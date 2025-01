เคทีซีปลื้มรับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Value 2024 เป็นปีที่ 6

กล่าวว่า ขอบคุณทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มอบรางวัลอันทรงคุณค่านี้ให้กับเคทีซีอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นการสะท้อนความตั้งใจของเคทีซีที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง แบรนด์มาตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ จนเป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในดีเอ็นเอของคนเคทีซี เพราะพวกเราเชื่อว่าแบรนด์ที่ใช่ คือแบรนด์ที่เข้าใจความต้องการของสมาชิกและผู้บริโภค สร้างคุณค่าและความจริงใจอย่างลึกซึ้งยาวนาน จนได้รับความไว้วางใจ ผูกพันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน และในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภค เคทีซียังคงมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์เพื่อให้เข้าถึงและสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัลผ่านคน-กระบวนการ-ไอที ในการเสริมประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจร เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องในทุกมิติรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brand เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรในประเทศไทยและในอาเซียน ซึ่งริเริ่มโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.กุณฑลี รื่นรมย์ หัวหน้าคณะผู้วิจัยและที่ปรึกษาหลักสูตร Master in Branding and Marketing และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสร้างเครื่องมือวัดมูลค่า แบรนด์องค์กรเป็นตัวเลขทางการเงิน หรือ CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) โดยใช้แนวคิดทางการเงิน การบัญชีและการตลาดมาบูรณาการร่วมกันออกมาเป็นสูตรในการคำนวณ ทำให้องค์กรทราบตัวเลขที่สะท้อนถึงมูลค่าแบรนด์ขององค์กร ซึ่งมูลค่าแบรนด์ที่ประเมินได้จะมีผลต่อการตัดสินใจของคู่ค้า นักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญขององค์กรในการดำเนินกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป