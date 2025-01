RML ปลื้มอาคาร 'OCC' คว้ารางวัล '2025 WOW Awards' ตอกย้ำออฟฟิศคุณภาพด้าน Well-Being และความยั่งยืนทุกมิติ

RML หรือบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ลักชัวรีและอัลตร้าลักชัวรี ประกาศความภาคภูมิใจครั้งล่าสุด อาคารสำนักงาน Grade A+ ที่สูงที่สุดในไทย 'OCC’ (One City Centre) รับรางวัลอันทรงเกียรติ ‘2025 WOW Awards’ (Wonder Of Well-Living City Awards) ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเชิดชูโครงการที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ

ทั้งนี้ เราเชื่อว่า ‘OCC’ จะเป็นอีกหนึ่งอาคารต้นแบบที่คำนึงถึงผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการทำงานในยุคใหม่ ควบคู่ไปกับการสร้างเมืองที่ยั่งยืนในระยะยาว

กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร RML หรือบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เรารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ ‘OCC’ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดด้านสุขภาวะที่ดี (Well-Being) และการพัฒนาอาคารอย่างยั่งยืน โครงการออกแบบภายใต้แนวคิด ‘Reimagine Your World’ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงอาคารสำนักงาน แต่เป็นพื้นที่ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน โดยจัดสรรพื้นที่สีเขียวขนาด 3 ไร่ หรือกว่า 5,000 ตารางเมตร ให้เป็นพื้นที่เปิดสาธารณะเสมือน ‘ปอดแห่งใหม่’ ใจกลางย่านเพลินจิต ช่วยลดมลพิษและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ โครงการยังให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบนำน้ำใช้แล้วกลับมารีไซเคิล สำหรับระบบทำความเย็น (Cooling Tower) และการรดน้ำต้นไม้ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน เช่น ระบบปรับอากาศอัจฉริยะ และ กระจกคุณภาพสูง ที่ช่วยลดการใช้พลังงานได้มากกว่า 20% เมื่อเทียบกับอาคารทั่วไปอีกทั้ง ‘OCC’ ยังออกแบบให้มีระบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์มากกว่ามาตรฐานถึง 30% พร้อมติดตั้งระบบกรองอากาศ MERV14 ซึ่งสามารถดักจับฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพอาคารสำนักงานแห่งนี้ได้รับการรับรองคุณภาพจากหลากหลายสถาบันชั้นนำ โดยคว้ารางวัล Fitwel ระดับ 2 ดาว จาก Center for Active Design (CfAD) สหรัฐอเมริกา ซึ่งยืนยันถึงคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาวะในการทำงาน นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล ‘Office Development of the Year’ จากเวที Real Estate Asia Awards 2021 และผ่านการรับรองมาตรฐาน LEED Gold Certified จาก U.S. Green Building Council (USGBC) ซึ่งสะท้อนถึงการออกแบบที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานและความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ด้วยทำเลศักยภาพบนถนนเพลินจิต และการเชื่อมต่อโดยตรงกับสถานี BTS เพลินจิต ผ่าน Sky Walk ทำให้การเดินทางเข้าสู่อาคาร ‘OCC’ เป็นไปอย่างสะดวกสบาย