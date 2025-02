DELTA ฉุดดัชนีร่วง 60 จุด / สุนันท์ ศรีจันทรา

DELTA เคยสร้างจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ราคาขึ้นไปยืนที่ 173.50 บาท ทำให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือมาร์เกตแคปพุ่งขึ้นไปสูงถึง 2.16 ล้านล้านบาท กลายเป็นหุ้นที่มีมาร์เกตแคปสูงสุดในตลาดหุ้น มีน้ำหนักในการคำนวณดัชนีมากที่สุด โดยการขึ้นหรือลงของราคาทุก 1 บาท มีผลต่อดัชนีกว่า 1 จุดแต่หลังจากสร้างจุดสูงสุดแล้ว หุ้น DELTA ปักหัวลงต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเพราะราคาหุ้นร้อนแรงเกินไป โดยค่าพี/อี เรโช ขยับขึ้นระดับ 100 เท่า และยังถูกปัจจัยลบกระทบจากการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ Delta International Holding เตรียมออก Zero Coupon มูลค่า 525 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไถ่ถอนปี 2573 และกำหนดราคาแปลงสิทธิเป็นหุ้น DELTA ที่ราคา 187.6 บาทต่อหุ้นการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสองออก ZERO COUPON จะทำให้หุ้นที่หมุนเวียนซื้อขายในตลาดมีจำนวนมากขึ้น หลังการแปลงสภาพในปี 2573 และต้นทุนราคาหุ้นของผู้ที่จะแปลงสภาพ ZERO COUPON อยู่ที่ 187.60 บาทเท่านั้น ซึ่งจะกดดันราคาหุ้น DELTA ไปตลอด 5 ปีข้างหน้าราคาหุ้น DELTA สะดุดไปช่วงหนึ่งแล้ว และทำท่าจะตั้งหลักขึ้นมาใหม่ แต่เจอผลกระทบซ้ำเติมลูกใหม่ จากการที่รัฐบาลจะเก็บภาษี GLOBAL MINIMUM TAX สำหรับบริษัทข้ามชาติที่มีรายได้มากกว่า 750 ล้านยูโร ซึ่ง DELTA อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น และจะกระทบกับผลกำไรนักลงทุนจึงถล่มขาย DELTA อีกรอบ จนราคาดิ่งลงต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ราคาลงมาปิดที่ 114.50 บาท มาร์เกตแคปลดฮวบเหลือ 1.42 ล้านล้านบาท แม้จะยังเป็นหุ้นที่มีมาร์เกตแคปสูงสุด แต่ราคาที่ทรุดตัวลงจากจุดสูงสุด 59 บาท ฉุดให้มาร์เกตแคปหายไป 7.4 แสนล้านบาท ซึ่งหมายถึงความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น DELTA ทุกคนลดตามไปด้วยดัชนีหุ้นที่ทรุดฮวบลงมาอย่างรวดเร็วกว่า 200 จุด ส่วนหนึ่งเกิดจากหุ้น DELTA เพราะราคาที่ปรับตัวลง 59 บาท จากจุดสูงสุด ฉุดให้ดัชนีทรุดถึงประมาณ 60 จุดเพียงแต่ราคาปิดที่ 114.50 บาท ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อ โดยเฉพาะเมื่อภาวะตลาดหุ้นโดยรวมตกต่ำ ซบเซาสุดขีดใครช้อน DELTA ก่อนหน้านี้ น่าจะเจ็บทุกราย และใครที่จะลองเสี่ยงช้อน DELTA อีก มีโอกาสเจ็บตัวได้เหมือนกัน