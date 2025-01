AWCทุ่ม1.6หมื่นล.ปั้น”เวิ้งนครเกษม”มิกซ์ยูสระดับแฟลกชิปใจกลางเยาวราช

โครงการ“เวิ้งนครเกษม เยาวราช” จะใช้งบลงพัฒนาโครงการ 16,000 ล้านบาท เพื่อพลิกโฉมไชน่าทาวน์สู่มิติใหม่ภายใต้แนวคิด “Legacy of the Past, Inspiration of Tomorrow” เชื่อมคุณค่าจากอดีตสู่แรงบันดาลใจแห่งอนาคต สร้างสีสันและความมีชีวิตชีวาให้กับเยาวราชผ่านการออกแบบที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย-จีน ด้วยพื้นที่ชอปปิ้งระดับพรีเมียม โรงแรมลักชัวรี 2 แห่ง ศาลาจีนร่วมสมัย และพื้นที่วัฒนธรรมเพื่อชุมชนและครอบครัว





วานนี้ (23 ม.ค. 68)กล่าวว่า“เราตั้งเป้าหมายว่าโครงการนี้จะเป็นอาคารสีเขียวตามมาตรฐานสากล ผสานแนวคิดความยั่งยืนเพื่อคุณค่าองค์รวมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสร้างเยาวราชสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการพักผ่อนอย่างครบวงจร ซึ่งจะสนับสนุนให้กรุงเทพฯก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนชั้นนำระดับโลก โดยโครงการมีกำหนดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในปี 72”กล่าวว่าประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การเป็นAWC’s Lifestyle Destination ที่พร้อมสร้างสรรค์ประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ครบวงจรสำหรับทุกคนสำหรับโครงการ “เวิ้งนครเกษม เยาวราช” ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด14 ไร่ ใจกลางย่านเยาวราช ด้วยพื้นที่การพัฒนากว่า135,000ตารางเมตร ที่ออกแบบให้สะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมไทย-จีนของย่านไชน่าทาวน์ผ่านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดั้งเดิมและการสร้างสรรค์องค์ประกอบใหม่ที่สอดคล้องกับความทันสมัยเพื่อพลิกฟื้นมรดกแห่งเยาวราช จะประกอบไปด้วยพื้นที่สำคัญ3 ส่วน คือซึ่งเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของไชน่าทาวน์ที่ได้รับการออกแบบอย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เปิดให้ผู้คนได้เข้ามาสักการะเพื่อเสริมโชคลาภและความเป็นสิริมงคลรวมถึงพิพิธภัณฑ์เวิ้งนครเกษมที่จัดแสดงภาพประวัติศาสตร์ประกอบด้วยโดดเด่นด้วยอาคารหลักสูง 10 ชั้น และอาคารพาณิชย์เก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์โครงสร้างเดิม และปรับปรุงให้กลายเป็นห้องสวีทสุดหรู และห้องบอลรูมขนาดใหญ่กว่า1,100 ตารางเมตรสามารถรองรับได้ถึง750 คน และบนพื้นที่อาคารหลักสูง10 ชั้น และอาคารพาณิชย์อนุรักษ์บริเวณริมคลองโอ่งอ่างสำหรับนักท่องเที่ยวและทุกครอบครัวด้วยพื้นที่รวมกว่า 68,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่อาคารหลัก พื้นที่พลาซ่ากลางแจ้งขนาดใหญ่ใจกลางไชน่าทาวน์บริเวณอาคารพาณิชย์อนุรักษ์ที่เป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของเวิ้งนครเกษม และพื้นที่ชั้นใต้ดินในฐานะหนึ่งในพื้นที่ชอปปิ้งใต้ดินขนาดใหญ่ ที่ รวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมหรูชั้นนำ ร้านค้าคอนเซ็ปต์ใหม่ ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ คาเฟ่ และร้านค้าท้องถิ่นในชุมชนที่คัดสรรมาเพื่อร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองพื้นที่การค้าไทย-จีนในอดีต