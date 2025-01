RML เปิดศักราชปี 68 นักลงทุนแห่จองซื้อหุ้นกู้มีหลักประกันขายหมดเกลี้ยง

นายสรพงษ์ มาเมือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บมจ.ไรมอน แลนด์ (RML) กล่าวว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 2 และชุดที่ 4 ของบริษัทได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ด้วยอัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และครบกำหนดไถ่ถอนในปี 69หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนในระดับที่เกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย โดยการเสนอขายระหว่างวันที่ 14-16 และ 21-23 ม.ค.68 ได้รับการจองซื้อเต็มจำนวนเป็นที่เรียบร้อยภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในแบรนด์ RML และแนวทางการดำเนินธุรกิจสำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนดในเดือน ม.ค.68 รวมมูลค่า 523.4 ล้านบาท บริษัทได้ชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยให้ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว โดยที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายดอกเบี้ยและคืนเงินต้นหุ้นกู้ได้ครบตามกำหนดมาตลอด ไม่เคยผิดนัดชำระ ยืนยันถึงความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้"ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันในช่วงต้นปี 2568 นี้ สะท้อนถึงศักยภาพของบริษัทในการดำเนินกลยุทธ์ตามแผนที่วางไว้ตั้งแต่ปี 67 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุน การปิดการขายโครงการคอนโดฯ อัลตราลักชัวรี ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์ (The Estelle Phrom Phong) และความคืบหน้าของคอนโดฯ ลักชัวรี ใจกลางสาทร เทตต์ สาทร ทเวลฟ์ (Tait Sathorn 12) ที่ใกล้ปิดการขายแล้วนอกจากนี้ บริษัทยังเดินหน้าการแปลงอาคาร OCC สู่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) กับนักลงทุนรายใหญ่ ขณะเดียวกันการเปิดตัวโครงการคฤหาสน์อัลตราลักชัวรี THE 528 ESTATE ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และการเดินหน้าระบายสต๊อกคอนโดฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดอะ ริเวอร์ (The River) ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สนับสนุนให้ RML สามารถบรรลุเป้าหมายเทิร์นอะราวนด์ภายในปี 68