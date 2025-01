GPI คาดรายได้จัดงานมอเตอร์โชว์โต 10%

“กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล” โชว์ความคืบหน้าจัดงานใหญ่แห่งปี “บางกอก อินเตอร์ เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 46” วันที่ 26 มีนาคม-6 เมษายนนี้ คาดรายได้จัดงานปีนี้เติบโต 10% ชูไฮไลต์พื้นที่โซนใหม่จัดแสดงอะไหล่รถอีวีและสันดาป หลังปิดดีลเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายจากประเทศจีน เข้าร่วมออกบูทในงาน





นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายกิจกรรมพิเศษ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ GPI เปิดเผยว่า การจัดงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 46” หรือ THE 46th BANGKOK INTERNATIONAL MOTOR SHOW ในวันที่ 26 มีนาคม-6 เมษายน 2568 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 และฟอรั่ม ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี มีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการยานยนต์จากยุโรปและเอเชียตอบรับเข้าร่วมออกบูธภายในงานแล้ว 53 ราย แยกเป็นรถยนต์ 40 บริษัท และจักรยานยนต์ 13 ราย มั่นใจว่าการจองรถยนต์ภายในงานครั้งนี้ จะได้รับข้อเสนอที่คุ้มค่า เข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุด และสิทธิพิเศษมากมาย โดยงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 46 ถือเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตัดสินใจ และจะสร้างความตื่นตาตื่นใจไม่แพ้การจัดงานในอดีตที่ผ่านมางานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 46 จะจัดภายใต้ธีม “The Talk of Sensuous AUTOMOTIVE” หรือ “สนทนาภาษายานยนต์” สื่อถึงปรัชญาแนวทางการออกแบบในโลกยานยนต์ที่สื่อสารเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมด้วยพลัง ความปรารถนา และแรงบันดาลใจ สื่อสารเป็นภาษาของยานยนต์ที่สะท้อนแนวคิด การสร้างสรรค์พัฒนา มอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า เพื่อตอบสนองสุนทรียภาพทางอารมณ์หนี่งในไฮไลต์ของการจัดงานปีนี้ นอกจากการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ทั้งรถสันดาปและรถอีวีของผู้ประกอบการยานยนต์ บริษัทได้จัดเตรียมพื้นที่ฟอรั่ม ฮอลล์ 4 พื้นที่กว่า 9,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับการออกบูือุปกรณ์ตกแต่งรถโดยเฉพาะ โดยในปีนี้ได้ขยายฐานผู้ออกบูทแสดงสินค้าสู่กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถอีวีและสันดาปที่ต้องการขยายตลาดในประเทศไทย เนื่องจากเห็นโอกาสและศักยภาพของงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ที่เป็นงานจัดแสดงยานยนต์ระดับอินเตอร์ โดยมีบริษัท หนานจิง ฉ่วงฉี เอ็กซิบิชั่น จากประเทศจีน ได้นำสินค้าอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จากประเทศจีนเพื่อมาหาผู้ประกอบการที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายกว่า 80 บูท นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของการจัดงานแสดงรถยนต์เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์โดยตรง เป็นการเชื่อมโยงทางธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ บนพื้นที่กว่า 3,800 ตารางเมตรภายในฟอรั่ม ฮอลล์ 4 นอกจากนี้ ยังมีการออกบูทจัดแสดง Used Car หรือรถมือสองระดับลักชัวรี รวมถึง สินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น สินค้ามูเตลูเสริมดวงเพิ่มความปัง ร่วมการแข่งขันชิงรางวัล พร้อมกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมายภายในฮอลล์ดังกล่าวอีกด้วยจากผลตอบรับดังกล่าว คาดว่าการจัดงานปีนี้จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปีนี้คาดว่าจะทรงตัว เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศยังไม่ฟื้นตัวชัดเจนและเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอน ประกอบกับสถาบันการเงินเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อเนื่องจากภาวะหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ประเมินว่าผู้บริโภคยังมีความต้องการซื้อรถใหม่และรถมือสอง“เชิญมาร่วมสัมผัสนวัตกรรมแห่งยานยนต์ AI ที่จะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และคุณภาพชีวิตใหม่ของทุกคนได้ที่งาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 46 นี้ วันที่ 26 มีนาคม-6 เมษายน 2568 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 และ ฟอรั่ม ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ อันดับ 1 ของเมืองไทย” นายจาตุรนต์ กล่าว