อาคาร 'OCC' ท็อปฟอร์ม คว้า Fitwel ด้านดีไซน์-ก่อสร้างรายแรกของไทย

RML ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ลักชัวรีและอัลตราลักชัวรี ประกาศความสำเร็จ ‘OCC’ (One City Centre) อาคารสำนักงานลักชัวรีเกรด A+ คว้าการรับรอง Fitwel เป็นแห่งแรกของไทย จาก Center for Active Design (CfAD) สหรัฐอเมริกา ถึง 2 การรับรอง ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงออกแบบ (Design Certification) จนถึงหลังจากเปิดใช้อาคาร (Built Certification) ตอกย้ำอาคารสำนักงานมาตรฐานระดับโลกที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี และสุขภาวะของผู้ใช้อาคารอย่างแท้จริง

กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร RML หรือบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "สำหรับ RML อสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาโครงการ แต่คือการสร้างมาตรฐานใหม่ที่ยั่งยืน ผ่านแนวคิด ‘Sustainable Living’ ที่ผสานนวัตกรรม การออกแบบ และสุขภาวะที่ดีเข้าไว้ด้วยกัน โครงการ ‘OCC’ (One City Centre) คือตัวแทนของวิสัยทัศน์นี้ ซึ่งออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Reimagine Your World’ เพื่อนำเสนอพื้นที่สำนักงานที่ตอบโจทย์ธุรกิจ และยังช่วยยกระดับสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารในทุกมิติ การที่ ‘OCC’ ได้รับ Fitwel Award ระดับ 2 ดาว ในช่วงออกแบบ (Design Certification) และการก่อสร้าง (Built Certification) ตอกย้ำมาตรฐานระดับโลก และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ RML ตั้งแต่กระบวนการคิด ออกแบบ จนถึงการก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการของเราส่งมอบคุณค่าอย่างแท้จริง ทั้งนี้ RML จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่ยกระดับมาตรฐานอสังหาฯ ไทย พร้อมสร้างพื้นที่ที่ไม่เพียงรองรับการเติบโตของธุรกิจ แต่ยังสร้างคุณค่าให้ผู้คน สังคม และโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไป”อาคาร ‘OCC’ ออกแบบโดยให้ความสำคัญกับ 7 องค์ประกอบหลักตามมาตรฐาน Fitwel ซึ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพของผู้ใช้อาคารและชุมชนโดยรอบ โดยครอบคลุมทุกมิติของ Well-being และ Sustainability ดังนี้1.ส่งเสริมกิจกรรมทางกายภาพ (Increases Physical Activity)‘OCC’ ออกแบบให้พื้นที่ด้านหน้าอาคารเป็น Urban Stage ภูมิทัศน์ด้านหน้า รวมถึงบันไดใหญ่ที่เปิดโล่งต้อนรับผู้มาใช้อาคาร สนับสนุนให้เกิดการเคลื่อนไหวร่างกายและการสัญจรแบบ walkability พร้อมด้วยทางเดินเท้าที่ปลอดภัยและร่มรื่น กระตุ้นการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน2.ยกระดับความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร (Promote Occupant Safety)‘OCC’ ให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยมาตรการป้องกันอาชญากรรม ระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง และการออกแบบที่คำนึงถึงแสงสว่างที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อลดความเสี่ยง และมอบสุขภาวะและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร3.มอบอากาศที่ดีมีคุณภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ (Reduce Morbidity and Absenteeism by Improving Indoor Air Quality)‘OCC’ ตระหนักถึงคุณภาพอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคาร ด้วยการเพิ่มปริมาณอากาศบริสุทธิ์มากกว่ามาตรฐานถึง 30% พร้อมติดตั้งระบบกรองอากาศ MERV-14 ที่สามารถดักจับฝุ่นละออง PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้อาคารจะได้รับอากาศที่สะอาดและปลอดภัยตลอดทั้งวัน4.สนับสนุนความเท่าเทียมในการเข้าถึง (Supports Social Equity for Vulnerable Populations)โครงการออกแบบให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานในอาคารได้อย่างสะดวกสบาย โดยเฉพาะผู้พิการและสตรีมีครรภ์ ซึ่งสามารถเดินทางภายในอาคารได้อย่างปลอดภัย รองรับการใช้ชีวิตและเป็นมิตรกับทุกกลุ่มคน5.สร้างสุขภาวะที่ดีในพื้นที่ใช้งาน (Instill Feelings of Well-being and Creating a Healthy Work Environment)อาคาร ‘OCC’ ใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศภายใน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร ตลอดจนถึงการแยกขยะ และขยะที่นำไปรีไซเคิลได้เพื่อลดสภาวะโลกร้อน6.เสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบ (Impacts Surrounding Community Health) 50% ของพื้นที่โครงการ หรือ มากกว่า 5,000 ตร.ม. ออกแบบให้เป็น Open Space ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวที่รองรับกิจกรรมและการใช้งานของทั้งผู้เช่าอาคารและผู้มาใช้อาคาร และเป็นปอดให้ย่านเพลินจิต ทำให้ ‘OCC’ เป็นมากกว่าอาคารสำนักงาน แต่เป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างให้คนเมืองได้เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน7.ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพ (Enhances Access to Healthy Food)‘OCC’ เป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ในย่านเพลินจิต ที่รวมคาเฟ่ บาร์ และร้านอาหารระดับไฟน์ไดนิ่ง ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ รวมถึงร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ นอกจากนี้ยังมีฟูดคอร์ทในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อรองรับพนักงานออฟฟิศและคนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพได้อย่างสะดวกสบายอาคาร ‘OCC’ ได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยรางวัลและมาตรฐานชั้นนำมากมาย ตอกย้ำความเป็นอาคารสำนักงานระดับโลก โดยก่อนหน้านี้ยังได้รับรางวัล ‘Office Development of the Year’ จากเวที Real Estate Asia Awards 2021 และผ่านการรับรองมาตรฐาน LEED Gold Certified จาก U.S. Green Building Council (USGBC) ซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาอาคารที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกมิติ ด้วยมาตรฐานอาคารระดับโลกและทำเลศักยภาพ ‘OCC’ จึงเป็นอาคารที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำของไทยและบริษัทระดับโลกในเลือกเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานใหญ่