ต้นปี68'อสังหาฯ'ลดกระหน่ำ เร่งระบายสต๊อก รักษาสภาพคล่อง-ลุ้น!รัฐต่อ'ลดค่าโอนฯ'

แค่ต้นเดือนแรกของปี 2568 อสังหาฯก็เริ่มหนาวสะท้าน! ไม่แพ้อุณหภูมิช่วงนี้ ที่ลดต่ำลง เย็นทั่วไทย ซึ่งตอนนี้ ดีเวลลอปเปอร์ กำลังจดจ่อ 'ท่าที' ของรัฐบาลอิ๊งค์ จะมีการขับเคลื่อนมาตรการภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต่อหรือไม่! เนื่องดีเวลลอปเปอร์ กำลังรอความชัดเจนจากภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนอง (ร้อยละ 1) และ ร้อยละ 0.01) จะมีการประกาศมาตรการใช้ต่อในปี 2568 หรือไม่ ! กลุ่มราคายังคงเดิมหรือไม่ หรือ หากไม่ต่อมาตรการแล้ว เหตุผลคืออะไร ! เพราะสิ่งเหล่านี้ คือ ความชัดเจน และจะมีผลต่อบรรยากาศในการธุรกิจอสังหาฯค่อนข้างมาก





วิ่งสู้ฟัด! บิ๊กอสังหาฯอัดโปรแรง ตั้งแต่ต้นปี

แสนสิริ เสิร์ฟกว่า 102โครงการ อัดโบนัสสูงสุด 25 เท่า

เอพี โปรใจป๋า ดีลพิเศษโครงการบ้านเดี่ยว

แจกกระหน่ำ 5 ต่อ ลดสูงสุด 7 ล้าน

“พฤกษา” ต่อเวลาโปร “พฤกษา Happy New Home”

ลลิลฯ แจกไม่หยุด ให้ส่วนลดสูงสุด 3 แสน

อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจอสังหาฯ ก็ต้อง'บริหารธุรกิจให้รอด'ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่มาก โดยคาดว่าในปีนี้ จีดีพี เติบโตสุด 2.9% ยิ่งเป็นคำถามที่หนักใจใหักับภาคธุรกิจ! แต่ก็ใช่ว่า ประเทศไทย ประตูจะปิดไปทั้งหมด!CEO, SC Asset กล่าวในงานสัมมนาลงทุนประจำปี KKP The Year Ahead 2025 ของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “Residential Market : Now or Never for Revival?” กล่าวถึงแนวโน้มตลาดอสังหาฯในปี 2568-2569 ยังคงท้าทาย แต่ก็ยังมีโอกาสโอกาสจาก "3 ท." ซึ่งได้แก่1.) เที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นโอกาส เพราะจำนวนของนักเที่ยวทุกประเทศที่มาในไทยมีจำนวนที่เติบโตขึ้น2.) เทศ ลูกค้าต่างประเทศย้ายถิ่น เป็นโอกาสให้กับประเทศไทย เพราะน่าอยู่ ไม่ว่าจะเป็น พม่า รัสเซีย ไต้หวัน เพิ่มเป็น 20%และ 3.) ท็อป (Top Tier) - บ้านมูลค่า 20 ล้านบาทขึ้นไป ยังแข็งแรงที่สุด แต่ Supply ยังคงสูงผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ประกอบการอสังหาฯมีความเคลื่อน ไหวที่น่าสนใจ โดยในเดือนแรกของปี 68 มกราคม เอกชน ได้โหมอัดแคมเปญกระตุ้นยอดขาย(พรีเซลส์) และเร่งยอดโอนฯโครงการอย่างเต็มที่ ให้มีรายได้เข้าสู่ธุรกิจ มีกระแสเงินสดเพียงพอ เพื่อสร้างมั่นคงและความมั่นใจให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน ในการดำเนินธุรกิจอสังหาฯ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจ และ ตลาดที่ยังไม่เอื้ออำนวยมากนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี 2568 ตลาดอสังหาฯ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มองหาที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงในราคาคุ้มค่า กลุ่มลูกค้าบ้านหลังแรก และกลุ่มลูกค้าที่กำลังขยับขยายครอบครัว ยังคงมีความคึกคัก ท่ามกลางการแข่งขัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ ต่างเดินหน้าสร้างสรรค์โปรโมชันและสิทธิพิเศษ เพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่องโดยศุภาลัยรับศักราชใหม่ โดยนำเสนอโปรโมชัน “ศุภาลัย โปรฮิป เด้งเลือกได้” ถูกออกแบบมาเพื่อมอบความยืดหยุ่นในการเลือกสิทธิพิเศษ และลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าในช่วงเริ่มต้น พร้อมรองรับความต้องการของผู้ที่มองหาบ้าน หรือคอนโดฯสำหรับการอยู่อาศัยสำหรับ “ศุภาลัย โปรฮิป เด้งเลือกได้” ได้แก่ เด้งแรก รับฟรี! Gift Voucher ช้อปของเข้าบ้านใหม่ หรือ ส่วนลดจุดใจ สูงสุดถึง 1,000,000 บาท และ เด้งสอง ฟรี! ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์, ค่ามิเตอร์น้ำ*-ไฟ และค่าส่วนกลาง 1 ปี สามารถเด้งที่ชอบได้ถึงวันที่ 28 ก.พ.68บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ ถือเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนอยากเริ่มต้นทำในสิ่งใหม่ๆ หรือมีการวางแผนชีวิตเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับตนเอง “บ้าน” เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวัน แสนสิริ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขต้อนรับปี 68 กับแคมเปญ “อยู่แล้วดี ที่แสนสิริ” มาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษ ที่คุ้มค่า สำหรับลูกค้าที่กำลังวางแผนซื้อบ้านในช่วงนี้ปีใหม่นี้ แสนสิริมีบ้านใหม่พร้อมเสิร์ฟ กว่า 102 โครงการพร้อมอยู่ ครอบคลุมทุกทำเลศักยภาพ และทุกระดับราคาที่ต้องการ อยู่แล้วดี ที่แสนสิริ ! บ้านและทาวน์โฮม ลดสูงสุด 5 ล้านบาท* อาทิ เศรษฐสิริ วัชรพล - เทพรักษ์ บ้านเดี่ยวบนทำเลวัชรพล รับโบนัสสูงสุด 2.5 ล้านบาท เริ่ม 13.99 ล้านบาท, เศรษฐสิริ บางนา – สุวรรณภูมิ บ้านสวยติดถนนใหญ่ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ รับโบนัสสูงสุด 3 ล้านบาท เริ่ม 12.99 ล้านบาท และกลุ่มทาวน์โฮม เช่น สิริ เพลส เวสต์เกต ใกล้รถไฟฟ้า รับโบนัสสูงสุด 5 แสนบาท เริ่ม 2.89 ล้านบาท เป็นต้นส่วนสินค้าในกลุ่มคอนโดฯพร้อมอยู่ รับโบนัส 25 เท่า โครงการพินน์ ศูนย์วิจัย รับโบนัสสูงสุด 1 ล้าน เริ่ม 10.9 ล้านบาท ,เอ็กซ์ที พญาไท ใกล้ BTS เพียง 2 สถานีถึงสยาม รับโบนัสสูงสุด 750,000 บาท เริ่ม 5.29 ล้านบาท และ ดีคอนโด รีฟ ภูเก็ต คอนโดใหม่เฟอร์ครบพร้อมอยู่ รับโบนัสสูงสุด 125,000 บาท เริ่ม 1.76 ล้านบาททั้งนี้ ทางแสนสิริ ระบุ สำหรับลูกค้าที่จอง, ทำสัญญา และโอนฯวันที่ 2 ม.ค.68 ถึง 28 ก.พ.68 เฉพาะโครงการ/ยูนิตที่ร่วมรายการ บ้าน และทาวน์โฮม รับโบนัส 25 เท่า ของเงินจอง โดยหักเป็นส่วนลดจากราคาขาย ณ วันจอง มูลค่าสูงสุด 5 ล้านบาท คอนโดฯ รับโบนัส 25 เท่า* ของเงินจอง มูลค่าสูงสุด 1 ล้านบาทอนึ่ง แสนสิริ มีรายได้ 9 เดือน ร่วม 29,000 ล้านบาท กำไรสุทธิกว่า 4,000 ล้านบาท มีกระแสเงินสดรวมกว่า 15,000 ล้านบาทบริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) กับ ชีวิต ดีๆ ที่เลือกเองได้ โดยนางพิมพรรณ ปรีชานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารแบรนด์และพัฒนาสินค้าบ้านเดี่ยว บมจ.เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหน) กล่าวว่า เปิดปีใหม่ 2568 บ้านเดี่ยวเอพีพร้อมต้อนรับทุกครอบครัว ที่กำลังมองหาบ้านคุณภาพหลังใหม่ กับประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีที่สุด ผ่านแคมเปญพิเศษ ‘โปรใจป๋า’ ที่มาพร้อมข้อเสนอพิเศษถึง 5 ต่อ ดีลส่วนลดที่ดีที่สุด ในแพ็กเกจราคาที่ดีและจับต้องได้จริงเริ่มจากในไตรมาสแรกของปีนี้ ส่งแคมเปญพิเศษ ‘โปรใจป๋า’ คัดสรรบ้านเดี่ยวรวมกว่า 56 โครงการ ราคาเริ่ม 4.39 - 50 ล้านบาท มัดทุกความป๋ารวมอยู่ที่นี่ แจกใจป้ำ เปย์กระหน่ำมากถึง 5 ต่อ ใจสุด ป๋าสุด ครบสุด คุ้มสุด เซฟสุด ซึ่งมั่นใจว่าแคมเปญ #โปรใจป๋า นี้จะถูกใจและสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าได้อย่างแน่นอน ทั้งราคาและดีลพิเศษที่จัดเต็มความคุ้มค่าสำหรับแคมเปญ ‘โปรใจป๋า’ บ้านเดี่ยวเอพี แจกกระหน่ำ 5 ต่อ รีบจองก่อนหมดโปรโมชัน!เริ่มวันนี้ ถึง 31 มีนาคม 68, 1 สิทธิ์ต่อ 1 หลังโดยต่อที่ 1 มอบส่วนลดลงทะเบียน สูงสุด 5 แสนบาท สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าชมโครงการผ่านเว็บไซต์ http://apth.ly/APhome2025 แบรนด์ THE CITY ส่วนลดสูงสุด 5 แสนบาท, แบรนด์ CENTRO ส่วนลดสูงสุด 2แสนบาท และแบรนด์ MODEN ส่วนลดสูงสุด 1 แสนบาทต่อที่ 2 ส่วนลดโครงการ มูลค่าสูงสุด 7 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่จองและโอนภายในระยะเวลาที่กำหนด แบรนด์ THE CITY ส่วนลดสูงสุด 7 ล้านบาท, แบรนด์ CENTRO ส่วนลดสูงสุด 1 ล้านบาท และแบรนด์ MODEN ส่วนลดสูงสุด 5 แสนบาทต่อที่ 3 แพ็กเกจเฟอร์นิเจอร์ มูลค่าสูงสุด 5 แสนบาทต่อที่ 4 ลุ้นรับเครื่องประดับแบรนด์หรูหรือทองคำ มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท และ ต่อที่ 5 ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มอบของขวัญปีใหม่! บ้านใหม่! สานฝันคนไทยอยากมีบ้าน ได้ใจฟูไปกับแคมเปญสุดปัง “พฤกษา Happy New Home” มอบความสุขต้อนรับปีใหม่ 2568 ยกขบวน บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม จากทุกเซกเมนต์ในเครือพฤกษาทั่วประเทศ รวม 120 โครงการคุณภาพ ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต ครอบคลุมทำเลศักยภาพ ในระดับราคาที่คุ้มค่า มาให้เลือกกันแบบจุใจ ในราคาเริ่มต้นเพียง 9.9 แสน – 45 ล้านบาท รับส่วนลดสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้จนสิ้นสุด 31 มี.ค.นี้ โดยลูกค้าที่จองหรือทำสัญญาในช่วงแคมเปญ “พฤกษา Happy New Home” จะได้รับสิทธิพิเศษคุ้มค่ามากมาย อาทิบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (LALIN) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี’ ต้อนรับปีมะเส็งมอบความเฮงรับบ้านใหม่ ด้วยโปรโมชันฉลองปี 2568 “สวัสดีโปรใหม่ แจกไม่หยุด!! ให้สูงสุด 300,000 บาท” รวมบ้านคุณภาพทั้งบ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์โฮม และบ้านแนวคิดใหม่ทำเลศักยภาพ ทุกโซนรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล มาให้เลือกทุกระดับราคา ตั้งแต่ 2-10 ล้านบาท เฉพาะผู้ที่จองภายในวันที่ 18-19 ม.ค.นี้ พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 31 ม.ค.68 รับทันทีข้อเสนอพิเศษแคมเปญ “สวัสดีโปรใหม่ แจกไม่หยุด!! ให้สูงสุด 300,000 บาท”.