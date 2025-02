แสนสิริประกาศแผนปี 68 “Dynamic Growth” เติบโตแข็งแกร่ง เป้ายอดขาย 53,000 ล้านบาท ยอดโอน 46,000 ล้านบาท

แสนสิริ อสังหาฯ เบอร์หนึ่ง เดินหน้าปลุกตลาดอสังหาฯ ประกาศเปิดตัว 29 โครงการใหม่ มูลค่า 52,000 ล้านบาท ลุยขยายพอร์ตสินค้าระดับพรีเมียม-กลางในทำเลใหม่ที่มีศักยภาพสูง เร่งเครื่องเปิดตัวคอนโดฯ ทำเลในเมือง เติมเต็ม Backlog ระยะยาว รุกต่อ Strategic Locations เมืองท่องเที่ยวใหญ่ ภูเก็ต พัทยา ขอนแก่น และขยายโอกาสในการลงทุน จับมือพันธมิตรธุรกิจรายใหม่ๆ พัฒนาโครงการร่วมกัน กางโรดแมป Net-Zero เตรียม R&D กรีนโปรดักต์ใหม่ เอ็กคลูซีฟเฉพาะแสนสิริ เตรียมพบกับ Sustainable Home Prototype 1 ก้าวสำคัญวงการอสังหาฯ เผยผลดำเนินงานยังคงยืนแกร่งเบอร์ 1 ด้วยยอดขายปี 67 กว่า 50,000 ล้านบาท ยอดโอนทะลุเป้า 43,700 ล้านบาท ดันผลงานรายได้ กำไรแกร่ง

ชูแผนปี 68 Dynamic Growth ปลุกตลาด สร้างความเชื่อมั่น



แผนแนวราบเดินหน้า





สำหรับคอนโดมิเนียม

เจาะ 5 กลยุทธ์สำคัญจากแสนสิริ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปี 2567 ที่ผ่านมา ครบรอบ 40 ปีของแสนสิริที่มีความท้าทายในการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวเปราะบาง ขณะที่แสนสิริยังคงมีอัตราเติบโตทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง สร้างผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ได้แก่ การรักษาระดับผลประกอบการให้เติบโตอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้แสนสิริประสบความสำเร็จด้วยยอดขายรวมถึง 50,000 ล้านบาท และยอดโอน (รวมโครงการร่วมทุน) อยู่ที่ 43,700 ล้านบาท สามารถ Sold Out ได้ถึง 25 โครงการ มูลค่ารวม 24,000 ล้านบาท จากการเพิ่มสัดส่วนการเปิดตัวโครงการ โดยเฉพาะโครงการแนวราบ รวมทั้งการใช้เงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับสูงนอกจากนี้ ไฮไลต์ความสำเร็จในปีที่ผ่านมา แสนสิริยังรุกหนักแผน Strategic Location โดยชู “ภูเก็ต” และ “เชียงใหม่” เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขยายธุรกิจในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้แสนสิริสร้างยอดขายในตลาดต่างจังหวัดได้ถึง 10,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นถึง 120% โดยเฉพาะภูเก็ต ซึ่งเป็นทำเลที่มีการเติบโตสูง ซึ่งแสนสิริยังได้เปิดตัว “The Society” (เดอะ โซไซตี้) โซเชียล สเปซ แห่งแรกของแสนสิริในภูเก็ต ใจกลางย่านบางเทา-เชิงทะเล โลเกชันมาแรงที่ได้รับความสนใจและเติบโตสูงสุดในภูเก็ตในช่วงปลายปีที่ผ่านมาอีกด้วย โดยคาดว่าในปีนี้จะสามารถสร้างยอดขายได้สูงถึง 7,000 ล้านบาท และเติบโตขึ้นทุกๆ ปีนายอุทัย เปิดเผยว่า ปี 2568 ยังคงเป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทาย โดยเฉพาะภาคอสังหาฯ ที่มีชาเลนจ์ในหลากหลายด้าน สำหรับแสนสิริในฐานะรายใหญ่และเป็นเจ้าตลาด เราขอร่วมขับเคลื่อนตลาด และสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคอุตสาหกรรม ผ่านแผนธุรกิจปี 68 ภายใต้แนวคิด Dynamic Growth เติบโตแข็งแกร่ง ด้วยการวางแผนเปิดตัว 29 โครงการใหม่ มูลค่า 52,000 ล้านบาท (แนวราบ 14 โครงการ และคอนโดมิเนียม 15 โครงการ) ตั้งเป้าหมายยอดขาย 53,000 ล้านบาท เป้าหมายยอดโอน 46,000 ล้านบาทมูลค่า 31,600 ล้านบาท ครั้งแรกในรอบกว่า 40 ปี ที่แสนสิริบุกตลาดพรีเมียมและมีเดียมครอบคลุมทุกทำเลมากที่สุด ไฮไลต์ คือ บ้านเดี่ยวแบรนด์ “นาราสิริ” 3 โครงการใหม่ ครอบคลุมมุมเมืองรอบกรุงเทพฯ เช่น นาราสิริ บางนา กม.10 ราคาเริ่ม 60-150 ล้านบาท อยู่ใน SANSIRI 10 EAST ลักชัวรีคอมมูนิตีใหม่ในย่านบางนา (พรีเซลมีนาคมนี้) ถัดมา “DEMI” (เดมี) ลักชัวรี เรสซิเดนท์แนวคิดใหม่ หลังประสบความสำเร็จจากโครงการแรก เดมี สาธุ 49 ตอกย้ำผู้นำตลาดอสังหาฯ ลักชัวรีไทย กับเดมี พระราม 9 เหม่งจ๋าย ราคาเริ่ม 27.9 ล้านบาท (พรีเซลไตรมาส 2) และการกลับมาของแบรนด์ “บุราสิริ” หลังจากลูกค้ารอคอยมานาน กับบุราสิริ จตุโชติ ราคา 13.5-25 ล้านบาท (พรีเซลไตรมาส 3) อยู่ในจตุโชติ คอมมูนิตี ขนาดกว่า 184 ไร่ และครั้งแรกกับเศรษฐสิริ เกาะแก้ว (ภูเก็ต) ราคา 12-20 ล้านบาท (พรีเซลไตรมาส 3)มูลค่า 20,400 ล้านบาท เร่งขยายพอร์ตคอนโดฯ ในเมืองและ Strategic Location ประเดิมโครงการใหม่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในขณะนี้คือ พีทีวาย เรสซิเดนซ์ สาย 1 (PTY Residence Sai 1) หนึ่งเดียวที่ไม่มีใครเหมือน บนถนนพัทยา สาย 1 (Only Step to the Beach) มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท ราคาเริ่ม 6.99 ล้านบาท และครั้งแรกของการเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ในทำเล “นางลิ้นจี่” ทำเลที่เป็น Hidden Gem กลางเมืองโลเกชันที่หายาก มูลค่า 3,100 ล้านบาท อีกหนึ่งโครงการที่ทุกคนจับตามองคือคอนโดมิเนียมใจกลางสุขุมวิท “เวีย สุขุมวิท 34” มูลค่า 1,300 ล้านบาท และคอนโดมิเนียมแบรนด์ HAUS โครงการล่าสุดใน T77 มูลค่า 2,800 ล้านบาท ที่จะเติมเต็ม Portfolio แสนสิริให้แข็งแกร่งและครอบคลุมทุกความต้องการและระดับราคามากยิ่งขึ้นอีกด้วยประธานผู้บริหารสายงานกลยุทธ์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เราเห็นเซ็นทิเมนต์ตลาดหลายประการที่มีการตั้งคำถามไม่ว่าจะเป็นทิศทางดอกเบี้ย กำลังซื้อของผู้บริโภค สำหรับแสนสิริ เราขอชวนมองในปัจจัยอื่นที่เป็นแรงสนับสนุนแผนการเติบโต Dynamic Growth ในปีนี้ เช่น การโอนบ้านมือสอง การปล่อยเช่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ทำให้คนทำงานหาที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น เราพบว่าคนยังหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อบ้านอยู่ (บ้านยังเป็นปัจจัย 4) รวมถึงการขยายแนวรถไฟฟ้าสายต่างๆ และรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ปี 2568 แสนสิริให้ความสำคัญกับ 5 คีย์ไดร์เวอร์ในการขับเคลื่อนองค์กร ได้แก่1.ขยายการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกลุ่มสินค้าระดับลักชัวรีและพรีเมียมในทำเลใหม่ที่มีศักยภาพสูง เช่น บางนา บรมราชชนนี สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ ซึ่งมีดีมานด์อย่างต่อเนื่องและไม่อ่อนไหวตามสภาพตลาด โดยเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ ได้แก่ นาราสิริ บางนา กม.10 นาราสิริ วิคตัวร์ กรุงเทพกรีฑา นาราสิริ บรมราชชนนี และเดมี พระราม 9-เหม่งจ๋ายที่ต่อยอดความสำเร็จในทำเล หลัง Sold Out บูก้าน พระราม 9-เหม่งจ๋าย ในวันแรกที่เปิดจองทันที2.เร่งเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ในกรุงเทพฯ เพิ่ม Backlog สนับสนุนการสร้างรายได้ระยะยาว ปัจจุบันแสนสิริมีคอนโดมิเนียมในเมืองที่ สร้างเสร็จพร้อมโอน เหลือแค่ XT พญาไท และเนีย บาย แสนสิริ เท่านั้น ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถขายหมดได้ในปีนี้ และมีอีกไม่กี่โครงการที่จะเริ่มสร้างเสร็จพร้อมโอนในอนาคต เช่น โฟล บาย แสนสิริ ที่พร้อมโอนในปลายปีนี้ ดังนั้นเราจึงมีแผนเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ เพื่อเติมเต็ม Portfolio ของแสนสิริให้แข็งแกร่งขึ้นในปีนี้ เช่น เดอะ เบส รัชดา 19 เดอะ เบส เออร์เบิร์น พระราม 9 เวีย สุขุมวิท 34 และครั้งแรกของคอนโดมิเนียมใหม่ในทำเลนางลิ้นจี่3.รุกต่อ Strategic Locations ขยายการพัฒนาโครงการไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ภูเก็ต พัทยา และขอนแก่น เพื่อคว้าโอกาสจากความต้องการของตลาดที่สูงขึ้น โดยในปีนี้จะไฮไลต์ Strategic Location อย่างภูเก็ต ที่วางกลยุทธ์ 5 ปี (2568-2572) เปิดตัวโครงการใหม่รวม 27 โครงการ มูลค่ารวม 25,000 ล้านบาท ตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้า ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ในทุกโปรดักต์ ทั้งคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ซึ่งในปีนี้จะเปิดตัวโครงการใหม่ เช่น เดอะ เบส เชิงทะเล เศรษฐสิริ เกาะแก้ว รีทรีต4.ขยายโอกาสในการลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ เพื่อพัฒนาโครงการร่วมกัน โดยปีนี้จะมีโครงการ Joint Venture ใหม่ 7 โครงการ มูลค่า 19,500 ล้านบาท โดยปีนี้เราได้ทำความร่วมมือใหม่กับบริษัท มิตซุย ฟุโดซัง เอเชีย ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในโครงการบุราสิริ จตุโชติ และนาราสิริ บางนา กม.10 หนึ่งในแบรนด์สำคัญใน Sansiri 10 East ลักชัวรีคอมมูนิตีกว่า 165 ไร่ ซึ่งบริษัท มิตซุย ฟุโดซัง เอเซีย ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็น Partner ใหม่รายล่าสุด เพิ่มจาก Partner เดิมของเรา คือ บีทีเอส กรุ๊ป โตคิว คอร์ปอเรชั่น และเอ็กซ์สปริง แคปิตอล5.แสนสิริยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าในพันธกิจสีเขียวและเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ผนวกเข้าไปในทุกๆ กระบวนการทำงาน สำหรับปีนี้เรายังคงพัฒนา Green Living Design ในโปรดักต์ใหม่ (เซกเมนต์ ลักชัวรีและพรีเมียม) กับการตั้งเป้าลดพลังงานสูงสุด 50% จากปีก่อนหน้าทำได้ 40% ถัดมาคือการผลักดันการทำงานร่วมกันใน Ecosystem โดยตั้งเป้าการทำ R&D กับ 3 ราย ร่วมพัฒนากรีนโปรดักต์ และเตรียมพบกับ Sustainable Home Prototype 1 ก้าวสำคัญวงการอสังหาฯ จากแสนสิริที่จะเปิดให้ชม เร็วๆ นี้นอกจากการดำเนินธุรกิจแล้ว หน้าที่ของเราในเชิงสังคม เป็นเรื่องที่แสนสิริเราทำอย่างจริงจัง โดยไม่ได้ยึดกับข้อจำกัดว่าต้องเกี่ยวกับธุรกิจ ในฐานะอสังหาฯ รายใหญ่ของประเทศสนับสนุนความเสมอภาค เท่าเทียม และให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ Live Equally ผลักดันต่อ จากที่มีส่วนร่วมผลักดันเรื่องสมรสเท่าเทียมสำเร็จ ในปีนี้เราจะแสวงหาความร่วมมือจากพันธมิตรธุรกิจของเรา เพื่อช่วยกันผลักดันเรื่องของ DE&I (Diversity, Equality, and Inclusion) Zero dropout ปีที่ 3 ปี Sansiri Academy เดินหน้าต่อเป็นปีที่ 19 เป็น 1 ในอะคาเดมี่ไม่กี่แห่งที่ยังคงเปิดให้เด็กเข้าร่วม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมายาวนาน No One Left Behind ยังคงเดินหน้าให้การช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มเปราะบางตามวาระที่เหมาะสม และล่าสุดกับ Future Harvest แนวคิดต้นแบบความร่วมมือกับสมาคมธุรกิจกาแฟพิเศษและชุมชนในการสนับสนุนปลูกกาแฟในพื้นที่เชียงใหม่เพื่อทดแทนการปลูกอ้อย เพื่อแก้ปัญหาเผาไร่อ้อยและลดฝุ่น PM 2.5 ในระยะยาว