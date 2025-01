ก.ล.ต.ยกระดับ "ESG Product Platform" เพิ่มข้อมูลสำคัญ SRI Fund หนุนการลงทุนอย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เดินหน้าส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน ปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินกลุ่มความยั่งยืน (ESG Product Platform) โดยเพิ่มข้อมูลสำคัญของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนและประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันได้สะดวกยิ่งขึ้นนางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. ได้พัฒนาและเปิดตัว ESG Product Platform ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินกลุ่มความยั่งยืนได้โดยสะดวกจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือการปรับปรุงครั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เพิ่มข้อมูลกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund) แยกตามสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) พร้อมรายละเอียดสำคัญ ประกอบด้วย มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) จำนวนกองทุน และจำนวนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวมดังกล่าว โดยข้อมูลทั้งหมดจะปรับปรุงทุกสิ้นวันทำการ"การพัฒนา ESG Product Platform ในระยะต่อไป ก.ล.ต. มีแผนที่จะจำแนกข้อมูล Thai ESG ที่ลงทุนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนการเพิ่มมูลค่าบริษัท (corporate value up plan) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนใน Thai ESG ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ หลังจาก ก.ล.ต. ได้ขยายขอบเขตทรัพย์สินที่ Thai ESG สามารถลงทุนได้ (eligible assets) ให้กว้างขึ้น โดยอนุญาตให้ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีแผนการเพิ่มมูลค่ากิจการได้อีกกลุ่มหนึ่ง เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนยกระดับธรรมาภิบาล (governance) ของตนเอง" เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวก.ล.ต. มุ่งหวังให้ ESG Product Platform เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินกลุ่มความยั่งยืนและตัดสินใจลงทุนได้อย่างเชื่อมั่น ช่วยให้ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้ ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://sustainablefinance.sec.or.th/Fund