กรุงไทยคว้า SET ESG Rating หุ้นยั่งยืนระดับสูงสุด “AAA” 2 ปีต่อเนื่อง

ด้วยความมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ทำให้ธนาคารได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2567 ในระดับ “AAA” ในกลุ่มธุรกิจการเงิน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จขับเคลื่อนองค์กรสู่ธนาคารยั่งยืนโดยด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน สนับสนุนภาคธุรกิจและภาคประชาชน เปลี่ยนผ่านและปรับตัวให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)ด้านสังคม มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนผ่านโครงการ กรุงไทยรักชุมชน สนับสนุนอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคง เสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สนับสนุนคนไทยทุกกลุ่มเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเฉพาะช่องทางดิจิทัล ทั้งแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ถุงเงิน Krungthai NEXT และดิจิทัลแพลตฟอร์ม Krungthai BUSINESS เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคธุรกิจไทยด้านธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) อย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการระดมความคิดผ่านโครงการต่างๆ เน้นการต่อยอดพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการยกระดับบริการตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ SET ESG Ratings ประจำปี 2567 มีบริษัทจดทะเบียนได้รับคัดเลือกรับการประเมิน ESG Ratings จำนวน 228 บริษัท โดยธนาคารกรุงไทยได้รับการจัดอันดับสูงสุด AAA ประเมินจากการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ในด้าน ESG โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องการดำเนินงานของธนาคารที่มุ่งเติบโตไปพร้อมกับทุกภาคส่วนในสังคม