“พฤกษา โฮลดิ้ง” เจาะกลุ่มพันธมิตรองค์กรกว่า 1,600 บริษัท เติมสิทธิพิเศษ ให้เข้าถึงบ้าน-การดูแลสุขภาพที่ดี

พฤกษา ตอกย้ำพันธกิจสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรองค์กร ด้วยการมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้บริหาร และพนักงานบริษัทต่างๆที่เป็นพันธมิตรองค์กร รวมถึงหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ มากกว่า 1,600 แห่ง ครอบคลุมทั้งสิทธิ์ส่วนลดซื้อที่อยู่อาศัย เพื่อให้เป็นเจ้าของบ้านได้ไวขึ้น และสิทธิพิเศษด้านการรักษาพยาบาล ดูแลสุขภาพ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย จากโรงพยาบาลวิมุต และ โรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า พฤกษาเชื่อว่าการมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยแบบ “อยู่ดี มีสุข” คือการมอบจุดเริ่มต้นของชีวิตที่จะทำให้ทุกคนได้ค้นพบแรงบันดาลใจและแรงขับเคลื่อนใหม่ไปสู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า และเชื่อว่าการมีชีวิตดี สุขภาพดี สังคมดี สามารถเริ่มต้นง่าย ๆ ได้ที่บ้าน ด้วยเหตุนี้ พฤกษาจึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า บริการ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้อยู่ดีมีสุขอย่างต่อเนื่อง“ปี 2568 นี้ พฤกษา โฮลดิ้ง เดินหน้าส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กลุ่มผู้บริหาร พนักงานบริษัท และลูกค้าขององค์กรพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการพันธมิตรของเครือพฤกษา โดยผนึกความร่วมมือระหว่าง 3 บริษัทในเครือ ได้แก่ พฤกษา เรียลเอสเตท โรงพยาบาลวิมุต และโรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ ร่วมมอบเอ็กซ์คลูซีฟดีลซื้อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ และสิทธิ์เข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตอกย้ำแนวคิด “อยู่ดี มีสุข” (Live well, Stay well) ที่บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเสมอมา”สำหรับสิทธิพิเศษด้านที่อยู่อาศัย ผู้บริหารและพนักงาน ในสังกัดองค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ส่วนลด On Top ล้านละ 10,000 บาท (1 %) สำหรับการจองซื้อที่อยู่อาศัยในเครือ พฤกษา เรียลเอสเตท มากกว่า 100 โครงการ ทั่วประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขาย (ยกเว้นโครงการ เดอะปาล์ม)สิทธิพิเศษด้านการดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลวิมุต และ โรงพยาบาลวิมุต – เทพธารินทร์ มอบสิทธิ์ส่วนลดค่ายา 10% (ไม่ครอบคลุมยาพิเศษที่มีข้อยกเว้นต่างๆ) และส่วนลดค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 20% (เฉพาะค่ารถ) สำหรับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) กรณีใช้บริการผู้ป่วยใน (IPD) รับสิทธิส่วนลดค่าห้องพัก 10 % (โรงพยาบาลวิมุต เฉพาะห้องพักฟื้นปกติได้แก่ ห้องโคซี่, ห้องโฮมมี่, และห้องแฟมิลี่ ด้านโรงพยาบาลวิมุต – เทพธารินทร์ ยกเว้นห้อง ICU, CCU, NICU) ส่วนลดค่ายา 10 % (ไม่ครอบคลุม ยาพิเศษที่มีข้อยกเว้นต่างๆ) และส่วนลดค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 20% (เฉพาะค่ารถ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โรงพยาบาลวิมุต โทร.02-079-0000 และ โรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ โทร. 02-348-7000 ต่อ 4343ปัจจุบัน มีหน่วยงานราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบริษัทเอกชนชั้นนำที่ได้เข้าร่วมโครงการพันธมิตรกับพฤกษามากกว่า 1,600 บริษัท ในหลากหลายสาขา ทั้งกลุ่มสื่อสาร กลุ่มธนาคาร กลุ่มโรงพยาบาล และในปี 2568 นี้ พฤกษา ได้ขยายสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้กับบริษัทที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม รวม 6 แห่งอีกด้วยพฤกษาจะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์โครงการต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ดีมีคุณภาพ และสิทธิ์การดูแลรักษาสุขภาพที่สมบูรณ์ ได้มาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการสนับสนุนให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด อยู่ดี มีสุข ที่บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเคียงคู่คนไทยเสมอมาทั้งนี้ ผู้บริหาร พนักงานหน่วยงานต่างๆขององค์กรพันธมิตร ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถ ใช้สิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2568