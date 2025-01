ตลาดคริปโตในยุโรปคึกคัก หลังหลายกระดานเทรดได้รับอนุมัติใบอนุญาต MiCA

Big news: Bitpanda has secured its MiCAR licence, granted by Germany's BaFin – one of Europe’s top financial supervisory authorities. 🚀



ใบอนุญาต MiCA ช่วยให้บริษัทเหล่านี้สามารถดำเนินงานได้ใน 30 ประเทศภายในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ซึ่งรวมถึง 27 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และนอร์เวย์ โดยใช้กลไก "การออกหนังสือเดินทาง" ที่อนุญาตให้บริษัทขยายบริการได้ทั่วทั้งภูมิภาคด้วยใบอนุญาตเพียงใบเดียวกฎระเบียบ MiCA มีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลในสหภาพยุโรป โดยลดความซับซ้อนของกระบวนการอนุมัติที่เคยต้องผ่านหน่วยงานในแต่ละประเทศ ซึ่งช่วยส่งเสริมการบูรณาการและประสิทธิภาพของตลาดคริปโตในยุโรปEric Demuth ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Bitpanda กล่าวว่า "ใบอนุญาตนี้ช่วยให้เราสามารถนำเสนอการลงทุนที่ง่ายดายและปลอดภัยให้กับผู้คนกว่า 450 ล้านคนในยุโรป และเปิดโอกาสการเติบโตที่ไม่มีขีดจำกัด"OKX วางแผนเสนอบริการครบวงจรสำหรับผู้ใช้ใน EEA รวมถึงการซื้อขายนอกตลาด (OTC) การซื้อขายแบบสปอต และการซื้อขายแบบบอทสำหรับโทเค็นคริปโต พร้อมปรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้รองรับภาษาท้องถิ่น ส่วน Crypto.com ยังไม่ได้ระบุบริการที่ชัดเจน แต่ยืนยันว่าจะนำชุดบริการสกุลเงินดิจิทัลมาสู่ EEA เช่นกันการอนุมัติใบอนุญาต MiCA ในเยอรมนีเผชิญความล่าช้า เนื่องจากวิกฤตการล่มสลายของรัฐบาลผสมในเดือนธันวาคม 2567 ทำให้กระบวนการอนุมัติจากรัฐสภาถูกเลื่อนออกไป ก่อนที่ Boerse Stuttgart Digital Custody จะกลายเป็นบริษัทแรกที่ได้รับใบอนุญาตจาก BaFin เมื่อวันที่ 17 มกราคมนอกจากนี้ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม แพลตฟอร์มคริปโต MoonPay, บริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล BitStaete, บริษัท Bitcoin lightning FinTech ZBD และบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Hidden Road ก็ได้รับใบอนุญาต MiCA จากหน่วยงาน Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) เช่นกันการอนุมัติใบอนุญาต MiCA ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นคงให้กับตลาดสกุลเงินดิจิทัลในยุโรป โดยคาดว่าจะช่วยดึงดูดผู้เล่นรายใหม่และส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมคริปโตในภูมิภาคนี้ต่อไป