6 แบงก์ยักษ์สหรัฐฯ ฟันกำไรปี 67 กว่า 140,000 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางความท้าทายเศรษฐกิจ-ภูมิรัฐศาสตร์

JPMorgan Chase, Citi, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo และ Morgan Stanley บันทึกกำไรรวมกัน 145,680 ล้านเหรียญสหรัฐในปีที่แล้ว โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในธุรกิจธนาคารเพื่อการลงทุนและการทำข้อตกลงJPMorgan Chase มีรายได้สุทธิ 58.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2567 โดยในไตรมาสที่ 4 เพียงไตรมาสเดียว มีรายได้ 14 พันล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องมาจากการลงทุนและกิจกรรมการธนาคารเพื่อผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น“เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวได้ดี อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ และการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังอยู่ในเกณฑ์ดี รวมถึงช่วงเทศกาลวันหยุดด้วย ธุรกิจต่างๆ มีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจมากขึ้น และได้รับกำลังใจจากความคาดหวังถึงวาระการเติบโตที่มากขึ้น และความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและธุรกิจที่ดีขึ้น” เจมี่ ไดมอน ซีอีโอของ JPMorgan กล่าวทั้งนี้เมื่อปีที่แล้ว Bank of America มีรายได้สุทธิ 27,100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่แข็งแกร่ง Wells Fargo มีรายได้สุทธิ 19,700 ล้านดอลลาร์ในปี 2567 ท่ามกลางการเติบโตสองหลักทั้งในด้านการซื้อขายและการลงทุนในขณะเดียวกัน Goldman Sachs บันทึกกำไรสุทธิ 14,280 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว โดยบริษัทอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกในแง่ของการเสร็จสิ้นการควบรวมและซื้อกิจการ Morgan Stanley รายงานกำไรสุทธิ 13,400 ล้านดอลลาร์ในปี 2567 โดยได้รับ "ผลงานที่แข็งแกร่ง" ในทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทในส่วนของ Citi ธนาคารรายงานกำไร 12,700 ล้านเหรียญสหรัฐในปีที่แล้ว ท่ามกลาง "ปีที่เป็นสถิติสูงสุด" ในแผนกบริการ การเงิน และธนาคารส่วนบุคคลในสหรัฐฯโดยอ้างอิงข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ตลาด FactSet หนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานว่ากำไรรวมของธนาคารทั้ง 6 แห่งเพิ่มขึ้น 20% จากกำไรที่สร้างขึ้นในปี 2566 และถือเป็นกำไรสูงสุดเป็นอันดับสองในรอบ 17 ปี