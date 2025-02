ครม.ผ่านร่าง พ.ร.บ.ศูนย์กลางทางการเงิน เน้นให้ความสะดวก-สิทธิประโยชน์ หนุนไทยเป็น HUB

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ.ศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงิน หรือ Financial Hub เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงิน เพื่อเป็นผู้เล่นสำคัญทางเศรษฐกิจในเวทีโลกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยกฎหมายใหม่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพิจารณาใบอนุญาต และการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ ภายใต้ Financial Hub มีความครบวงจร เป็นสากล และเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ รวมทั้งให้มีหน่วยงานหลักกำหนดนโยบายในการส่งเสริมให้ไทยเป็น Financial Hub และกำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมการเงิน (Ecosystem) ทั้งการพัฒนาบุคลากร และโครงสร้างพื้นฐาน ให้สอดรับกับความต้องการของบริษัทด้านการเงินระดับโลกสำหรับร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ประกอบด้วย 9 หมวด 96 มาตรา และการยกเว้นกฎหมาย 7 ฉบับ กำหนดรายละเอียดธุรกิจเป้าหมายใน Financial Hub จัดตั้ง "สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงิน" ให้เป็นหน่วยงานให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop Authority: OSA) ทำหน้าที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ และกลไกการขออนุญาต กำหนดสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจนักลงทุน รวมไปถึงแนวทางการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักสากลโดยเป็นหน่วยงานเดียวที่จะดูแล ทั้งงานที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เคยทำ มารวมอยู่ที่นี่ที่เดียว โดยดูแลทั้งการกำกับดูแล ความเสี่ยง และเสถียรภาพของธุรกิจ"รัฐบาลเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินอย่างครบวงจร และทันท่วงที จึงออกเป็น พ.ร.บ. Financial Hub ขึ้น ซึ่ง พ.ร.บ.ฉบับนี้ สาระสำคัญคือการตั้งหน่วยงานกำกับและส่งเสริมศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงิน หรือ OSA เป็นสำนักงาน ควบคู่กับคณะกรรมการ 8 ตำแหน่ง ทั้งสองส่วนนี้ จะทำงานควบคู่กัน มีอำนาจเบ็ดเสร็จครบวงจร ตั้งแต่การกำหนดเงื่อนไขการประกอบธุรกิจ การกำหนดประเภทธุรกิจที่จะได้รับใบอนุญาต 8 ชนิด เรามองประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ดึงต่างชาติเข้ามา ลูกค้าอยู่ทั่วโลก ใช้ไทยเป็นฐานที่ตั้ง ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และไม่ใช่ภาษีที่กำหนดโดยคณะกรรมการ OSA ที่ทำงานคู่กับบอร์ด OSA มี รมว.คลัง เป็นประธาน สำนักงาน OSA มีรัฐมนตรี คือ นายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่รักษาการ" นายเผ่าภูมิ ระบุ*หลักการสำคัญของร่าง พ.ร.บ. Financial Hub มีดังนี้1.ผู้ประกอบธุรกิจใน Financial Hub เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือสาขาของนิติบุคคลต่างประเทศ2.ธุรกิจที่จะเกิดขึ้นใน Financial Hub ประกอบด้วย 8 ธุรกิจ คือ (1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (2) ธุรกิจบริการการชำระเงิน (3) ธุรกิจหลักทรัพย์ (4) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (5) ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (6) ธุรกิจประกันภัย (7) ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ (8) ธุรกิจทางการเงิน หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง หรือสนับสนุนธุรกิจทางการเงิน ต้องมีสถานที่ตั้งในเขตพื้นที่ที่กำหนด ต้องจ้างแรงงานไทยเป็นสัดส่วนตามกำหนด สามารถให้บริการแก่ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเท่านั้น ยกเว้นในบางเงื่อนไขที่เป็นไปเพื่อการประกอบธุรกิจ3.การขออนุญาตยื่นขอใบอนุญาตผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงิน (One Stop Authority: สำนักงาน OSA) ที่จะตั้งขึ้นใหม่ เพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (End to end) โดยมีคณะกรรมการ OSA ทำหน้าที่ (1) กำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็น Financial Hub (2) กำหนดแนวทางการส่งเสริมธุรกิจเป้าหมาย (3) กำหนดประเภทและขอบเขตของการอนุญาต (4) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต รวมทั้งการเพิกถอน (5) กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล4.สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจใน Financial Hubจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งทางภาษี และมิใช่ภาษีตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะต้องแข่งขันได้ และสิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษี เช่น การยกเว้นกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าว สิทธิประโยชน์ในการนำคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในประเทศไทย การให้กรรมสิทธิในการถือครองห้องชุดเพื่อการประกอบธุรกิจและอยู่อาศัย เป็นต้นรมช.คลัง ระบุว่า การพัฒนาไทยให้เป็น Financial Hub เป็นโอกาสของไทยที่จะสามารถดึงดูดผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในไทย พัฒนาภาคการเงินของประเทศไทย รวมทั้งสร้างโอกาสให้แก่แรงงานไทย ดังนี้1.พัฒนาระบบการเงิน และนวัตกรรมทางการเงิน สร้างไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงิน โดยการเข้ามาของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินระดับโลก จะนำมาซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวก และทันสมัย ทำให้ไทยระบบนิเวการเงินที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยไทยจะเป็นประเทศต้นๆ ในโลกที่เปิดกว้างสำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใน Financial Hub2.พัฒนาทักษะแรงงานไทย การเข้ามาของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินระดับโลก จะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะทางการเงินที่ทันสมัย และเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้ทำงานในบริษัทชั้นนำ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง3.สร้างโอกาสการจ้างงานและรายได้ที่สูง โดยเฉพาะในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เทคโนโลยี และบริการสนับสนุนด้านการเงิน เป็นการส่งเสริมอาชีพที่มีรายได้สูง แรงงานไทยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น4.เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากการลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจต่างชาติ จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคารสำนักงาน ระบบขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น และทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจทางการเงิน เพื่อขยายโอกาสการเติบโต"สิทธิประโยชน์ของเราจะต้องไม่แพ้คู่แข่ง โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของเราถือว่าแข็งแกร่ง น่าดึงดูดและใช้ความง่ายของการทำธุรกิจ มีการกำกับดูแลที่ครบวงจร ไม่ต้องแยกกันไปขอใบอนุญาต มีการยกเว้นกฎหมาย 7 ฉบับ ทำให้ง่ายในการประกอบธุรกิจมากขึ้น" รมช.คลัง ระบุ