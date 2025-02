ปริศนาเงินคริปโต! โครงการทรัมป์โอน 307 ล้านดอลลาร์เข้า Coinbase หรือเป็นสัญญาณซ้อนเร้น?

โครงการคริปโต World Liberty Financial (WLFI) ที่ได้รับการสนับสนุนโดย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ฯ คนที่ 47 ได้โอนสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 307.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปยัง Coinbase Prime กระดานแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ของสหรัฐฯ อย่างกะทันหัน ตามข้อมูลจากบล็อกเชนบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลตลาด Spot On Chain เปิดเผยว่า การโอนสินทรัพย์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ โดย WLFI ได้เคลื่อนย้าย 8 รายการ รวมมูลค่า 307.41 ล้านดอลลาร์ ขึ้นสู่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนระดับแนวหน้าจำนวน 73,783 เหรียญ คิดเป็นมูลค่า 212.6 ล้านดอลลาร์ ในขณะนั้นจำนวน 552.9 เหรียญ คิดเป็นมูลค่า 52.7 ล้านดอลลาร์สินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ อีกหลายรายการโดยปกติแล้ว การโอนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังกระดานแลกเปลี่ยนมักเป็นสัญญาณของการขาย แต่ World Liberty Financial ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้ขายสินทรัพย์แม้ตลาดกำลังปรับตัว พร้อมชี้แจงว่าเป็นเพียงการบริหารจัดการคลังเงินตามปกติ“เราดำเนินการตามแนวทางปกติในการจัดการคลังสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และรองรับสภาพคล่องในธุรกิจของเรา เพื่อให้ชัดเจน เราไม่ได้ขายโทเค็น เราเพียงจัดสรรสินทรัพย์ใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไป ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาคลังเงินให้แข็งแกร่ง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานของ WLFI”แพลตฟอร์มวิเคราะห์ธุรกรรมบล็อกเชน Arkham รายงานว่า หลังการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ครั้งนี้ World Liberty Financial มีสินทรัพย์ดิจิทัลเหลืออยู่เพียง 33.4 ล้านดอลลาร์เท่านั้นโดยแบ่งเป็นปัจจุบัน ยังไม่มีความชัดเจนว่า WLFI มีแผนใช้สินทรัพย์ที่โอนไปยัง Coinbase Prime อย่างไร แต่การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ครั้งใหญ่เช่นนี้ยังคงเป็นที่จับตามองของตลาดคริปโตอย่างใกล้ชิด