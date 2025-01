กสิกรไทยเสริมทัพ แต่งตั้ง 3 ผู้บริหารระดับสูง

แจ้งว่า คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงรวม 3 ตำแหน่ง ได้แก่นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ (กลาง) ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม Wealth Management and Bancassurance Division และทำหน้าที่ Private Banking Group Head ดูแล Private Banking Group นายชิดโชติ ลอยประเสริฐ (ขวา) ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานการให้บริการลูกค้าและองค์กร และให้นางปกเกศ วงศกิตติรักษ์ (ซ้าย) ดำรงตำแหน่ง Corporate Legal Counsel ดูแล Legal and Compliance Office มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไปนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การทำงานในแวดวงการเงิน จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม Wealth Management and Bancassurance Division และทำหน้าที่ Private Banking Group Head ดูแล Private Banking Groupนายชิดโชติ ลอยประเสริฐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาสถิติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท Computer and Information Science จาก Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ทำงานจากบริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2557 ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการให้บริการลูกค้า และ Progress Appraisal Managing Director ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการให้บริการงานเครดิต และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่ สายงานการให้บริการลูกค้าและองค์กรนางปกเกศ วงศกิตติรักษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท MBA-International Management จาก Southeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2551 ที่ฝ่ายกฎหมาย จากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายกฎหมาย และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ก่อนมอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง Corporate Legal Counsel ดูแล Legal and Compliance Office