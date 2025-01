STAอบรบผู้บริหารยกระดับบุคลากรเสริมแกร่งธุรกิจด้วย  AI และ Data

กลุ่มบริษัทศรีตรัง” เดินหน้านโยบายขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี AI และ Data ก้าวสู่องค์กรแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เร่งเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร รุกจัดฝึกอบรมอย่างเข้มข้น ดึงวิทยากรระดับโลกผู้เชี่ยวชาญด้านAIและ DATA เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของบริษัทฯ

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้ผลิตถุงมือยางอันดับหนึ่งของประเทศไทย เปิดเผยว่า “กลุ่มบริษัทศรีตรัง” ได้วางนโยบายขับเคลื่อนธุรกิจสู่องค์กรแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน และนำ Data มาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ เพื่อสร้างความพร้อมรองรับการใช้งาน AI และ Dataทั้งนี้ หลังจากปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทศรีตรังได้ประกาศนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและกระบวนการผลิต พร้อมจัดโครงการฝึกอบรมและทำเวิร์กช็อป ล่าสุด ได้จัดโครงการฝึกอบรม AI แก่ผู้บริหารของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA และบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ STGT กว่า 70 คน เมื่อวันที่ 9-10 มกราคมที่ผ่านมา ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนาย อัลวิน เอิง (Alvin Ng) ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) มาเป็นวิทยากร มีเนื้อหาการอบรมรวม 3 หลักสูตร ประกอบด้วย1) หลักสูตร Empowering Senior Leaders Drive AI Transformation Social Impact หรือ เน้นการเพิ่มศักยภาพผู้นำระดับสูงในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วย AI และสร้างผลกระทบเชิงสังคม2) Strategic AI Leadership, Visionary Roadmap, and Leading Change for Sri Trang’s Future สำหรับผู้นำด้านกลยุทธ์ AI โรดแมป (Roadmap) ของวิสัยทัศน์และการนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตของศรีตรัง และ 3) Building Scalable AI Solutions with Robust Data Governance and Leadership for Change เน้นการสร้างโซลูชัน AI ที่ปรับขนาดได้ด้วยการกำกับดูแลข้อมูลที่แข็งแกร่งและผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงนายอัลวิน เป็นอาจารย์จาก Nanyang Business School มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) ประเทศสิงคโปร์ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) มีความเชี่ยวชาญด้าน AI , IoT (ไอโอที) และ ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) รวมถึงเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง World Economic Forum’s Digital ASEAN Skills Task Force นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำระดับโลกหลายแห่ง“เรามองว่าการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี AI และ Data แก่บุคลากร มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โดยสามารถนำ AI เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อนและปรับระบบให้เป็นแบบอัตโนมัติ ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มความรวดเร็ว และมีความแม่นยำเพิ่มขึ้น อีกทั้งสามารถประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงสามารถนำ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาวิธีลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและรักษาความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลก” นายวีรสิทธิ์ กล่าว