YLG เผยทองดีดตัวระยะสั้น แนะใช้เป็นจังหวะเก็งกำไร

น.ส.ฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดล่วงหน้า (ฟิวเจอร์ส) เปิดเผยว่า ราคาทองคำล่าสุดเคลื่อนไหวแกว่งตัว Sideway up ท่ามกลางโมเมนตัมแรงซื้อที่เข้ามาได้ดีในระยะสั้น แม้ว่าราคาได้ปรับลดลงมาทดสอบแนวรับที่ 2,690 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ ในวันก่อนที่ โดนัลด์ ทรัมป์ จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพื่อรอจับตาการแถลงนโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการค้าในระยะหลังจากนี้ นักลงทุนยังคงจับตาท่าทีของโดนัลด์ ทรัมป์ และคาดการณ์ว่าตลาดการลงทุนจะผันผวนมากขึ้น ทั้งนี้ ในพิธีสาบานตน นายทรัมป์ยังคงให้คำมั่นการกลับมาเพื่อสานต่อนโยบาย America First (อเมริกามาก่อน) และประเด็นสำคัญที่ตลาดจับตาอย่างต่อเนื่องคือนโยบายทางการค้า โดยเฉพาะการตั้งกำแพงภาษีนำเข้า ที่อาจไปเพิ่มความเสี่ยงในการเร่งตัวขึ้นของเงินเฟ้อ จนทำให้เฟดไม่สามารถปรับลดดอกเบี้ยลงได้ตามแผน และกลับมากดดันทองคำในท้ายที่สุดอย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบัน (22 ม.ค.) ราคาทองคำกลับปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า นายทรัมป์ จะทยอยเปิดเผยแผนการปรับขึ้นภาษีนำเข้าในแต่ละประเทศก็ตาม แต่แผนดังกล่าวนั้นมีความผ่อนคลายลงกว่าที่ตลาดคาดการณ์เอาไว้ เนื่องจากไม่ได้เป็นการใช้ Executive Order ในการประกาศใช้ฉุกเฉิน และไม่ได้ขึ้นภาษีแบบเหมารวมทุกประเทศ โดยเฉพาะกับจีนที่ล่าสุด นายทรัมป์ ได้กล่าวว่ากำลังพิจารณาปรับขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนอีก 10% ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ซึ่งท่าทีดังกล่าวมีความแข็งกร้าวน้อยกว่าที่เคยหาเสียงเอาไว้ว่าอาจขึ้นภาษีกับจีนมากถึง 60%แม้ว่าการกลับมาของ นายทรัมป์ จะสนับสนุนให้สินทรัพย์ดิจิทัลได้รับความนิยมในระยะสั้น แต่ขณะเดียวกันการที่นายทรัมป์ เคยได้กล่าวความประสงค์เอาไว้ว่า มีความต้องการเข้ายึดคลองปานามา-เกาะกรีนแลนด์ และอยากจะเปลี่ยนให้แคนาดากลายมาเป็นรัฐที่ 51 ของสหรัฐฯ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ทองคำจึงยังคงเป็นทางเลือกในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับการถือครองในระยะยาว YLG จึงยังคงเป้าหมายทองคำที่ 2,850-3,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ ขณะที่เป้าหมายของราคาทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศอยู่ที่ระดับ 46,000-48,500 บาทต่อบาททองคำ (ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ระดับ 34.00 บาทต่อดอลลาร์) ซึ่งหากค่าเงินบาทอ่อนค่าเหนือระดับ 35.00 บาทต่อดอลลาร์ จะทำให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% มีโอกาสขึ้นไปแตะระดับ 50,000 บาทต่อบาททองคำทั้งนี้ สำหรับการเคลื่อนไหวของทองคำในปีนี้ที่จะแกว่งตัวผันผวนขึ้นนั้น มองว่าสามารถใช้เป็นจังหวะเก็งกำไรสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสั้น โดยสามารถใช้ 2,726-2,708 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ เป็นแนวรับสำคัญ และใช้ 2,776-2,790 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ เป็นแนวต้าน ส่วนทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ มองกรอบการเคลื่อนไหวระยะสั้นที่โซน 43,500-44,900 บาทต่อบาททองคำนอกจากนี้ ในจังหวะที่ทองคำเคลื่อนไหวสลับทั้งบวกและลบ ยังเป็นโอกาสให้นักลงทุนเข้าลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ส ที่สามารถทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาด โดยล่าสุดวายแอลจีได้ออกโปรโมชันสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกับ YLG Futures รับสิทธิใช้งาน trading View Essential Plan ที่จะมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้า 5 ด้าน 1.กราฟและอินดิเคเตอร์ครบครัน รวมถึง Volume Profile 2.เครื่องมือวาดรูปและฟีเจอร์ทางเทคนิค 3.การแจ้งเตือนราคา 4.ไอเดียเทรดจากคอมมูนิตี 5.ไม่มีโฆษณาและอีกจำนวนมากนอกจากนี้ วายแอลจีมองว่าการลงทุนสะสมแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน DCA (Dollar-Cost-Average) เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจ เพราะจะทำให้นักลงทุนสามารถสร้างวินัยการออม และเข้าถึงราคาทองได้หลากหลาย อีกทั้งปัจจุบันยังสามารถตั้งเวลาซื้อล่วงหน้าได้อีกด้วย สำหรับนักลงทุนมือใหม่วายแอลจีแนะนำแอปพลิเคชัน Get Gold by YLG ที่วายแอลจีเปิดให้บริการสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคำโดยใช้เงินลงทุนเพียง 100 บาท ได้รับการตอบรับอย่างดีเนื่องจากตอบโจทย์การลงทุนของคนรุ่นใหม่ที่สามารถซื้อขายทองคำ Gold Spot แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง เข้าถึงง่ายด้วยสมาร์ทโฟน และมีความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัย สามารถทำกำไรได้จริง โดยผู้สมัครสามารถยืนยันตัวตนพร้อมยื่นเอกสารผ่านแอปพลิเคชัน รู้ผลอนุมัติได้ภายในวันเดียว และสามารถทำการซื้อขายทองคำได้ทันที เปิดให้ลงทุนเริ่มที่ 100 บาท ไปจนถึง 80 กิโลกรัมต่อ 1 วัน ผู้ที่สนใจเริ่มต้นลงทุนทองคำ คลิก : https://www.ylgcorporation.co.th สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store และ Play Store หรือ LINE : @ylggetgold โทร. 0-2678-9888 #2