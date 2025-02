วินดันผนึก Zeus Capital หนุนบ.จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ

วินตัน แอสโซซิเอส (Winton) จากอังกฤษ โดยตัวแทน ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ร่วมกับ Zeus Capital Ltd.(UK) บริษัทกลต.เอกชนฯ(NOMAD) ที่อนุมัติและสนับสนุน บริษัทจากไทย จดทะเบียนใน AIM, ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ Londonตร.วรวุฒิ คงศิลป์ (คนที่ 1 จากขวา) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วมอาวุโส (Senior Partner), Winton Associates Ltd. (Co Advisor and Investment Banking) ประเทศอังกฤษ บริษัทที่ปรึกษาร่วม (Co Advisor) และ Renaissance International Partners Plc., Private Equity โดย Mr. David Gibson Moore (คนที่ 2 จากขวา) , ประธานกรรมการ (Chairman) ที่ร่วมจัดจำหน่ายและกระจายหุ้น (Co Broker for Share Placement) ซึ่งทำงานร่วมกับ บริษัทกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอกชนที่ได้รับใบอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ชั้นหนึ่งนานาชาติประเทศที่พัฒนาแล้ว (Private CompanyRegulator) ในตลาดเติบโต (Growth Capital Market) ของอังกฤษ ที่เรียกว่า NOMAD (Nominated Advisor) ส่วน สิงคโปร์ เรียกว่า SPONSOR ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 5 อันดับแรก เช่น Zeus Capital ltd (UK), WH Ireland Plc.(UK), SPARK Advisory Partners Ltd.(UK), UOB Kayhian(Singapore),Zico Capital (Singapore), etc. โดย Winton (UK) เป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาผู้มีความชำนาญในการจัดโครงสร้างบริษัทในระดับนานาชาติ (International) สำหรับเพิ่มมูลค่าส่วนทุน (Market Capitalization Enhancement) อย่างเป็นทวีคูณและมีนัยสำคัญเพื่อการนำ บริษัทจำกัดที่ถือหุ้น (Holding Private Company)และจดทะเบียนอยู่ในต่างประเทศ (Offshore) ของประเทศในตลาดหลักทรัพย์ชั้นหนึ่งนานาชาตินั้นๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (NYSE), อังกฤษ (LSE), สิงคโปร์ (SGX), ฮ่องกง (HK EX), และ ออสเตรเลีย (ASX) เพื่อให้ Private Company Regulator (NOMAD or SPONSOR) อนุมัติและพิจารณานำไปจดทะเบียนและระดมทุน IPO ในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวทั้งนี้ Winton(UK) ได้ให้คำปรึกษาจน บริษัทจากไทย คือ JMJ Thai group (คนกลาง) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นหลักของ ธุรกิจ Engineering , Renewable Energy, และ อื่นๆ สามารถเตรียมความพร้อมจนผ่านเกณฑ์และการอนุมัติของ บริษัท กลต.เอกชนฯ Zeus Capital Ltd. (UK NOMAD) โดย Mr. Chris Fielding (คนที่ 2 จากซ้าย) , Director และMr. Darshan Patel (คนที่ 1 จากซ้าย), Associate Director ที่ร่วมลงนามสัญญาการเข้ากำกับดูแลบริษัทฯ(NOMAD Agreement)ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย เพื่อการจดทะเบียนใน AIM, ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ London (LSE, London Stock Exchange) เมื่อเร็ว ๆ นี้