ASW ลุยเปิด 10 โครงการมูลค่า 2.2 หมื่นล้านบาท โชว์ครบรอบ 20 ปี รายได้ทะลุ 10,000 ล้าน

“แอสเซทไวส์” ประกาศวิสัยทัศน์ครบรอบ 20 ปี “Growing Success, Growing Happiness” มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน กางแผนเปิดโครงการใหม่คอนโดฯ-บ้าน 10 โครงการ มูลค่ารวม 22,000 ล้านบาท ขยายพอร์ตภูเก็ตรุกตลาดวิลล่าหรูครั้งแรก ตั้งเป้ายอดขายรวม 19,500 ล้านบาท และเป้ารายได้ 10,500 ล้านบาท ลงทุนธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ ทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์-คอมมูนิตีมอลล์-Health & Wellness เดินหน้า ESG จับมือพันธมิตรดูแลการศึกษาเยาวชน พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ “โต๋-ไบรท์” ถ่ายทอดตัวตนแบรนด์ส่งมอบความสุข ตอกย้ำแนวคิด We Build Happiness

“ภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2568 มีความท้าทายจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ แต่ยังคงมีปัจจัยบวกจากแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงที่ช่วยกระตุ้นการผลิตการลงทุน ไปจนถึงเทรนด์รักสุขภาพและ Aging Society ทำให้ธุรกิจ Health & Wellness เติบโตขึ้น สำหรับประเทศไทยเองได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่ส่งสัญญาณดีขึ้น การเข้ามาลงทุน Data Center ของบริษัทระดับโลก ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงานทั้งคนในประเทศและ Expats ขณะที่ภาคการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของคนในประเทศและกระตุ้นแรงซื้อจากชาวต่างชาติ โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มคอนโดมิเนียม แอสเซทไวส์จึงเดินหน้าธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ “Growing Success, Growing Happiness” ควบคู่กับสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง”

“การสร้างความสุข ให้ทุกจังหวะของชีวิต”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ กล่าวว่า ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 20 แอสเซทไวส์มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ผ่านแผนธุรกิจ “Growing Success, Growing Happiness” เพื่อส่งมอบความสุขให้ผู้บริโภคผ่านโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพ ซึ่งเป็นการเดินหน้าต่ออย่างมั่นคงจากปี 2567 ที่บริษัทสามารถทำยอดขายปี 2567 ได้ถึง 19,330 ล้านบาท สูงเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ และเติบโตขึ้นกว่า 17% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านายกรมเชษฐ์ กล่าวในปี 2568 แอสเซทไวส์เดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอย่างเต็มกำลังบน Strategic Location ทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูเก็ต ครอบคลุมหลากหลายเซกเมนต์ โดยวางแผนเปิดโครงการใหม่ 10 โครงการ มูลค่ารวม 22,000 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม 8 โครงการ มูลค่ารวม 20,500 ล้านบาท ผ่านแบรนด์หลักอย่าง KAVE ATMOZ และ MODIZ พร้อมสานต่อความสำเร็จของโครงการ Leisure Residences ในภูเก็ตแบรนด์ THE TITLE ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE ในเครือแอสเซทไวส์ และโครงการแนวราบ 2 โครงการ มูลค่ารวม 1,500 ล้านบาท เตรียมขยายแบรนด์ THE TITLE สู่โครงการ Luxury Villa เป็นครั้งแรกอีก 2 โครงการบนทำเลหาดในยางและเชิงทะเลซึ่งจะเป็นปีแรก รายได้ทะลุเกินกว่า 10,000 ล้านบาท ขณะเดียวกัน บริษัทยังมีโครงการสร้างเสร็จใหม่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2568 ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมด 7 โครงการ มูลค่ารวม 14,050 ล้านบาท และปัจจุบันบริษัทมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) สิ้นปี 2567 มูลค่ารวมกว่า 25,200 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนเป็นโครงการในกรุงเทพฯ ปริมณฑล จำนวน 12,600 ล้านบาท โครงการในทำเล EEC จำนวน 2,700 ล้านบาท และโครงการในภูเก็ตอีกกว่า 9,900 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้สร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2570บริษัทยังขยายโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) โดยเน้นลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ และเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของคนทุกเจเนอเรชันผ่านบริษัทย่อยในเครือ เริ่มจากธุรกิจ Health & Wellness ผ่าน WHB ให้บริการ Rocket Fitness ฟิตเนสทางเลือกใหม่ในราคาและทำเลเข้าถึงง่าย และ Vitala คลินิกกายภาพบำบัดและฟื้นฟูร่างกาย มีแผนขยายสาขาต่อเนื่อง ธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ ผ่าน ZAAP World ในการจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ไปแล้วกว่า 40 งาน เช่น SangSom MOONLAB งานอาร์ตแลนด์มาร์กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี SkyTrain Music Fest เทศกาลดนตรีบนรถไฟฟ้าครั้งเเรกในเอเชีย เป็นต้น ธุรกิจคอมมูนิตีมอลล์และรีเทล ผ่าน Treasure M โดยพัฒนา Mingle Mall แหล่งไลฟ์สไตล์ที่รวมร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กีฬาในร่ม ซึ่งล่าสุดเปิด “Mingle Naiyang” จ.ภูเก็ตพร้อมกันนี้ แอสเซทไวส์ยังมุ่งสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้สังคม ลูกค้า และ Stakeholder ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม นำแนวคิด GrowGreen มาปฏิบัติจริงในองค์กร โครงการที่อยู่อาศัย และขยายผลสู่ชุมชนต่างๆ ด้านสังคม ร่วมกับมูลนิธิก้าวคนละก้าว ซึ่งมีตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย เป็นประธานมูลนิธิฯ โดยสนับสนุนเงินจำนวน 10 ล้านบาท ให้โครงการ “ก้าวเพื่อน้องปีที่ 5” ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ไปจนถึงยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านโครงการ PUNN by AssetWise ไม่ว่าจะเป็นโครงการรับบริจาคของมือสองสภาพดีเพื่อนำไปหารายได้มอบเป็นทุนการศึกษา และด้านบรรษัทภิบาล มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ทำให้บริษัทติดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2567 ในระดับ AAและในโอกาสพิเศษนี้บริษัทยังเปิดตัวพรีเซนเตอร์คู่รักนักเปียโนและผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ที่มีคาแร็กเตอร์สมาร์ท อบอุ่น ที่สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กลุ่มคนทุกเจเนอเรชัน มาร่วมสะท้อนตัวตนของแบรนด์แอสเซทไวส์ และถ่ายทอดแนวคิดที่ตั้งใจส่งมอบความสุขผ่านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพแบรนด์ต่างๆ ในเครือ โดยเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา AssetWise 20 years of Happiness ผ่านโซเชียลมีเดียครั้งแรกในวันที่ 5 ก.พ.นี้ สามารถรับชมได้ทาง Facebook Page: AssetWise และ YouTube: AssetWise