับสถาบันการเงินที่ต้องการถือครองคริปโตในนามลูกค้านอกจากนั้น เดวิด แซคส์ ที่ปรึกษาด้านคริปโตและเอไอของทำเนียบขาว ยังให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับกฎระเบียบควบคุมสเตเบิลคอยน์ ด้วยการผลักดันกรอบโครงกฎข้อบังคับที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมสถานะดอลลาร์ในระบบการเงินดิจิทัลแซคส์ยังกำลังประเมินความเป็นไปได้ของกองทุนสำรองบิตคอยน์ ซึ่งจะทำให้เงินดิจิทัลสกุลนี้ผนวกรวมเข้าสู่กรอบโครงเศรษฐกิจแห่งชาติแนบแน่นขึ้นขณะเดียวกัน การที่ TMTG เตรียมออก Bitcoin ETF ยังเกิดขึ้นขณะที่อุตสาหกรรมคริปโตได้รับการยอมรับจากนักลงทุนประเภทสถาบันมากขึ้น ภายหลังจากที่ SEC อนุมัติกองทุน Bitcoin ETF เมื่อต้นปีที่แล้วอนึ่ง จากข้อมูลของฟาร์ไซด์ อินเวสเตอร์ กองทุน Bitcoin ETF ที่เทรดในอเมริกามีกระแสเงินลงทุนสุทธิถึงเกือบ 40,700 ล้านดอลลาร์นับจากต้นปี 2024บัลชูนัส นักวิเคราะห์ของบลูมเบิร์ก ตั้งข้อสังเกตว่า แม้มีแนวโน้มว่า จะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับกองทุน IBIT ของแบล็กร็อก หรือ FBTC ของฟิเดลลิตี้ แต่การเปิดตัวกองทุน ETF ของทรัมป์จะช่วยกระตุ้นให้นักลงทุนกระแสหลักยอมรับบิตคอยน์มากขึ้น