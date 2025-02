CPL ดันแพงโกลินเร่งเพิ่มสต๊อกหน้ากาก N95 รุกตลาดสินค้าเซฟตี้

ซีพีแอล กรุ๊ป เร่งเพิ่มสต๊อกสินค้าหน้ากาก N95 รับมือปัญหาฝุ่น PM 2.5 ดีมานด์พุ่ง ย้ำหน้ากาก N95 แบรนด์ “แพงโกลิน” มีให้เลือกใช้งานหลากหลายประเภท ทั้งมาตรฐานอเมริกา ที่ป้องกันฝุ่นได้ 95% และมาตรฐานยุโรปที่ป้องกันได้ 99% พร้อมเดินหน้าทำตลาดสินค้าเซฟตี้ต่อเนื่อง ตามแนวโน้มการเติบโต

นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CPL ผู้นำในอุตสาหกรรมฟอกหนังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันภัย (เซฟตี้ โปรดักต์) ภายใต้แบรนด์ “แพงโกลิน” (Pangolin) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่กำลังสร้างปัญหาด้านสุขภาพทั้งในกรุงเทพฯ และในหลายๆ จังหวัดของประเทศไทย ทำให้บริษัทเร่งดำเนินการเพิ่มสต๊อกสินค้าในกลุ่มหน้ากากที่แพงโกลินเป็นผู้นำเข้า ทั้งหน้ากาก N95 แบรนด์ 3M มาตรฐานอเมริกา ที่ผ่านการทดสอบแล้วว่า ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ 95% และแบรนด์ Sundstrom มาตรฐานยุโรป ที่สามารถป้องกันฝุ่นได้สูงถึงระดับ 99% และรองลงมาป้องกันได้ 94% ตามลำดับ“ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทำให้ความต้องการหน้ากาก N95 เพิ่มสูงขึ้น จนกลายเป็นสินค้าขายดี ทำให้เราต้องวางแผนเพิ่มสต๊อกสินค้าเพื่อรองรับกับความต้องการใช้ที่มากขึ้น และเพื่อไม่ให้สินค้าขาดตลาดหรือขาดช่วงไปนานๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับผู้บริโภคได้ โดยหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 ที่ CPL และแพงโกลินเป็นผู้นำเข้ามาจัดจำหน่ายและทำตลาดในประเทศไทยภายใต้กลุ่มธุรกิจสินค้าป้องกันภัยส่วนบุคคล (เซฟตี้โปรดักต์) มีให้เลือกหลากหลายประเภท ทั้งหน้ากาก N95 แบบครอบศีรษะ แบบพับ และแบบพับชนิดมีวาล์ว ที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้ตามเหมาะสม” นายภูวสิษฏ์ กล่าวปัจจุบันธุรกิจการผลิตและจำหน่ายรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลหรือเซฟตี้ โปรดักต์ ภายใต้แบรนด์ “แพงโกลิน” มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 32% ของรายได้รวมของ CPL โดยบริษัทพร้อมที่จะทำตลาดสินค้าด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบที่หลากหลายขึ้น ตามภาพรวมของตลาดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มีแนวโน้มเติบโต จากความต้องการของอุตสาหกรรมที่ตระหนักถึงความปลอดภัยและการป้องกันภัยในสถานที่ทำงาน ไม่ว่าจะในโรงงาน ไซต์งาน โรงพยาบาล อาคารสำนักงานต่างๆ รวมถึงสถานศึกษาล่าสุด CPL และแพงโกลิน ยังตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมรองเท้าเซฟตี้ของไทย ด้วยการยกระดับมาตรฐานความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม หลังจากได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ให้ใช้เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อโลกร้อน (Climate Change) สอดคล้องกับเทรนด์ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการได้รับเครื่องหมายรับรองจาก TGO ในครั้งนี้ จะเพิ่มความน่าเชื่อถือ สร้างโอกาสในการขยายการส่งออก รวมถึงสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าในต่างประเทศ ที่กำลังมองหาโรงงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นซัปพลายเออร์ปัจจุบัน CPL ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1.การผลิตและจำหน่ายหนังสำเร็จรูป (Finished Leather) โดยผลิตภัณฑ์หนังของ CPL สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ หนังผิวและหนังท้อง 2.การรับจ้างฟอกหนัง (Tanning) ซึ่งแบ่งเป็นการฟอกหนังวัวและการฟอกหนังหมู และ 3.การผลิตและจำหน่ายรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย (Safety Products) โดยบริษัทได้พัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยให้ลูกค้าในธุรกิจเซฟตี้ โปรดักต์ ด้วยบริการ Artificial Intelligence of Things หรือ AIoT ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มากกว่า Internet of Things (IoT) และบริการ Artificial Intelligence Vision หรือ AI Vision ซึ่งทั้ง AIoT และ AI Vision จะช่วยให้งานด้านความปลอดภัยของลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น มีระบบตรวจจับอุบัติเหตุของตัวพนักงาน และอุปกรณ์นิรภัยในโรงงานที่แม่นยำนอกจากนี้ CPL ได้จัดตั้งและถือหุ้นในบริษัท ซีพีแอล เวนเจอร์ พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยได้ดำเนินการลงทุนในบริษัทอิทธิ์ 3 ฤทธิ์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้าแบรนด์ “พลาย” (PLY) และบริษัท นาว เอนด์ออฟเวสท์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องย่อยเศษอาหารแบรนด์ “นาว” (NOW) อีกด้วย