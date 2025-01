EURO เปิดตัว Poltrona Frau Monobrand Store แห่งใหม่

ยูโร ครีเอชั่นส์ จัดงาน Grand Opening "Poltrona Frau" Monobrand Store แห่งใหม่ ใจกลางทองหล่ออย่างยิ่งใหญ่ และรับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง พร้อมแขกคนสำคัญจากหลายวงการ ร่วมสัมผัสประสบการณ์เฟอร์นิเจอร์อิตาลีระดับโลก ที่มีความโดดเด่นด้านงานหนังและงานฝีมือ อีกทั้งผลิตเบาะหนังให้รถยนต์ซูเปอร์ลักชัวรีระดับโลก

นายเควิน กัมบีร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (EURO) เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา บริษัทเปิดตัวโชว์รูม Poltrona Frau (พอลโทรน่า ฟราว) ซึ่งเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชั้นนำระดับโลกจากประเทศอิตาลีนำเข้าโดย Euro Creations เปิดในรูปแบบ Monobrand Store อย่างเป็นทางการ โดยโชว์รูมตั้งอยู่ในพื้นที่ซอยทองหล่อ 5 จุดศูนย์กลางของกลุ่มลูกค้าที่มองหาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทั้งสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ"การต้อนรับแบรนด์ Poltrona Frau Monobrand Store แห่งใหม่ในครั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจในการขยายแบรนด์สินค้าของเราให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มอย่างสูงสุด โดย Poltrona Frau เป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับโลกจากอิตาลีที่มีเอกลักษณ์และความเชี่ยวชาญในงานหนัง (Leather) และงานฝีมือ (Craftsmanship) ที่ละเอียดประณีต ทำให้ทุกผลิตภัณฑ์ของ Poltrona Frau ผ่านการผลิตตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุด และได้รับการยอมรับในระดับสากลในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านหนังที่แท้จริง นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เราเลือก Poltrona Frau เป็นพันธมิตรในการร่วมสร้างสรรค์พื้นที่ที่สวยงาม ซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์ของเรา 'Life is better in a beautiful space' เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้อย่างแท้จริง"ด้าน Mr. Nicola Coropulis, CEO of Poltrona Frau กล่าวว่า การเปิดโชว์รูม Poltrona Frau ในประเทศไทยครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในความร่วมมือกับ Euro Creations พันธมิตรที่สำคัญของเรา เราภูมิใจที่จะได้นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและดีไซน์ระดับโลกผ่านโชว์รูมแห่งใหม่ที่สะท้อนตัวตนและ DNA ของ Poltrona Frau ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทยที่ถือเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงและมีแนวโน้มการเติบโตของตลาดอย่างยั่งยืน พร้อมมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์สุดพิเศษในรูปแบบ Italian Luxury ที่จะมอบความเหนือระดับให้แก่ลูกค้าในทุกมิติ"แบรนด์ Poltrona Frau ก่อตั้งขึ้นในปี 1912 ด้วยความเชี่ยวชาญในงานหนัง (Leather) และงานฝีมือ (Craftsmanship) ที่ส่งต่อมากว่า 112 ปี อันโดดเด่นด้วยการผสมผสานเทคนิคการผลิตแบบช่างฝีมือที่เป็นเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของ Poltrona Frau ผ่านมาตรฐานคุณภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรถยนต์ซูเปอร์ลักชัวรีระดับโลก เช่น Ferrari Porsche Panamera McLaren Speedtail Maserati Quattroporte Rolls-Royce และ Pagani ในการผลิตเบาะหนัง รวมถึงการร่วมงานกับอุตสาหกรรมเรือยอชต์และสายการบิน ด้วยความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านการผลิตหนังที่มีคุณภาพสูง"ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติจากหลายวงการ ทั้งในกลุ่ม owner อสังหาฯ เช่น คุณกรณ์ ณรงค์เดช RML หรือ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) คุณพสุ ลิปตพัลลภ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด มหาชน (PROUD) คุณณพน เจนธรรมนุกุล บริษัท สัมมากร จำกัด มหาชน (SAMCO) กลุ่ม Supercar communilty และกลุ่มลูกค้าของเราที่มาร่วมแสดงความยินดีและสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ พร้อมเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ Poltrona Frau ผ่านการชมโชว์รูมแห่งใหม่ พร้อมดื่มด่ำไปกับประสบการณ์จาก Italian Luxury Brands อย่างครบครัน โดยได้รับความร่วมมือจาก partners คนสำคัญ อย่าง Ferrari Cavallino Motors Thailand นำรถรุ่นใหม่ล่าสุดมาร่วมจัดแสดง รวมถึง Steinway & Sons แบรนด์เปียโนระดับโลกที่มาสร้างบรรยากาศและสุนทรียภาพอันแสนพิเศษผ่านเสียงดนตรีและ Italasia, Ethica, Sella & Mosca และ Nino Franco ที่นำเสนอเครื่องดื่มสไตล์อิตาเลียนภายในงานและหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานคือช่วง Exclusive Talk โดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ร่วมกับคุณเควิน กัมบีร์ CEO of Euro Creations และ Mr. Nicola Coropulis CEO of Poltrona Frau ที่ได้มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายในอนาคตและการผสมผสานศิลปะการออกแบบของ Italian Heritage เข้ากับ Innovation ของ Poltrona Frau ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก