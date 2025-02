‘ลลิล อิน ยัวร์ เลิฟ’ มอบทองคำมูลค่าสูงสุดกว่าครึ่งล้าน!

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (LALIN)

ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี’ หนุนคนไทยมีบ้าน ล่าสุดจัดแคมเปญสุดคุ้มรับเดือนแห่งความรักกับแคมเปญบ้านแห่งรัก 2568 ‘ลลิล อิน ยัวร์ เลิฟ’ มอบทองคำมูลค่าสูงสุดกว่า 500,000 บาท แก่ผู้ที่ซื้อบ้านคุณภาพทุกโซนรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีให้เลือกครอบคลุมทุกราคา มากด้วยดีไซน์ฟังก์ชันเติมเต็มไลฟ์สไตล์สมาชิกทุกคนในครอบครัว ที่จะทำให้หลงรักในทุกตารางนิ้ว ทั้งบ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์โฮม และบ้านแนวคิดใหม่ ตั้งแต่ 2-10 ล้านบาท ประกอบด้วย บ้านลลิล Beyond Luxury of Living สง่างามเหนือระดับ บนอาณาจักรส่วนตัว ด้วยบ้านคุณภาพ ดีไซน์สไตล์ฝรั่งเศส, แลนซีโอ Perfection of Living ความสมบูรณ์แบบที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ที่ออกแบบเพื่อทุกคนๆในครอบครัว, ไลโอ Happiness of Living ความสุขที่ลงตัว กับทุกความต้องการของการใช้ชีวิต และลลิล กรีนวิลล์ บ้านเดี่ยวหรู ปราณีตทุกรายละเอียดพร้อมฟังก์ชันที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์อันทันสมัยภายใต้สังคมมีระดับ บ้านที่ปลูกบนพื้นฐานความยั่งยืน ผสานฟังก์ชันและดีไซน์ที่ตอบโจทย์ เพื่อส่งมอบโซลูชันการใช้ชีวิตแบบองค์รวม ยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยสู่ชุมชนคุณภาพ ล้ำหน้าด้วยมาตรฐาน Green Living Standard คัดสรรวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ พร้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ใช้ชีวิตอย่างรื่นรมย์ในทุกวัน ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงเฉพาะผู้ที่จองภายในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2568 พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2568 รับทันทีข้อเสนอพิเศษแคมเปญบ้านแห่งรัก 2568 ‘ลลิล อิน ยัวร์ เลิฟ’ มอบทองคำหรือส่วนลดมูลค่าสูงสุดกว่า 500,000 บาท.