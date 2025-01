JSP ปักธงปี 68รายได้โต15-30%

นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (JSP) ผู้ให้บริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจร ทั้งผู้นำการผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับคนและสัตว์ รวมถึงผลิตน้ำยาฟอกไตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในรูปแบบการรับจ้างผลิต (OEM) และสินค้าภายใต้ตราสินค้าของตนเอง (Own Brand) เปิดเผยว่าในปี 2567 JSP ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายโดยเฉพาะในส่วนของสินค้า Own Brand ภายในตราสินค้า “สุภาพโอสถ” สามารถสร้างยอดขายได้อย่างน่าประทับใจ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ “น้ำมันงาดำรำข้าว” ที่ทำยอดขายเกิน 1 ล้านกระปุก ซึ่งมองว่าปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จครั้งนี้มาจาก 3 ด้าน คือ 1. โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย โดยในปี 2568 ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงวัยจำนวน 25% และคาดว่าภายในปี 2573 สัดส่วนประชากรสูงวัยจะเพิ่มเป็น 30% จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้สินค้าเพื่อการดูแลสุขภาพได้รับความนิยมมากขึ้น2. การใช้เวลาที่ค่อนข้างนานในการเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ ส่งผลให้ประชาชนในกลุ่มวัยทำงานช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป หันมาจับจ่ายสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้นเพื่อป้องกันตนเองก่อนไม่ให้เจ็บป่วย3. บริษัทได้เพิ่มงบประมาณด้านการตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะการแต่งตั้ง “แม่อี๊ด” ดวงใจ หทัยกาญจน์ เป็นพรีเซนเตอร์น้ำมันงาดำรำข้าว ส่งผลให้เกิดการรับรู้ในกลุ่มผู้สูงวัยมากขึ้นจากความสำเร็จในปี 2567 ทำให้บริษัทได้วางกลยุทธ์ในปี 2568 เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมองหาตลาดใหม่ๆ โดยการขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น โดยในปีนี้จะนำร่องขยายไปสู่ตลาดในจีน ซึ่งล่าสุด JSP ได้รับใบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน ตั้งแต่ปลายปี 2567 ทำให้ปัจจุบันเริ่มทำการนำสินค้าไปวางจำหน่ายที่จีนแล้วบางส่วน ซึ่งสินค้าของสุภาพโอสถเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนอยู่แล้ว เนื่องจากปกตินักท่องเที่ยวจีนที่มาท่องเที่ยวที่ไทยจะนิยมซื้อสมุนไพรไทยแปรรูปกลับไปเป็นของฝากนอกจากนี้ JSP จะเพิ่มงบการตลาดมากขึ้น โดยคาดว่าเบื้องต้นจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1 เท่าจากปีที่ผ่านมา โดยจะทำการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ และขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิมที่เน้นกลุ่มผู้สูงวัยไปสู่วัยทำงานมากขึ้น โดยล่าสุด JSP ได้ทำการโฆษณาผ่านสื่อรถไฟฟ้า BTS ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างการรับรู้ไปยังคนรุ่นใหม่ รวมถึงการมีแผนจะใช้พรีเซนเตอร์ที่เป็นคนรุ่นใหม่เพิ่มเข้ามาสำหรับยอดขายในปี 2567 ที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตสูงกว่าปีที่แล้ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนปี 2568 ตั้งเป้ายอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ15-30% โดยรายได้จะมาจาก OEM 40% และสินค้า Own Brand 40% ที่เหลือมาจากผลิตภัณฑ์น้ำยาฟอกไต การให้บริหารรับจ้างวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดฝึกอบรม และอื่นๆ