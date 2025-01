PROEN ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต20% จ่อประมูลงานภาครัฐ-เอกชนมูลค่าเฉียด 3 พันล้าน

PROEN ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต20% มั่นใจผลงานทั้งปีมีกำไรสุทธิ ลั่นทุกธุรกิจเติบโตได้ดีทั้ง”ดาต้าเซ็นเตอร์-Cloud-งานโครงการภาครัฐ” จ่อประมูลงานภาครัฐ-เอกชนมูลค่ารวมเฉียด 3 พันล้าน เผยล่าสุดมี Backlog ในมือกว่า 800 ล้าน ส่วนศูนย์บริการข้อมูลดาต้าเซ็นเตอร์ภายใต้แบรนด์ Edgnex Data Centers by DAMAC คาดก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%ในเดือนเม.ย.นี้ พร้อมเปิดให้บริการทันทีนายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN ผู้ให้บริการ Cloud และ Data Center ครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม PROEN ในปีนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ ที่เป็น Core Business ทั้งในส่วนของธุรกิจให้บริการศูนย์ข้อมูลดาต้าเซ็นเตอร์ กลุ่ม ICT ซึ่งเป็นกลุ่มให้บริการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร (Information Communication and Technology),การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Internet Service Provider : ISP) และบริการคลาวด์ (Cloud Service) รวมทั้งการดูแลระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์(Cyber Security) โดยปีนี้คาดว่า รายได้จะเติบโตประมาณ 15-20% และมั่นใจว่าผลงานทั้งปีจะมีกำไรสุทธิ ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยสัดส่วนรายได้จะมาจากกลุ่มธุรกิจให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ 30% ซึ่งจะมีทั้งรายได้จากศูนย์ดาต้าแห่งใหม่ บนถนนพระราม 9-ศรีนครินทร์ และศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ NT และมาจากกลุ่มธุรกิจให้บริการคลาวด์ Cloud Service สัดส่วน 5% กลุ่มเทรดดิ้ง 25% และที่เหลือประมาณ 30-40 % จะมาจากกลุ่มธุรกิจโครงการ ICTนายกิตติพันธ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันบริษัท มีมูลค่างานในมือ หรือ Backlog จำนวน 22 โครงการ ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์และงานโครงการภาครัฐรวมมูลค่าราว 800 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้รายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าภายในปีนี้บริษัทจะมี Backlog เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทเตรียมที่จะประมูลงานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนมูลค่ารวมเกือบ 3,000 ล้านบาทสำหรับความคืบหน้าในการเปิดศูนย์บริการข้อมูลดาต้าเซ็นเตอร์ภายใต้แบรนด์ Edgnex Data Centers by DAMAC ตั้งอยู่บนพื้นที่ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ถนนพระราม 9-ศรีนครินทร์ กำลังผลิต 5 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ 100% และพร้อมให้บริการทั้ง 5 เมกะวัตต์ประมาณ เดือนเมษายน นี้ ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าต่างประเทศจองสิทธิการใช้บริการเต็มพื้นที่ ทำให้บริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนในเฟสถัดไปอีก 15 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ติดกัน (พระราม9) ภายในปีนี้