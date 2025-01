กรุงไทยจัดสัมมนาเจาะลึกเศรษฐกิจ-ลงทุน-แนะปรับตัวเตรียมรับความผันผวน

เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2025 จะเติบโต 2.3 - 3.3% จากแรงขับเคลื่อนรายจ่ายภาครัฐ อุปสงค์ในประเทศที่ขยายตัวจากการท่องเที่ยว รวมทั้งการส่งออกที่คาดว่า จะขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แนวนโยบายของทรัมป์ที่จะยกระดับมาตรการกีดกันทางการค้าเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ ผลักดันให้ภาครัฐต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวกล่าวว่า เศรษฐกิจไทยปี 2568 เป็นปีที่มีความท้าทายจากหลายๆด้าน โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.)คาดการณ์จีดีพีเติบโต 2.4-2.9% ขณะที่ Krungthai COMPASS คาดการณ์ที่ 2.7% ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ต่ำกว่าศักยภาพ หรือบางสำนักต่างประเทศมองในระดับแค่ 2% ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานาน และความเสี่ยงจากนอกประเทศโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังก็คือ Trade war 2.0 และสินค้าจากจีนที่ทะลักเข้ามา ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งออกและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทย ซึ่งหากมองไปข้างหน้า ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) มองจีดีพีไทยเติบโตเฉลี่ย5 ปีที่ 2.7% ดังนั้น ทิศทางเงินลงทุนยังไหลออกด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์ก็ยังมีความท้าทายจากสินเชื่อโตต่ำ รวมถึงคุณภาพหนี้ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึง กลุ่มผู้ประกอบการรายกลาง-รายย่อยที่ยังปรับตัวไม่ได้ ซึ่งในส่วนนี้ภาคการธนาคารได้ร่วมกับภาครัฐในการแก้ปัญหาในการปรับโครงสร้างหนี้ อย่างโครงการ 'คุณสู้ เราช่วย'ที่เพิ่งออกไป ทั้งนี้ ปัจจัยต่างๆดังกล่าวได้สะท้อนออกมาที่ผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ที่สะท้อนถึงความเปราะบางจากมุมมองของนักลงทุนที่มี Price to Book Ratio(P/B)อยู่ที่ 0.7% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯที่ 1เท่า ต่อเนื่อง รวมถึงประมาณ 60%ของจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯก็มี P/B Ratio ที่ต่ำกว่า 1 เท่าเช่นกัน ขณะที่มองไปข้างหน้าประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่รุนแรงขึ้นจากหลายๆด้านทั้ง ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ สังคมสูงวัย เศรษฐกิจนอกระบบสูง หนี้ครัวเรือนสูง และหนี้สาธารณะที่สูง ซึ่งจะนำไปสู่จุดหรือ Inflection Point ของไทยสำหรับดอกเบี้ยนโยบายของไทยนั้น นายผยงกล่าวว่า โดยส่วนตัวมองว่าการลดดอกเบี้ย 0.25-0.50%ในสถานการณ์นี้ไม่ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้น สิ่งจำเป็นคือภาคธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนตัวเองโดยการนำเอาเทคโนโลยี เอาAI เข้ามาช่วยเพื่อลดต้นทุน การปรับเปลี่ยนระบบตามพฤติกรรมลูกค้า เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้น โอกาสที่ธปท.จะลดดอกเบี้ยน่าจะยากขึ้น เพราะมองว่าในขณะที่ความไม่แน่นอนสูงเราต้องมีสานป่านที่ยาว มี Policy Space การจะเทหมดหน้าตักก็ต้องดูว่าเหมาะสมกับศักยภาพของเราหรือไม่เปิดเผยทิศทางของสงครามการค้าว่า สงครามการค้ารอบใหม่ หรือ Trade War 2.0 แตกต่างจาก Trade War รอบแรก โดยทรัมป์มีแนวโน้มจะกีดกันทางการค้ากับทุกประเทศคู่ค้าที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ รวมทั้งประเทศไทย ต่างจากรอบแรกที่เน้นการเก็บภาษีไปที่จีนกล่าวเสริมในประเด็นสงครามการค้าว่า การที่สหรัฐฯ จะเก็บภาษีนำเข้าจากหลายประเทศคู่ค้า มีสาเหตุมาจากการที่สงครามการค้ารอบแรกที่มุ่งเน้นเก็บภาษีนำเข้าจากจีนเป็นหลักนั้น ไม่ได้ส่งผลเสียกับจีนมากเท่าที่สหรัฐฯ คาดการณ์ จากการที่จีนมีการ Relocation การผลิตไปยังประเทศอื่น โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งส่งผลดีกับเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนไปด้วย ดังนั้น สงครามการค้ารอบนี้มีโอกาสที่ทรัมป์จะเก็บภาษีนำเข้าจากหลายประเทศคู่ค้า และทำให้ผลกระทบกับเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะจีนและคู่ค้าหลัก อาจสูงกว่าในรอบก่อนให้มุมมองเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ว่า เป็นการปฎิวัติยุคใหม่ โดยเน้นย้ำว่า AI ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีใหม่ แต่เป็นการกำเนิดของระบบเศรษฐกิจอัจฉริยะที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอุตสาหกรรม และการปฎิวัติ AI นี้ต่างจากการปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งก่อนๆ ที่เป็นการเพิ่มต้นทุน แต่ AI นั้นมาพร้อมกับการลดต้นทุนและการเพิ่มขีดความสามารถไปพร้อมกันนอกจากนี้ นายประมุข มาลาสิทธิ์ Head of Chief Investment Office ธนาคารกรุงไทย และ Mr. Matthew Quaife Global Head of Multi Asset Investment Management จาก Fidelity International ได้ให้มุมมองการลงทุน ปี 2568 โดยมี 6 ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามคือ เศรษฐกิจโลกยังแข็งแกร่ง ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคุกรุ่น เงินเฟ้อในแต่ละภูมิภาคที่แตกต่าง ความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นและตราสารหนี้ที่กลับมาเป็นปกติ เศรษฐกิจยุโรปเปราะบาง และการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของจีนทั้งนี้ มองว่า ตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2568 นำโดย ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่การปรับขึ้นในรอบนี้จะขยายตัวไปในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งมีมุมมองที่เป็นบวกต่อหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ และแนะนำการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่น สำหรับตลาดเกิดใหม่ เห็นโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นจีน และอินเดีย ด้านตราสารหนี้ มีมุมมองให้คงน้ำหนักการลงทุน (Neutral) บอนด์ยีลด์ทรงตัวอยู่ในระดับสูง แต่ตราสารหนี้ High Yield ของสหรัฐฯ และตราสารหนี้เอกชนยุโรปยังน่าสนใจ ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ มองว่า ราคาทองคำจะสามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้อีกรอบ มีปัจจัยหนุนจากธนาคารกลางตลาดเกิดใหม่ และมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางหลายแห่งตลอดปี 2568